Libro de Toni Delgado: "Marta Fernández, volando con los pies en el suelo"

El libro titulado "Marta Fernández, volando con los pies en el suelo", nos presenta desde un punto de vista cercano, sencillo y normal las vivencias de Marta Fernández dentro del mundo del baloncesto. Toni Delgado García, responsable de Cronómetro de Récords, mejor blog de Deportes de los Premios20Blogs de 2013, es el autor de esta obra. Entre otros, encontramos relatos muy interesentas como los de Rudy Fernández, que además se ha encargado en la realización del prólogo, para facilitar el fin de explicar los sacrificios de muchos de los deportistas de élite.

La historia comienza con una jugadora de baloncesto en San Josep Obrer, decidida a irse al Segle XIX para evolucionar tanto como persona como jugadora. Años más tarde, comenzaría no solo a hacerse un sitio en Europa, sino en todo el mundo, después de vivir momentos y situaciones a la altura de un guión de película.

El autor, en la introducción nos dice "He tratado que los testimonios fuesen ágiles y directos como si estuviesen todos todos reunidos en una sala y se diesen paso unos a otros, y que los detalles fueran los imprescinsibles. Los capítulos se pueden leer en cualquier orden y no es neceario ser seguidor del baloncesto femenino o del deporte en general para no perder el hilo. Las anécdotas constuyen el relato y son universales" mostrandonos desde un comienzo la importancia y el trabajo de este libro, no solo dentro del baloncesto, sino a nivel mundial a la hora de superar miedos y dar un sentido al trabajo y esfuerzo.