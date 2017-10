Mateusz Ponitka y Fran Vázquez frustran a un Divina Seguros Joventut que no conoce la victoria

Diego Ocampo: "En la segunda parte hemos perdido ritmo en ataque y en defensa, y eso ha venido por un hecho clave: Ferran Bassas. A causa de su juego con el bloqueo directo, han generado mucho juego y nos han hecho daño".

"El equipo no se rinde. Tenemos que luchar y quiero dar la enhorabuena al equipo porque ha habido esfuerzo, aunque también ha habido muchos fallos. Lo que me preocupa es la emoción: que una mala defensa no te condicione el ataque".

"Tenemos que mejorar la defensa del 1 contra 1 en las penetraciones, porque nos hacen bastante daño y los porcentajes de otros equipos son altos en tiros de 2".