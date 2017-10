Tatum y Brown guían a Celtics; Markkanen, nuevo hito; Aaron Gordon, tope anotador

Resultados vía AS

LA PAREJA TATUM-BROWN BRILLA EN EL TRIUNFO DE LOS CELTICS Triunfo cómodo de Boston ante los Knicks en un partido en el que dos jóvenes jugadores emergieron para liderar a su equipo. Con las bajas de Hayward, Smart y Morris, los Celtics tuvieron en Jaylen Brown (23p, 4r) y Jayson Tatum (22p, 4r) a sus referentes. Entre ambos sumaron 45 tantos y se convierten en la primera pareja en sumar 20 puntos con 21 años o menos en la historia de los Celtics. Con un Porzingis más gris que en otros partidos, Kanter (16p, 19r) se convirtió en el mejor de su equipo, donde Willy Hernangómez sumó 12 puntos en 11 minutos.

MARKKANEN MARCA UN HITO El jugador finlandés de Chicago Bulls continúa impactando en su estreno en la NBA. Ante los Cavaliers anotaba 19 tantos y 8 rebotes y anotaba 5/8 en triples. Con estos datos se convierte en el primer rookie de la historia en alcanzar 10 triples anotados en sus primeros tres partidos. Su buena actuación no sirvió, sin embargo, para poder doblegar a unos Cavs donde LeBron firmaba 34 puntos y 13 rebotes.

CALDERÓN, DE TITULAR A NO JUGAR; RUBIO NO PUDO SUMAR UN TRIUNFO El base extremeño de los Cavs no disputó ni un minuto en el partido de anoche ante los Bulls, después de formar parte del quinteto en el partido anterior. JR Smith ocupo el puesto en el cinco inicial aunque LeBron acabó asumiendo el liderazgo total del juego en los Cavs. Ricky, por su parte, disputó 31 minutos y firmó 10 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias en el duelo de los Jazz frente a los Clippers, un partido donde los angelinos apenas tiraron de banquillo para sellar un triunfo con Jordan (11p, 18r) y Griffin (22p, 9r) como referentes.

COUSINS, BRILLA SIN PREMIO; DAVIS, LESIONADO El jugador de los Pelicans firmó una soberbia actuación en su visita a los Blazers. Firmó 39 puntos y 13 rebotes que no sirvieron para evitar la derrota de su equipo. La pareja Cousins-Davis sigue siendo dominante pero ayer una lesión dejaba fuera a Davis a los cinco minutos de juego. Las informaciones sobre el alcance de la lesión no apuntan a daños severos pero se le practicarán más pruebas para evaluar la rodilla de Davis.

LA JORNADA DE LOS ESPAÑOLES JUGADOR NÚMEROS Marc Gasol (Grizzlies) No jugó - Sin partido José Manuel Calderón (Cavs) No jugó Serge Ibaka (Raptors) No jugó - Sin partido Ricky Rubio (Jazz) 10 pts, 5 reb, 5 ast Álex Abrines (Thunder) No jugó - Sin partido Willy Hernangómez (Knicks) 12 ptos, 1 reb Pau Gasol (Spurs) No jugó - Sin partido Nikola Mirotic (Bulls) No jugó - Lesión Juancho Hernangómez (Nuggets) No jugó - Sin partido MVP DE LA NOCHE: AARON GORDON El ala-pívot de los Magic lideró el tercer triunfo de su equipo esta temporada con una actuación que supuso su tope anotador con 41 tantos. Máxima efectividad en lanzamientos triples con un 5 de 5 y aportando además 14 rebotes. Video of Aaron Gordon Leads Magic With A Career-High 41 Points! | October 24, 2017 LOS DATOS DE LA NOCHE [ESPN Stats] LeBron James suma los mismos partidos sumando 30p-10a arrancando como base que cuatro bases All Star 2017 en toda su carrera. LeBron James has as many or more 30-point, 10-assist games starting at point guard than four 2017 All-Star PGs have in their careers. pic.twitter.com/MZOrTWKs7U — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 25 de octubre de 2017 [NBA] DeMarcus Cousins y Anthony Davis son los dos jugadores que han conseguido alcanzar 30p y 12r antes del comienzo del último periodo.

DeMarcus Cousins y Anthony Davis son los dos jugadores que han conseguido alcanzar 30p y 12r antes del comienzo del último periodo. [NBA] LeBron empata a Zydrunas Ilgauskas como jugador con más partidos jugados en la historia de los Cavs (771)

CLASIFICACIONES

NBA , 24/10/17

Este

1 Washington 3 0 2 Orlando 3 1 3 Cleveland 3 1 4 Milwaukee 3 1 5 Toronto 2 1 6 Miami 2 1 7 Brooklyn 2 2 8 Indiana 2 2 9 Boston 2 2 10 Detroit 2 2 11 Charlotte 1 2 12 Philadelphia 1 3 13 Atlanta 1 3 14 New York 0 3 15 Chicago 0 3

Oeste

1 Memphis 3 0 2 San Antonio 3 0 3 L.A. Clippers 3 0 4 Portland 3 1 5 Houston 3 1 6 Minnesota 2 2 7 Utah 2 2 8 Golden State 2 2 9 Denver 1 2 10 Oklahoma City 1 2 11 L.A. Lakers 1 2 12 Phoenix 1 3 13 New Orleans 1 3 14 Sacramento 1 3 15 Dallas 0 4