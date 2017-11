Towns guía a los Wolves; LeBron suma y Marc roza la victoria en otra exhibición

TORONTO, INDIANA Y NEW YORK GANAN LOS DUELOS ENTRE CONFERENCIAS. 29-19 en el último cuarto, con Tim Hardaway Jr inspirado, dieron la vuelta a un partido que Utah tuvo controlado hasta la aparición del ex-Hawks. 26 puntos y un triple clutch, junto a los 22 de Porzingis hicieron que los 30 de Rodney Hood se quedaran en nada. Tercer partido de +30 para Hood en su carrera. Los Raptors encadenaron una nueva victoria, esta vez en New Orleans, con Lowry (22 puntos, 11 rebotes y 9 asistencias) y DeRozan (23 puntos, 9 rebotes) como estandartes. Volvió Rondo a jugar un partido entero (8 asistencias) donde el más destacado fue Cousins con 25 y 9 rebotes. En Memphis, los Pacers sufrieron más de la cuenta para cerrar un partido que dominaban por 15 puntos. El mejor, Darren Collison con 30 puntos. Imparable Marc Gasol, 35 puntos, 13 rebotes, 5 asistencias y 5 tapones, pero falló el triple para enviar el partido a la prórroga.

Tim Hardaway Jr. drains the clutch 3 to seal the win vs. Utah Jazz.pic.twitter.com/TLHLHXBjnN