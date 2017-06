Real Madrid cierra a Ognjen Kuzmic y renueva a Jeffery Taylor

El Real Madrid se está moviendo rápido en el mercado y el día de hoy ha sido intenso

Hoy ha sido un día de actividad frenética en las oficinas del Real Madrid. Si hace unas horas salía la noticia del fichaje de Fabian Causeur, ahora se suma la contratación de Ognjen Kuzmic según el periodista Carlos Sánchez Blas, que también anuncia la renovación de Jeffery Taylor por dos temporadas.

JEFFERY TAYLOR va a renovar su contrato con el Real Madrid para las próximas dos temporadas. — Carlos Sánchez Blas (@blasradio) 30 de junio de 2017

El pívot serbio retorna a la Liga Endesa en la que ya jugó de 2011 a 2013 en Unicaja de Málaga y Divina Seguros Joventut. Posteriormente estuvo en la plantilla de los Golden State Warriors, pero no tuvo prácticamente minutos y anduvo rotando la NBA con la liga de desarrollo. En la temporada 2015/2016 fichó por Panathinaikos pero tampoco cuajó y no dio el rendimiento esperado, lo que motivó que volviera a Serbia para jugar con el Estrella Roja de Belgrado.

Ognjen Kuzmic tirando de dos ante la oposición de Ante Tomic.<br> Foto: Charly Mula

Kuzmic reencontró su juego en esta temporada recién finalizada, recordando los motivos por los que los ojeadores NBA se fijaron en él, y tuvo un gran rendimiento en la la Euroliga, en la que fue nombrado MVP del mes de enero. Sus promedios fueron de 9.4 puntos, 7 rebotes y 0.6 tapones para 13.9 de valoración.

Se trata de un cinco nato de 27 años y 2.14 de estatura, que acredita un porcentaje en tiros de campo en Euroliga de 54.9% y un buen 70.7% en tiros libres para un hombre interior. Se trata de un jugador de zona, más de finalización que de generar sus propios tiros y un gran reboteador con buena capaz de intimidación a pesar de no destacar en la estadística de tapones.

Buen fichaje para un Real Madrid, que tras los problemas con Epke Udoh y Bojan Dubjlevic, ha decido buscar presencia en la zona. Además se trata de un jugador que no necesita el balón para producir y por ello puede cuajar bien con el sistema de Laso al que siempre se le acusa de no aprovechar a sus pívots, pero en este caso hablamos de un interior que no necesita que haya sistemas para él, ya que su trabajo será otro.

Puede que la mejor jugada del siguiente vídeo explique el motivo para el que se le ficha:

Video of Top 10 Plays - Turkish Airlines EuroLeague Round 17

En cuanto a la renovación de Jeffery Taylor, viene a confirmar que en el cuerpo técnico del Real Madrid están contentos con la aportación defensiva del sueco y han tenido en cuenta su buen papel en la final de la Liga Endesa.