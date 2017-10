Toronto Raptors 2017/18: todo sigue igual

REPASA EL PROYECTO DEL RESTO DE FRANQUICIAS

Pasado - 2016/17. El Día de la Marmota en Toronto. El año pasado los Raptors hicieron una buena temporada regular, sufrieron para superar la primera ronda contra unos Bucks a priori inferiores y sucumbieron sin contemplaciones ante los Cavs, equipo que demostró estar a una distancia sideral de los Raptors. Este año no se plantea una situación diferente.

Futuro - 2017/18. Este verano era crucial en Toronto. Lowry e Ibaka eran agentes libres y se debía apostar por la permanencia del bloque o una temida reconstrucción. Se optó por lo primero, algo que enorgullece en la era del tanking, pero mucho tienen que cambiar las cosas para que Toronto sea un candidato a volver a las finales de conferencia. La plantilla se repite año a año y el monótono juego basado en las individualidades de DeRozan y Lowry hace que sea un equipo poco atractivo de ver. Sin embargo, la presencia de estos jugadores les asegura la disputa de los playoffs y una más que probable segunda ronda. Pero superar ese escollo parece, a día de hoy, imposible para estos acomodados Raptors.

Video of Toronto Raptors' Top 10 Plays of the 2016-2017 NBA Season

La estrella

DeMar DeRozan. La temporada pasada fue la mejor de su vida. Más de 27 puntos por partido revelan que es un anotador de una gran constancia… en la fase regular. En playoffs volvió a demostrar que está un par de peldaños por debajo de las grandes estrellas de la liga. Si los Raptors tienen alguna opción a optar a grandes metas, DeRozan debe mostrar su mejor versión contra los grandes equipos.

Atentos a…

Jonas Valanciunas . La fórmula de los últimos años no le ha valido a Toronto para dar un paso más y la infrautilización de su juego interior puede ser una de las causas. Valanciunas puede dar un paso más e incrementar su rendimiento, pero no parece que posea un carácter que le permita exigir más tiros y responsabilidad. Si ese aspecto cambia, Toronto puede dar más de un susto a los favoritos de la Conferencia Este.

C.J. Miles. El tiro exterior ha sido uno de las tradicionales debilidades de los Raptors y el fichaje de C.J. Miles se ha dado para paliar ese déficit. Si coge una buena racha en los partidos importantes, contribuirá a desatascar el ataque de los Raptors, lo que aumentará las opciones de éxito del equipo canadiense.

Quinteto titular

POSICIÓN NOMBRE Nº Base Kyle Lowry 7 Escolta DeMar DeRozan 10 Alero C.J. Miles 0 Ala-pívot Serge Ibaka 9 Pívot Jonas Valanciunas 17

Plantilla

(Al cierre de la edición: 15/10/2017)

ASÍ FUE EL MERCADO DE FICHAJES