Edu Martínez le da la primera victoria a San Pablo Burgos contra UCAM Murcia (89-86)

El acierto de Edu Martínez: Fue el héroe inesperado, que acudió con capa y mano de seda para salvar a los suyos y darles la primera victoria. El alero, que no está teniendo demasiados minutos esta temporada, hizo un último cuarto impresionante: 12 puntos y un rebote que no tapan un gran esfuerzo coral por parte de todo el cuadro Burgalés: con Huskic y Fisher más involucrados en defensa y un excelente partido del base americano, intermitente pero que supo aparecer en los momentos de menos lucidez del equipo local.