Trece para los Celtics; James Harden, otra vez el mejor

Lamarcus Aldridge el mejor en la victoria de Spurs

Dennis Smith jr sigue destacando

LA NOCHE NBA EN 3 CLAVES

13 seguidas y los Celtics siguen sumando: las bajas parecen no importar a los de Brad Stevens, que ha conseguido juntar a un grupo de jóvenes bajo la batuta de Irving y el mejor Horford que se ha visto y tener la mejor defensa de la liga. Anoche ganaron con doble-doble de Morris y otro gran partido de la pareja Jayson + Jaylen. Los Nets pelearon pero el quinteto de los Celtics cuajó un encuentro serio para llevarse la victoria, la 13 consecutiva, del Barclay's pese a que los Nets tuvieron 6 jugadores en dobles dígitos.

13 straight for the Celtics.



1-0 with a masked Kyrie. pic.twitter.com/nXpAAb9oma — ESPN (@espn) 15 de noviembre de 2017

Los dinosaurios se cargan a los Rockets en su casa: tuvieron que venir los Raptors para bajar a Harden y compañía de su nube. Tercera derrota este año de los de Houston tras los 27 puntos de DeMar DeRozan y 19+10 de Kyle Lowry. Gran actuación de James Harden (38 - 6 - 11) con malos porcentajes, que no fue capaz de evitar la victoria de los canadienses. Eric Gordon (0 de 7), Ryan Anderson (2 de 9) o el propio Harden (3 de 11) se encontraron con la gran defensa Raptor al lanzamiento de 3, el gran baluarte de los de D'Antoni.

DeMar DeRozan led the Raptors with 27 points in a win at the Rockets. Their season-high 129 points overall set a new team record for most in a game vs Houston. #WeTheNorth pic.twitter.com/Q6OCZgdC55 — StatMuse (@statmuse) 15 de noviembre de 2017

Sigue habiendo vida sin Kawhi: Los Spurs, que siguen esperando la vuelta de su estrella, ganaron en el duelo tejano a unos Mavs en horas bajas. Los números de LaMarcus Aldridge (32 - 5 - 4) sirvieron para asegurar la victoria ante Dallas donde Dennis Smith Jr fue de los pocos en dar la cara. El rookie de los Mavericks terminó con 27 puntos y 6 rebotes y sigue presentando su clara candidatura al rookie del año, siempre un paso por detrás de Ben Simmons. Los Spurs se ponen con un récord de 8-5 frente al 2-12 de su rival de división, que sigue sin encontrar su juego esta temporada.

LaMarcus Aldridge dropped a season-high 32 points to lead the Spurs to a 97-91 road win at Dallas. #GoSpursGo pic.twitter.com/OyqXmunikd — StatMuse (@statmuse) 15 de noviembre de 2017

LA JORNADA DE LOS ESPAÑOLES

JUGADOR NÚMEROS Marc Gasol (Grizzlies) No jugó José Manuel Calderón (Cavs) No jugó Serge Ibaka (Raptors) 5 pts, 5 reb Ricky Rubio (Jazz) No jugó Álex Abrines (Thunder) No jugó Willy Hernangómez (Knicks) No jugó Pau Gasol (Spurs) 2 pts, 10 reb, 4 asist Nikola Mirotic (Bulls) No jugó Juancho Hernangómez (Nuggets) No jugó

EL MVP DE LA NOCHE: AL HORFORD

Su segundo partido tras estar unos días de baja y el dominicano llevó a los Celtics a la victoria con un doble-doble 17 puntos, 11 rebotes y 2 asistencias y un cuadro de tiro casi perfecto: 8 de 10 en lanzamientos de campo. Los Celtics están viendo al mejor Horford de su carrera y aprovechando todos los minutos de experiencia que pueda aportar a su núcleo joven.

LOS DATOS DE LA NOCHE

Season high de puntos y rebotes para Marcus Morris

Marcus Morris goes for a season-high in points (21) and rebounds (10) as @celtics push their win streak to 13 games! #SAPStatLineOfTheNight pic.twitter.com/7EnrixqyUW — NBA.com/Stats (@nbastats) 15 de noviembre de 2017

Con el de esta noche ya son 29 partidos de Harden haciendo +35 puntos y +10 asistencias. Uno menos que Iverson desde la 84'-85'

With 38 points and 11 assists tonight vs. Toronto, James Harden now has 29 career games with at least 35 points and 10 assists, one behind Allen Iverson for most such games since 1984-85. #Rockets pic.twitter.com/Wm50ARTZ8M — StatMuse (@statmuse) 15 de noviembre de 2017

CLASIFICACIONES

NBA , 14/11/17

Este

1 Boston 13 2 2 Detroit 10 3 3 Washington 8 5 4 Toronto 8 5 5 Orlando 8 6 6 New York 7 6 7 Philadelphia 7 6 8 Milwaukee 7 6 9 Cleveland 7 7 10 Miami 6 7 11 Indiana 6 8 12 Charlotte 5 7 13 Brooklyn 5 9 14 Chicago 2 9 15 Atlanta 2 12

Oeste

1 Golden State 11 3 2 Houston 11 4 3 San Antonio 9 5 4 Minnesota 8 5 5 New Orleans 8 6 6 Denver 8 6 7 Memphis 7 6 8 Portland 7 6 9 Oklahoma City 6 7 10 Utah 6 8 11 L.A. Lakers 6 8 12 L.A. Clippers 5 8 13 Phoenix 5 10 14 Sacramento 3 10 15 Dallas 2 13

NBA , 14/11/17

Puntos

1 Giannis Antetokounmpo

MIL 31.31 2 James Harden

HOU 30.73 3 Kristaps Porziņģis

NY 29.50 4 DeMarcus Cousins

NO 28.21 5 LeBron James

CLE 28.07 6 Anthony Davis

NO 26.15 7 Stephen Curry

GS 25.15 8 DeMar DeRozan

TOR 24.85 = Kevin Durant

GS 24.85 10 Damian Lillard

POR 24.38