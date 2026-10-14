La tremenda resaca en ACB

Los calendarios de las competiciones deportivas siempre están sometidos a debate. En el caso del baloncesto, la organización de encuentros tanto Euroliga como de Liga Endesa ACB siempre está sometida a escrutinio. Además, ahora, con el aumento relativamente reciente de choques en competición europea, la polémica se ha recrudecido.

La exigencia Euroliga con la Liga Endesa ACB acechando

La exigencia de la competición es un tema candente en el ambiente de baloncesto europeo, pero aún más en el español. La exigencia no solo aumenta con el número de partidos, también con el ritmo y atleticismo imperante en el juego de hoy en día. Por si fuera poco, los españoles tienen castigo doble, ya que la Liga Endesa ACB es una de las competiciones domésticas más exigentes, si no la que más.

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🗓️ 26/09/2026

🗓️ 4/10/2026



La vuelta de Monbus @OBRADOIROCAB y Leyma @basquetcoruna tras su ascenso a la #LigaEndesa



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Entre los jugadores el tema parecía no generar tanta controversia. Hasta el momento, las quejas internas por el excesivo desgaste eran casi unitarias. Sin embargo, el propio Mike James rompió la baraja con un post criticando tales quejas. Todo ello, antes de la grave lesión que le tocó vivir. De hecho, muchos le recordaron sus declaraciones.

Season too long. Omg it’s too many games so much travel…….



Yall gotta stop letting these people bitch and complain all year and summer.



It’s 38 games in the season over 8 damn months. I get to hoop for a living. I wish it was more damn games — Mike James (@TheNatural_05) September 29, 2026

¿Cómo afecta a cada equipo de la Liga Endesa ACB?

El impacto de la jornada doble de Euroliga en Liga Endesa ACB es dispar. Tener una buena segunda unidad, el ritmo que necesites implementar o el rival concreto que toque ese fin de semana lo determina todo. Sin embargo, sí que aporta ciertos matices sobre los equipos. El Real Madrid Baloncesto se mostró impertérrito ante el desgaste, mientras que Valencia y Barça Basket fueron los grandes damnificados. Probablemente, unos por su ritmo frenético y los otros por la veteranía de su roster. Si se observa el pasado curso, las conclusiones son claras.

ACB tras la jornada doble % de derrotas en el 1.er partido de liga tras cada semana doble (10) Valencia Basket 30% 3/10 Media de derrotas en toda la ACB: 26,5% FC Barcelona 30% 3/10 Media de derrotas en toda la ACB: 29,4% Baskonia 20% 2/10 Media de derrotas en toda la ACB: 26,5% Real Madrid 0% 0/10 Media de derrotas en toda la ACB: 23,5% 0% 25% 50% 75% 100% Elaboración propia con datos de Euroliga y ACB, temporada 2025-26.

Saber a qué equipos les influye más es determinante y facilita la investigación de las causas. Sin embargo, más interesante es saber si verdaderamente tiene impacto. Si se observa el ranking de victorias del pasado curso, la muestra es muy pequeña y el rival influye en exceso. Sin embargo, si se vislumbra información. El impacto en el Real Madrid o en Baskonia es inexistente, a Valencia y Barça Basket sí parece haberles afectado.

Liga Endesa 2025-26 · solo liga regular % de victorias en ACB: liga regular vs. tras jornada doble Solo liga regular, sin playoffs. Primer partido tras cada una de las 10 semanas dobles de Euroliga. Liga regular completa (34 partidos) Tras jornada doble (10 partidos) 0% 25% 50% 75% 100% 76% 100% Real Madrid 26/34 · 10/10 71% 70% FC Barcelona 24/34 · 7/10 74% 70% Valencia Basket 25/34 · 7/10 74% 80% Baskonia 25/34 · 8/10 Lectura: Real Madrid gana los 10 primeros partidos de ACB tras jornada doble. Barça y Valencia bajan al 70 % (su media es 70,6 % y 73,5 %) y Baskonia sube al 80 % (media 73,5 %). Con solo 10 partidos por equipo, la muestra es pequeña. Elaboración propia con datos de la liga regular ACB 2025-26. Debajo de cada equipo: victorias/partidos (liga regular · tras jornada doble).

Una confección del calendario de Liga Endesa ACB polémica

La estadística puede arrojar luz sobre una circunstancia general que atañe al cansancio. Sin embargo, el rival que se encuentran los equipos Euroliga a la que regresan de su doble partido es lo más notable. No es lo mismo medirse a otro combinado de la zona alta que baja. En este sentido, si bien el Real Madrid Baloncesto hizo pleno de victorias, también es cierto que tuvo pocos oponentes de la zona playoffs. Equipos como el Barça Basket, por ejemplo, se las tuvieron que ver mucho más.

Liga Endesa 2025-26 · solo liga regular Los rivales tras la jornada doble Primer partido de ACB tras cada una de las 10 semanas dobles de Euroliga. Marcador con el equipo protagonista primero. Victoria Derrota Real Madrid 10 victorias · 0 derrotas J1-2 GCA Gran Canaria Casa 81-71 J4-5 BUR San Pablo Burgos Casa 90-80 J7-8 ZAR Zaragoza Fuera 95-83 J10-11 BIL Bilbao Casa 82-70 J16-17 LLE Lleida Fuera 88-81 J20-21 AND Andorra Fuera 90-85 J23-24 BRE Breogán Fuera 103-85 J26-27 GRA Granada Casa 94-79 J33-34 GIR Girona Fuera 95-93 J36-37 BUR San Pablo Burgos Fuera 94-78 FC Barcelona 7 victorias · 3 derrotas J1-2 VAL Valencia Fuera 81-93 J4-5 UNI Unicaja Fuera 83-77 J7-8 MUR UCAM Murcia Casa 78-81 J10-11 BKN Baskonia Casa 91-83 J16-17 JOV Joventut Casa 90-80 J20-21 GRA Granada Casa 108-71 J23-24 TEN La Laguna Tenerife Casa 82-89 J26-27 GIR Girona Casa 97-92 J33-34 UNI Unicaja Casa 97-91 J36-37 BIL Bilbao Casa 90-61 Valencia Basket 7 victorias · 3 derrotas J1-2 BAR Barça Casa 93-81 J4-5 LLE Lleida Fuera 99-78 J7-8 BUR San Pablo Burgos Casa 100-82 J10-11 TEN La Laguna Tenerife Casa 96-79 J16-17 MUR UCAM Murcia Fuera 80-92 J20-21 UNI Unicaja Casa 70-76 J23-24 GCA Gran Canaria Fuera 90-80 J26-27 JOV Joventut Fuera 87-90 J33-34 BUR San Pablo Burgos Fuera 79-74 J36-37 UNI Unicaja Fuera 96-89 Baskonia 8 victorias · 2 derrotas J1-2 ZAR Zaragoza Fuera 88-107 J4-5 GRA Granada Fuera 83-80 J7-8 TEN La Laguna Tenerife Casa 89-79 J10-11 BAR Barça Fuera 83-91 J16-17 UNI Unicaja Fuera 93-90 J20-21 GIR Girona Fuera 96-85 J23-24 JOV Joventut Casa 87-77 J26-27 ZAR Zaragoza Casa 115-88 J33-34 AND Andorra Fuera 88-79 J36-37 GCA Gran Canaria Casa 88-86 Elaboración propia con datos de Euroliga y ACB, temporada 2025-26. Etiqueta superior de cada tarjeta: jornadas de Euroliga de la semana doble.

Las jornadas dobles de Euroliga no tienen incidencia únicamente por su impacto físico puramente dicho. El conjunto en cuestión no tiene tiempo ni entrenamientos para preparar el duelo del fin de semana. El estudio de los oponentes mediante el scouting tiene que ser más superficial. En este sentido, los equipos de la zona baja podría incluso ser más peligrosos que los de la zona media.

Las otras competiciones continentales, aunque en la fecha en cuestión no sean de cita doble, impiden al oponente de los cuadros Euroliga escudriñar a sus oponentes como sí hacen los que no participan en otros torneos. Con toda la información delante, las conclusiones son propias.