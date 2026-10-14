La tremenda resaca en ACB

Los calendarios de las competiciones deportivas siempre están sometidos a debate. En el caso del baloncesto, la organización de encuentros tanto Euroliga como de Liga Endesa ACB siempre está sometida a escrutinio. Además, ahora, con el aumento relativamente reciente de choques en competición europea, la polémica se ha recrudecido.
La exigencia Euroliga con la Liga Endesa ACB acechando
La exigencia de la competición es un tema candente en el ambiente de baloncesto europeo, pero aún más en el español. La exigencia no solo aumenta con el número de partidos, también con el ritmo y atleticismo imperante en el juego de hoy en día. Por si fuera poco, los españoles tienen castigo doble, ya que la Liga Endesa ACB es una de las competiciones domésticas más exigentes, si no la que más.
Entre los jugadores el tema parecía no generar tanta controversia. Hasta el momento, las quejas internas por el excesivo desgaste eran casi unitarias. Sin embargo, el propio Mike James rompió la baraja con un post criticando tales quejas. Todo ello, antes de la grave lesión que le tocó vivir. De hecho, muchos le recordaron sus declaraciones.
¿Cómo afecta a cada equipo de la Liga Endesa ACB?
El impacto de la jornada doble de Euroliga en Liga Endesa ACB es dispar. Tener una buena segunda unidad, el ritmo que necesites implementar o el rival concreto que toque ese fin de semana lo determina todo. Sin embargo, sí que aporta ciertos matices sobre los equipos. El Real Madrid Baloncesto se mostró impertérrito ante el desgaste, mientras que Valencia y Barça Basket fueron los grandes damnificados. Probablemente, unos por su ritmo frenético y los otros por la veteranía de su roster. Si se observa el pasado curso, las conclusiones son claras.
|Valencia Basket
|30% 3/10
|FC Barcelona
|30% 3/10
|Baskonia
|20% 2/10
|Real Madrid
|0% 0/10
Saber a qué equipos les influye más es determinante y facilita la investigación de las causas. Sin embargo, más interesante es saber si verdaderamente tiene impacto. Si se observa el ranking de victorias del pasado curso, la muestra es muy pequeña y el rival influye en exceso. Sin embargo, si se vislumbra información. El impacto en el Real Madrid o en Baskonia es inexistente, a Valencia y Barça Basket sí parece haberles afectado.
Una confección del calendario de Liga Endesa ACB polémica
La estadística puede arrojar luz sobre una circunstancia general que atañe al cansancio. Sin embargo, el rival que se encuentran los equipos Euroliga a la que regresan de su doble partido es lo más notable. No es lo mismo medirse a otro combinado de la zona alta que baja. En este sentido, si bien el Real Madrid Baloncesto hizo pleno de victorias, también es cierto que tuvo pocos oponentes de la zona playoffs. Equipos como el Barça Basket, por ejemplo, se las tuvieron que ver mucho más.
Las jornadas dobles de Euroliga no tienen incidencia únicamente por su impacto físico puramente dicho. El conjunto en cuestión no tiene tiempo ni entrenamientos para preparar el duelo del fin de semana. El estudio de los oponentes mediante el scouting tiene que ser más superficial. En este sentido, los equipos de la zona baja podría incluso ser más peligrosos que los de la zona media.
Las otras competiciones continentales, aunque en la fecha en cuestión no sean de cita doble, impiden al oponente de los cuadros Euroliga escudriñar a sus oponentes como sí hacen los que no participan en otros torneos. Con toda la información delante, las conclusiones son propias.