Sergio Llull desequilibra el primer partido con 14 puntos en el último cuarto (71-68)

Real Madrid se apoya en su rebote ofensivo ante el buen inicio malagueño. Unicaja salía haciendo daño desde la pintura con 4 puntos de Omic en los primeros compases. Dos triples, de Smith y Díez , ponían a Unicaja por primera vez por delante frente a un Madrid descentrado por sus propios errores. Los malagueños se encomendaban a la dirección de juego de Smith (4 asistencias en el primer cuarto), que desde la posición de “2” hacía las labores de playmaker desde el bloqueo directo o rompiendo tobillos en el “one on one”. Los de Laso, sin encontrar aun su lugar en el partido, lograban producir a base de talento individual y, al igual que en el último partido ante Andorra, del rebote ofensivo, con 6 capturas en el primer cuarto (13-14). El Madrid necesitaba dar una marcha más para romper el pegajoso inicio planteado por Joan Plaza , y comenzó a hacerlo desde la defensa. La salida de Nocioni contagió a un Real Madrid que, atacando las líneas de pase, conseguía peores y más lejanos tiros de Unicaja, que permitían correr. Un último arreón defensivo permitió a Gustavo Ayón palmear la bandeja de Rudy sobre la bocina para colocar el 20-16 al final del primer cuarto.

¿Todavía te quedan más, Nocioni? Las estrategias estaban marcadas. Nedovic pisaba la pista por primera vez en la reanudación y no tardó Taylor en seguirle para ser su sombra. Nocioni se encargaba de darle su toque personal al partido a base de intensidad y un duelo personal con Carlos Suárez y el Madrid se encontraba con su mejor versión, a pesar de que los de Málaga estaban de lleno en el encuentro (26-21, min. 14). La clave estaba en la selección de tiro : Los de Plaza , quizá demasiado revolucionados con la entrada de Nedovic , se veían condenados a que el Madrid castigase cada mal tiro con un contraataque. Nocioni estiraba la renta al 36-23 con su noveno punto y entraba en ese trance en el que parece que el partido es suyo . El juego al poste de Eyenga servía como alternativa a un Unicaja castigado por las líneas de pase. Una asistencia para el triple de Díaz ponía el 38-32 tras unos grandes minutos defensivos de los verdes, solo superados por la fuerza de Llull (10 puntos). Un parcial final de 2-11 ponía a Unicaja a tiro al descanso tras haber pasado el ciclón de Nocioni. El control del rebote de los verdes (vital la entrada de Eyenga y Okouo) y la batuta de Alberto Díaz , claves de la recomposición malagueña.

Unicaja encuentra el equilibrio pero no mantiene su ventaja. El tridente Eyenga-Suárez-Díaz entraba esta vez de titular para mantener el partido con la inercia del segundo cuarto. El congoleño anotaba un triple que cambiaba las tornas después de muchos minutos y el Madrid no encontraba vías de producción más allá de las manos de Llull. Mientras, en el otro lado de la cancha, Unicaja vivía un gran momento de cohesión que permitía ampliar su renta en el ecuador del cuarto (42-45). Como en el tercer cuarto, el Real Madrid encontró en la velocidad a su mejor amiga, que permitía endosar en un visto y no visto un parcial de 5-0 para dar la vuelta. Entraba Lafayette al encuentro para intentar parar a Llull, pero el Madrid era capaz de cambiar su foco de actuación al juego interior, que permitía estirar el parcial al 10-2 para poner el 52-47, pero ahí estuvo Nedovic para clavar un triplazo que volvía a poner a los de Plaza a tiro.