La tremenda resaca en ACB

Foto de Hugo Fernández Prieto
POR HUGO FERNÁNDEZ PRIETO
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Foto: Montaje con imágenes de Leopold Soglo y Sara Angélica

Los calendarios de las competiciones deportivas siempre están sometidos a debate. En el caso del baloncesto, la organización de encuentros tanto Euroliga como de Liga Endesa ACB siempre está sometida a escrutinio. Además, ahora, con el aumento relativamente reciente de choques en competición europea, la polémica se ha recrudecido.

La exigencia Euroliga con la Liga Endesa ACB acechando

La exigencia de la competición es un tema candente en el ambiente de baloncesto europeo, pero aún más en el español. La exigencia no solo aumenta con el número de partidos, también con el ritmo y atleticismo imperante en el juego de hoy en día. Por si fuera poco, los españoles tienen castigo doble, ya que la Liga Endesa ACB es una de las competiciones domésticas más exigentes, si no la que más.

Entre los jugadores el tema parecía no generar tanta controversia. Hasta el momento, las quejas internas por el excesivo desgaste eran casi unitarias. Sin embargo, el propio Mike James rompió la baraja con un post criticando tales quejas. Todo ello, antes de la grave lesión que le tocó vivir. De hecho, muchos le recordaron sus declaraciones.

¿Cómo afecta a cada equipo de la Liga Endesa ACB?

El impacto de la jornada doble de Euroliga en Liga Endesa ACB es dispar. Tener una buena segunda unidad, el ritmo que necesites implementar o el rival concreto que toque ese fin de semana lo determina todo. Sin embargo, sí que aporta ciertos matices sobre los equipos. El Real Madrid Baloncesto se mostró impertérrito ante el desgaste, mientras que Valencia y Barça Basket fueron los grandes damnificados. Probablemente, unos por su ritmo frenético y los otros por la veteranía de su roster. Si se observa el pasado curso, las conclusiones son claras.

ACB tras la jornada doble
% de derrotas en el 1.er partido de liga tras cada semana doble (10)
Valencia Basket 30% 3/10
Media de derrotas en toda la ACB: 26,5%
FC Barcelona 30% 3/10
Media de derrotas en toda la ACB: 29,4%
Baskonia 20% 2/10
Media de derrotas en toda la ACB: 26,5%
Real Madrid 0% 0/10
Media de derrotas en toda la ACB: 23,5%
0%25%50%75%100%
Elaboración propia con datos de Euroliga y ACB, temporada 2025-26.

Saber a qué equipos les influye más es determinante y facilita la investigación de las causas. Sin embargo, más interesante es saber si verdaderamente tiene impacto. Si se observa el ranking de victorias del pasado curso, la muestra es muy pequeña y el rival influye en exceso. Sin embargo, si se vislumbra información. El impacto en el Real Madrid o en Baskonia es inexistente, a Valencia y Barça Basket sí parece haberles afectado.

Liga Endesa 2025-26 · solo liga regular
% de victorias en ACB: liga regular vs. tras jornada doble
Solo liga regular, sin playoffs. Primer partido tras cada una de las 10 semanas dobles de Euroliga.
Liga regular completa (34 partidos)Tras jornada doble (10 partidos)
0%
25%
50%
75%
100%
76%
100%
Real Madrid
26/34 · 10/10
71%
70%
FC Barcelona
24/34 · 7/10
74%
70%
Valencia Basket
25/34 · 7/10
74%
80%
Baskonia
25/34 · 8/10
Lectura: Real Madrid gana los 10 primeros partidos de ACB tras jornada doble. Barça y Valencia bajan al 70 % (su media es 70,6 % y 73,5 %) y Baskonia sube al 80 % (media 73,5 %). Con solo 10 partidos por equipo, la muestra es pequeña.
Elaboración propia con datos de la liga regular ACB 2025-26. Debajo de cada equipo: victorias/partidos (liga regular · tras jornada doble).

Una confección del calendario de Liga Endesa ACB polémica

La estadística puede arrojar luz sobre una circunstancia general que atañe al cansancio. Sin embargo, el rival que se encuentran los equipos Euroliga a la que regresan de su doble partido es lo más notable. No es lo mismo medirse a otro combinado de la zona alta que baja. En este sentido, si bien el Real Madrid Baloncesto hizo pleno de victorias, también es cierto que tuvo pocos oponentes de la zona playoffs. Equipos como el Barça Basket, por ejemplo, se las tuvieron que ver mucho más.

Liga Endesa 2025-26 · solo liga regular
Los rivales tras la jornada doble
Primer partido de ACB tras cada una de las 10 semanas dobles de Euroliga. Marcador con el equipo protagonista primero.
VictoriaDerrota
Real Madrid10 victorias · 0 derrotas
J1-2
GCA
Gran Canaria
Casa
81-71
J4-5
BUR
San Pablo Burgos
Casa
90-80
J7-8
ZAR
Zaragoza
Fuera
95-83
J10-11
BIL
Bilbao
Casa
82-70
J16-17
LLE
Lleida
Fuera
88-81
J20-21
AND
Andorra
Fuera
90-85
J23-24
BRE
Breogán
Fuera
103-85
J26-27
GRA
Granada
Casa
94-79
J33-34
GIR
Girona
Fuera
95-93
J36-37
BUR
San Pablo Burgos
Fuera
94-78
FC Barcelona7 victorias · 3 derrotas
J1-2
VAL
Valencia
Fuera
81-93
J4-5
UNI
Unicaja
Fuera
83-77
J7-8
MUR
UCAM Murcia
Casa
78-81
J10-11
BKN
Baskonia
Casa
91-83
J16-17
JOV
Joventut
Casa
90-80
J20-21
GRA
Granada
Casa
108-71
J23-24
TEN
La Laguna Tenerife
Casa
82-89
J26-27
GIR
Girona
Casa
97-92
J33-34
UNI
Unicaja
Casa
97-91
J36-37
BIL
Bilbao
Casa
90-61
Valencia Basket7 victorias · 3 derrotas
J1-2
BAR
Barça
Casa
93-81
J4-5
LLE
Lleida
Fuera
99-78
J7-8
BUR
San Pablo Burgos
Casa
100-82
J10-11
TEN
La Laguna Tenerife
Casa
96-79
J16-17
MUR
UCAM Murcia
Fuera
80-92
J20-21
UNI
Unicaja
Casa
70-76
J23-24
GCA
Gran Canaria
Fuera
90-80
J26-27
JOV
Joventut
Fuera
87-90
J33-34
BUR
San Pablo Burgos
Fuera
79-74
J36-37
UNI
Unicaja
Fuera
96-89
Baskonia8 victorias · 2 derrotas
J1-2
ZAR
Zaragoza
Fuera
88-107
J4-5
GRA
Granada
Fuera
83-80
J7-8
TEN
La Laguna Tenerife
Casa
89-79
J10-11
BAR
Barça
Fuera
83-91
J16-17
UNI
Unicaja
Fuera
93-90
J20-21
GIR
Girona
Fuera
96-85
J23-24
JOV
Joventut
Casa
87-77
J26-27
ZAR
Zaragoza
Casa
115-88
J33-34
AND
Andorra
Fuera
88-79
J36-37
GCA
Gran Canaria
Casa
88-86
Elaboración propia con datos de Euroliga y ACB, temporada 2025-26. Etiqueta superior de cada tarjeta: jornadas de Euroliga de la semana doble.

Las jornadas dobles de Euroliga no tienen incidencia únicamente por su impacto físico puramente dicho. El conjunto en cuestión no tiene tiempo ni entrenamientos para preparar el duelo del fin de semana. El estudio de los oponentes mediante el scouting tiene que ser más superficial. En este sentido, los equipos de la zona baja podría incluso ser más peligrosos que los de la zona media.

Las otras competiciones continentales, aunque en la fecha en cuestión no sean de cita doble, impiden al oponente de los cuadros Euroliga escudriñar a sus oponentes como sí hacen los que no participan en otros torneos. Con toda la información delante, las conclusiones son propias.

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