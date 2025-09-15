Te presentamos la tabla actualizada con todas las plantillas, fichajes, renovaciones y bajas de cada uno de los equipos de la Liga Endesa de baloncesto ACB. Revisamos todos los días y actualizamos semanalmente la lista al detalle.

ÍNDICE.

PLANTILLA Y FICHAJES DE BARCELONA

  • Fichajes: Myles Cale, Juani Marcos, Toko Shengelia, Will Clyburn, Miles Norris (2026)
  • Renovaciones: Joel Parra (2028), Darío Brizuela (2028), Youssoupha Fall (2026)
  • Salidas: Jabari Parker, Justin Anderson, Dame Sarr, Chimezie Metu, Alex Abrines, James Nnaji

Plantilla 25/26 de Barça Basket

  • Joan Peñarroya (entrenador)
  • Tomáš Satoransky (2026)
  • Nico Laprovittola (2026)
  • Juan Núñez (2027)
  • Kevin Punter (2028)
  • Darío Brizuela (2028)
  • Joel Parra (2028)
  • Jan Vesely (2026)
  • Willy Hernangómez (2026)
  • Myles Cale (2026)
  • Juani Marcos (2027)
  • Toko Shengelia (2028)
  • Will Clyburn (2027)
  • Youssoupha Fall (2026)
  • Miles Norris (2026)

VOLVER AL ÍNDICE

PLANTILLA Y FICHAJES DE BASKONIA

  • Fichajes: Rafa Villar, Clement Frisch, Rodions Kurucs, Matteo Spagnolo, Hamidou Diallo, Paolo Galbiati (entrenador), Mamadi Diakite (2027)
  • Renovaciones: Markus Howard (2028), Tadas Sedekerskis (2029)
  • Salidas: Chima Moneke, Sander Raieste, Ognjen Jaramaz, Ousmane Ndiaye, Donta Hall, Nikos Rogkavopoulos, Pavel Savkov (cesión), Pablo Laso (entrenador), Kamar Baldwin

Plantilla 25/26 de Baskonia

  • Paolo Galbiati (entrenador)
  • Trent Forrest (2026)
  • Markus Howard (2028)
  • Timothé Luwawu-Cabarrot (2026)
  • Tadas Sedekerskis (2029)
  • Khalifa Diop (2028)
  • Luka Samanic (2026)
  • Rafa Villar (2028)
  • Clement Frisch (2028)
  • Rodions Kurucs (2028)
  • Matteo Spagnolo (2028)
  • Hamidou Diallo (2027)
  • Mamadi Diakite (2027)

VOLVER AL ÍNDICE

PLANTILLA Y FICHAJES DE BÀSQUET GIRONA

  • Fichajes: Nikola Maric, Martinas Geben, Derek Needham, Otis Livingston II, José Ignacio Vildoza
  • Renovaciones: Juan Fernández (2026), Sergi Martínez, Mindaugas Susinskas (2026)
  • Salidas: Juani Marcos, Aljami Durham, Yves Pons, Jarod Lucas, Francisco Caffaro

Plantilla 25/26 de Bàsquet Girona

  • Moncho Fernández (2026)
  • Guillem Ferrando (2025)
  • Máximo Fjellerup (2027)
  • Sergi Martínez (2026)
  • Juan Fernández (2026)
  • Pep Busquets (2028)
  • Nikola Maric (2026)
  • Martinas Geben (2026)
  • Derek Needham (2026)
  • Otis Livingston II (2026)
  • Mindaugas Susinskas (2026)
  • José Ignacio Vildoza (2026)
  • Mark Hughes (2026)
  • Alexandre Chassange (Temporal)

VOLVER AL ÍNDICE

PLANTILLA Y FICHAJES DE BAXI MANRESA

  • Fichajes: Agustin Ubal, Grant Golden, Gustav Knudsen, Hugo Benítez, Archange Izaw-Bolavie, Kaodirichi Akobundu, Louis Olinde, Alfonso Plummer (2026)
  • Renovaciones: Diego Ocampo (2028), Marcis Steinbergs (2027)
  • Salidas: Jaume Sorolla, Cameron Hunt, Emanuel Cate, Bodian Massa, Mario Saint Supèry, Armel Traoré, Derrick Alston Jr. , Santiago Véscovi, Guillem Jou

Plantilla 25/26 de Baxi Manresa

  • Diego Ocampo (entrenador)
  • Dani Pérez (2026)
  • Retin Obasohan (2025)
  • Álex Reyes (2026)
  • Marcis Steinbergs (2027)
  • Max Gaspà
  • Hugo Benítez (2028)
  • Gustav Knudsen (2028)
  • Agustín Ubal (2029)
  • Grant Golden (2026)
  • Archange Izaw-Bolavie (2027)
  • Kaodirichi Akobundu (2026)
  • Louis Olinde (2026)
  • Alfonso Plummer (2026)

VOLVER AL ÍNDICE

PLANTILLA Y FICHAJES DE CASADEMONT ZARAGOZA

  • Fichajes: Jesús Ramírez (entrenador), Sadik Emir Kabaca, Joel Soriano (cesión), DJ Stephens, Erik Stevenson
  • Renovaciones: Miguel González (2027), Santi Yusta (2027), Jaime Fernández (2028)
  • Salidas: Tomas Dimsa, Didac Cuevas, Yoanki Mencía, Emir Sulejmanovic, AJ Slaughter, Nate Watson

Plantilla 25/26 de Casademont Zaragoza

  • Jesús Ramírez (entrenador – 2029)
  • Marco Spissu (2026)
  • Trae Bell-Haynes (2025)
  • Joaquín Rodríguez (2028)
  • Santi Yusta (2027)
  • Miguel González (2027)
  • Bojan Dubljevic (2026 +1)
  • Lucas Langarita (2027)
  • Jaime Fernández (2028)
  • Sadik Emir Kabaca (2027)
  • Joel Soriano (cesión)
  • DJ Stephens (2026)
  • Erik Stevenson (2026+1)
  • Devin Robinson

VOLVER AL ÍNDICE

PLANTILLA Y FICHAJES COVIRAN GRANADA

  • Fichajes: Micah Speight, Edu Durán, Jovan Kljajic, Beqa Burjanadze, Babatunde Olumuyiwa, Zach Hankins, Ramón Díaz (entrenador), Travis Munnings, Luka Bozic, Pere Tomàs, Matt Thomas (2026)
  • Renovaciones: Jonathan Rousselle, Elias Valtonen
  • Salidas: Agustín Ubal, Amine Noua, Pablo Pin (E), Riccardo Visconti, Rubén Guerrero, Scott Bamforth, Sergi García

Plantilla 25/26 Covirán Granada

  • Ramón Díaz (entrenador)
  • Jonathan Rousselle
  • Micah Speight
  • Edu Durán
  • Jovan Kljajic
  • Elias Valtonen
  • Beqa Burjanadze
  • Babatunde Olumuyiwa
  • Iván Aurrecoechea
  • Zach Hankins
  • Travis Munnings
  • Luka Bozic
  • Pere Tomàs
  • Matt Thomas (2026)

VOLVER AL ÍNDICE

PLANTILLA Y FICHAJES DE GRAN CANARIA

  • Fichajes: Kur Kuath, Louis Labeyrie, Braian Angola, Ziga Samar, Eric Vila, Isaia Wong
  • Renovaciones: 
  • Salidas: John Shurna, Jovan Kljajic, Caleb Homesley, Joe Thomasson, George Conditt IV, Jakub Urbaniak

Plantilla 25/26 de Gran Canaria

  • Jaka Lakovic (entrenador) – 2027
  • Andrew Albicy (2026)
  • Carlos Alocén (2026)
  • Miquel Salvó (2025)
  • Pierre Pelos (2025 +1)
  • Mike Tobey (2026)
  • Nico Brussino (2025 +1)
  • Ziga Samar (2026)
  • Louis Labeyrie (2026)
  • Braian Angola (2026)
  • Kur Kuath (2027)
  • Eric Vila (2027)
  • Isaia Wong (2026)

VOLVER AL ÍNDICE

PLANTILLA Y FICHAJES DE HIOPOS LLEIDA

  • Fichajes: Melvin Ejim, Cameron Krutwig, Atoumane Diagne, Millán Jiménez (cesión), John Shurna, Kristers Zoriks, Caleb Agada
  • Renovaciones: Corey Walden (2026), James Batemon (2026), Oriol Paulí (2028)
  • Salidas: Dee Bost, Derek Cooke, Michael Caicedo, Rafa Villar, Kenny Hasbrouk, Alexander Madsen, Edo Muric, Thomas Bropleh, Johnny Hamilton, Demajeo Wiggins, Pierre Oriola

Plantilla 25/26 de Hiopos Lleida

  • Gerard Encuentra (entrenador)
  • Corey Walden (2026)
  • Oriol Paulí (2028)
  • James Batemon (2028)
  • Mikel Sanz (2027)
  • Melvin Ejim (2027)
  • Cameron Krutwig (2027)
  • Atoumane Diagne (2027)
  • Millán Jiménez (cesión)
  • John Shurna (2027)
  • Kristers Zoriks (2026)
  • Caleb Agada (2026)
  • Gyorgy Goloman

VOLVER AL ÍNDICE

PLANTILLA Y FICHAJES DE JOVENTUT DE BADALONA

  • Fichajes: Ludde Hakanson, Simon Birgander, Cameron Hunt, Ricky Rubio
  • Renovaciones: Yannick Kraag (2028), Sam Dekker (2026), Ante Tomic (2028)
  • Salidas: Devon Dotson, Kassius Robertson, Artem Pustovyi, Pau Ribas, Andrejs Grazulis, Jordi Rodriguez

Plantilla 25/26 de Joventut Badalona

  • Dani Miret (entrenador)
  • Guillem Vives (2026)
  • Adam Hanga (2026)
  • Yannick Kraag (2028)
  • Miguel Malik Allen (2027)
  • Ante Tomic (2028)
  • Michael Ruzic (2029)
  • Sam Dekker (2026)
  • Ludde Hakanson (2027)
  • Simon Birgander (2027+1)
  • Cameron Hunt (2027)
  • Ricky Rubio (2026)

VOLVER AL ÍNDICE

PLANTILLA Y FICHAJES DE LA LAGUNA TENERIFE

  • Fichajes: Héctor Alderete, Wesley Van Beck, Rokas Giedraitis, Dylan Bordón (2027)
  • Renovaciones: Thomas Scrubb (2026), Joan Sastre (2027), Jaime Fernández (2027), Aaron Doornekamp (2026), Giorgi Shermadini (2027), Tim Abromaitis (2027)
  • Salidas: Yannis Morin, Ibou Badji, David Krämer, Henri Drell

Plantilla 25/26 de La Laguna Tenerife

  • Txus Vidorreta (entrenador)
  • Marcelinho Huertas (2026)
  • Bruno Fitipaldo (2026 +1)
  • Lluis Costa (2026+1)
  • Jaime Fernández (2027)
  • Thomas Scrubb (2026)
  • Kostas Kostadinov (2027)
  • Joan Sastre (2027)
  • Tim Abromaitis (2027)
  • Giorgi Shermadini (2027)
  • Aaron Doornekamp (2026)
  • Fran Guerra (2026 +1)
  • Héctor Alderete (2026)
  • Wesley Van Beck (2026)
  • Rokas Giedraitis (2027 + 1)
  • Dylan Bordón (2027)

VOLVER AL ÍNDICE

PLANTILLA Y FICHAJES DE MORABANC ANDORRA

  • Fichajes: Aaron Best, Justin McKoy, Artem Pustovyi, Morris Udeze, Rubén Guerrero
  • Renovaciones: Shannon Evans (2027), Stan Okoye (2027)
  • Salidas: Nikos Chougkaz, Ben Lammers, Enzo Goudou-Sinha, Sekou Doumbouya, Jerrick Harding, Felipe dos Anjos

Plantilla 25/26 de Morabanc Andorra

  • Entrenador: Joan Plaza
  • Ferran Bassas (2026)
  • Rafa Luz (2025)
  • Aaron Ganal
  • Chumi Ortega (2026)
  • Kyle Kuric (2026)
  • Stan Okoye (2027)
  • Nacho Llovet
  • Shannon Evans (2027)
  • Aaron Best (2026)
  • Justin McKoy (2026)
  • Artem Pustovyi (2027)
  • Morris Udeze (2026)
  • Rubén Guerrero (2027)

VOLVER AL ÍNDICE

PLANTILLA Y FICHAJES DE REAL MADRID

  • Fichajes: Sergio Scariolo, David Krämer, Theo Maledon, Gabriele Procida, Chuma Okeke, Izan Almansa (2029)
  • Renovaciones: Mario Hezonja (2029), Walter Tavares (2029), Sergio Llull (2026)
  • Salidas: Dzanan Musa, Chus Mateo, Hugo González, Serge Ibaka, Eli John Ndiaye, Xavier Rathan-Mayes

Plantilla 25/26 del Real Madrid

  •  Sergio Scariolo (entrenador) (2028)
  • Usman Garuba (2026)
  • Alberto Abalde (2027)
  • Andrés Feliz (2027)
  • Sergio Llull (2026)
  • Facundo Campazzo (2027)
  • Gabriel Deck (2028)
  • Mario Hezonja (2029)
  • Walter Tavares (2029)
  • Bruno Fernando (2026)
  • David Krämer (2026)
  • Theo Maledon (2027)
  • Gabriele Procida (2028)
  • Chuma Okeke (2027)
  • Izan Almansa (2029)
  • Trey Lyles (2026)

VOLVER AL ÍNDICE

PLANTILLA Y FICHAJES DE RÍO BREOGÁN

  • Fichajes: Dewayne Russell, Francis Alonso, Bakary Dibba, Keandre Cook, Danko Brankovic, Dario Drežnjak
  • Renovaciones: Dragan Apic (2026), Artur Kurucs (2026), Dominik Mavra (2026)
  • Salidas:  Darrun Hilliard, Toni Nakic, Boubacar Touré, Charlie Moore, Dae Dae Grant, Edin Atic, Elijah Hugues, Eric Vila

Plantilla 25/26 de Río Breogán

  • Luis Casimiro (2025)
  • Erik Quintela (2026)
  • Dominik Mavra (2026)
  • Aleksandar Aranitovic (2026)
  • Dragan Apic (2026)
  • Jordan Sakho (2026)
  • Arturs Kurucs (2026)
  • Bakary Dibba (2026)
  • Dewayne Russell(2026)
  • Francis Alonso(2026)
  • Keandre Cook(2026)
  • Danko Brankovic (2026)
  • Dario Drežnjak (2026)

VOLVER AL ÍNDICE

PLANTILLA Y FICHAJES DE SAN PABLO BURGOS

  • Fichajes: Leo Meindl, Raul Neto, Juan Rubio, Jhivvan Jackson, Silvio de Sousa, Yannick Nzosa (cesión), Jermaine Samuels Jr. (2026)
  • Renovaciones: Pablo Almazán (2026), Jón Axel Guðmundsson (2026), Gonzalo Corbalán (2026), Bruno Savignani (2026)
  • Salidas: Alex Barrera, Dídac Cuevas, Emmanuel Wembi, Joe Cremo, Miha Lapornik, Roberts Stumbris, Gyorgy Goloman

Plantilla 25/26 de San Pablo Burgos

  • Entrenador: Bruno Savignani
  • Dani Díez (2026)
  • Gonzalo Corbalán (2026)
  • Jon Axel Gudmundsson (2026)
  • Luke Fischer (2026)
  • Pablo Almazán (2026)
  • Leo Meindl (2026)
  • Raul Neto (2026)
  • Juan Rubio (2026)
  • Jhivvan Jackson (2026)
  • Silvio de Sousa (2026)
  • Yannick Nzosa (cesión)
  • Jermaine Samuels Jr. (2026)

VOLVER AL ÍNDICE

PLANTILLA Y FICHAJES DE SURNE BILBAO BASKET

  • Fichajes:  Darrun Hilliard, Luke Petrasek, Justin Jaworski, Aleix Font, Stefan Lazarevic, Margiris Normantas, Martin Krampejl
  • Renovaciones: Harald Frey (2026), Amar Sylla (2027)
  • Salidas:  Thijs de Ridder, Melwin Pantzar, Zoran Dragic, Marvin Jones, Muhammad-Ali Abdur-Rahkman, Kristian Kullamae, Rubén Domínguez, Malcolm Cazalon, Tomasz Gielo, Xabi Rabaseda

Plantilla 25/26 de Surne Bilbao Basket

  • Jaume Ponsarnau (entrenador)
  • Harald Frey (2026)
  • Melwin Pantzar (2026)
  • Amar Sylla (2027)
  • Bassala Bagayoko  (2028)
  • Tryggvi Hlinason (2029)
  • Darrun Hilliard (2026)
  • Luke Petrasek (2026)
  • Justin Jaworski (2026)
  • Aleix Font (2027)
  • Stefan Lazarevic (2026)
  • Margiris Normantas (2026)
  • Martin Krampejl (2026)

VOLVER AL ÍNDICE

PLANTILLA Y FICHAJES DE UCAM MURCIA

  • Fichajes: David Dejulius, Toni Nakic, Sander Raieste, Emanuel Cate, Michael Forrest, Rubén López de la Torre, Devontae Cacok
  • Renovaciones: Dylan Ennis (2026), Jonah Radebaugh (2026), Kaiser Gates (2026), Moussa Diagne (2027)
  • Salidas: Nemanja Radovic, Ludde Hakanson, Rodions Kurucs, Simon Birgander, Kostas Antetokounmpo, DJ Stephens

Plantilla 25/26 de UCAM Murcia

  • Sito Alonso (entrenador)
  • Dani García (2026)
  • Dylan Ennis (2026)
  • Jonah Radebaugh (2026)
  • Howard Sant-Ross (2026)
  • Moussa Diagne (2027)
  • Kaiser Gates (2026)
  • Toni Nakic (2026+1)
  • David Dejulius (2026+1)
  • Sander Raieste (2027)
  • Emanuel Cate (2026)
  • Michael Forrest (2026)
  • Rubén López de la Torre (2028)
  • Devontae Cacok (2026)

VOLVER AL ÍNDICE

PLANTILLA Y FICHAJES DE UNICAJA

  • Fichajes: Emir Sulejmanovic, Melwin Panztar, Xavier Castañeda, James Webb III, Chris Duarte, Dylan Addae-Wusu (pretemporada),
  • Renovaciones: Tyson Pérez (2029), Kendrick Perry (2027), Nihad Djedovic (2026), Killian Tillie
  • Salidas: Tyson Carter, Mario Saint-Supery, Dylan Osetkowski, Yankuba Sima, Melvin Ejim, Kameron Taylor

Plantilla 25/26 de Unicaja de Málaga

  • Ibon Navarro (entrenador) (2027)
  • Kendrick Perry (2027)
  • Emir Sulejmanovic (2026)
  • Alberto Díaz (2028)
  • Tyler Kalinoski (2027)
  • Nihad Dedovic (2026)
  • David Kravish (2025 +1)
  • Jonathan Barreiro (2027)
  • Tyson Pérez (2029)
  • Killian Tillie (2026)
  • Olek Balcerowski (2026+1)
  • Xavier Castañeda (2026)
  • James Webb III (2026)
  • Chris Duarte (2026)

VOLVER AL ÍNDICE

PLANTILLA Y FICHAJES DE VALENCIA BASKET

  • Fichajes: Álvaro Cárdenas (cedido), Kameron Taylor, Yankuba Sima, Omari Moore, Darius Thompson, Neal Sako, Isaac Nogués (2027)
  • Renovaciones: Xabier López-Arostegui (2027), Jean Montero (2028), Millán Jiménez (2028)
  • Salidas: Amida Brimah, Semi Ojeleye, Chris Jones, Stefan Jovic, Amida Brimah, Millán Jiménez (cesión), Joel Soriano (cesión), Lucas Marí

Plantilla 25/26 de Valencia Basket

  • Pedro Martínez (entrenador) (2027)
  • Jean Montero (2028)
  • Sergio De Larrea (2028)
  • Brancou Badio (2027)
  • Josep Puerto (2025)
  • Nate Sestina (2026)
  • Xabier López-Arostegui (2027)
  • Ethan Happ (2026)
  • Matt Costello (2026)
  • Jaime Pradilla (2027)
  • Nate Reuvers (2026)
  • Kameron Taylor (2027)
  • Omari Moore (2026)
  • Yankuba Sima (2028)
  • Darius Thompson (2028)
  • Neal Sako (2027)
  • Isaac Nogués (2027)
  • Ike Iroegbu (Temporal)

VOLVER AL ÍNDICE