Washington Wizards 2017/18: las finales de conferencia como sueño inalcanzable

Pasado - 2016/17: Washington fue un equipo ilusionante durante la temporada pasada. La pareja Wall-Beal llevó al equipo a la parte alta de la Conferencia Este, pero la falta de una tercera referencia les dejó a las puertas de las finales de conferencia, en esta liga que tiende a la acumulación de estrellas.

Futuro - 2017/18: El objetivo de esta temporada es mantenerse en las posiciones altas de la Conferencia Este, asegurar el factor-cancha y tratar de dar la sorpresa en la segunda ronda. Quizá busquen un traspaso a mitad de temporada que les haga mejorar su juego interior. Morris, Oubre o Gortat pueden ser piezas de cambio interesantes que posibiliten el fichaje de algún jugador descontento que se encuentre en un equipo perdedor.

Video of Washington Wizards' Top 10 Plays of the 2016-2017 NBA Season

La estrella

John Wall. A sus 27 años ya no queda duda de que John Wall es uno de los mejores bases de la competición. Con más de 23 puntos y 10 asistencias por partido en la temporada pasada, hablamos de un jugador que hace mejores a sus compañeros y cada vez se entiende mejor con la otra referencia del equipo, Bradley Beal.

Atentos a...

Markieff Morris . Siempre en el centro de la polémica, es probable que no se hable mucho de las cualidades baloncestísticas de Morris durante la temporada. Sin embargo, en una eliminatoria dura de playoffs puede dar el salto de calidad que haga que los Wizards pongan en aprietos a algún favorito del Este.

. Siempre en el centro de la polémica, es probable que no se hable mucho de las cualidades baloncestísticas de Morris durante la temporada. Sin embargo, en una eliminatoria dura de playoffs puede dar el salto de calidad que haga que los Wizards pongan en aprietos a algún favorito del Este. Otto Porter. Su desmesurado salario le hace tener una presión con la que debe lidiar. Un jugador muy inteligente, capaz de aportar en muchas facetas, que tendrá que dar un paso adelante para ser más decisivo en ataque y una estrella en defensa.

Quinteto titular

POSICIÓN NOMBRE Nº Base John Wall 2 Escolta Bradley Beal 3 Alero Otto Porter 22 Ala-pívot Markieff Morris 5 Pívot Marcin Gortat 13

Plantilla

(Al cierre de la edición: 9/10/2017)

ASÍ FUE EL MERCADO DE FICHAJES