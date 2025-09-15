Te presentamos la tabla actualizada con todas las plantillas, fichajes, renovaciones y bajas de cada uno de los equipos de la Liga Endesa de baloncesto ACB. Revisamos todos los días y actualizamos semanalmente la lista al detalle.
PLANTILLA Y FICHAJES DE BARCELONA
- Fichajes: Myles Cale, Juani Marcos, Toko Shengelia, Will Clyburn, Miles Norris (2026)
- Renovaciones: Joel Parra (2028), Darío Brizuela (2028), Youssoupha Fall (2026)
- Salidas: Jabari Parker, Justin Anderson, Dame Sarr, Chimezie Metu, Alex Abrines, James Nnaji
Plantilla 25/26 de Barça Basket
- Joan Peñarroya (entrenador)
- Tomáš Satoransky (2026)
- Nico Laprovittola (2026)
- Juan Núñez (2027)
- Kevin Punter (2028)
- Darío Brizuela (2028)
- Joel Parra (2028)
- Jan Vesely (2026)
- Willy Hernangómez (2026)
- Myles Cale (2026)
- Juani Marcos (2027)
- Toko Shengelia (2028)
- Will Clyburn (2027)
- Youssoupha Fall (2026)
- Miles Norris (2026)
PLANTILLA Y FICHAJES DE BASKONIA
- Fichajes: Rafa Villar, Clement Frisch, Rodions Kurucs, Matteo Spagnolo, Hamidou Diallo, Paolo Galbiati (entrenador), Mamadi Diakite (2027)
- Renovaciones: Markus Howard (2028), Tadas Sedekerskis (2029)
- Salidas: Chima Moneke, Sander Raieste, Ognjen Jaramaz, Ousmane Ndiaye, Donta Hall, Nikos Rogkavopoulos, Pavel Savkov (cesión), Pablo Laso (entrenador), Kamar Baldwin
Plantilla 25/26 de Baskonia
- Paolo Galbiati (entrenador)
- Trent Forrest (2026)
- Markus Howard (2028)
- Timothé Luwawu-Cabarrot (2026)
- Tadas Sedekerskis (2029)
- Khalifa Diop (2028)
- Luka Samanic (2026)
- Rafa Villar (2028)
- Clement Frisch (2028)
- Rodions Kurucs (2028)
- Matteo Spagnolo (2028)
- Hamidou Diallo (2027)
- Mamadi Diakite (2027)
PLANTILLA Y FICHAJES DE BÀSQUET GIRONA
- Fichajes: Nikola Maric, Martinas Geben, Derek Needham, Otis Livingston II, José Ignacio Vildoza
- Renovaciones: Juan Fernández (2026), Sergi Martínez, Mindaugas Susinskas (2026)
- Salidas: Juani Marcos, Aljami Durham, Yves Pons, Jarod Lucas, Francisco Caffaro
Plantilla 25/26 de Bàsquet Girona
- Moncho Fernández (2026)
- Guillem Ferrando (2025)
- Máximo Fjellerup (2027)
- Sergi Martínez (2026)
- Juan Fernández (2026)
- Pep Busquets (2028)
- Nikola Maric (2026)
- Martinas Geben (2026)
- Derek Needham (2026)
- Otis Livingston II (2026)
- Mindaugas Susinskas (2026)
- José Ignacio Vildoza (2026)
- Mark Hughes (2026)
- Alexandre Chassange (Temporal)
PLANTILLA Y FICHAJES DE BAXI MANRESA
- Fichajes: Agustin Ubal, Grant Golden, Gustav Knudsen, Hugo Benítez, Archange Izaw-Bolavie, Kaodirichi Akobundu, Louis Olinde, Alfonso Plummer (2026)
- Renovaciones: Diego Ocampo (2028), Marcis Steinbergs (2027)
- Salidas: Jaume Sorolla, Cameron Hunt, Emanuel Cate, Bodian Massa, Mario Saint Supèry, Armel Traoré, Derrick Alston Jr. , Santiago Véscovi, Guillem Jou
Plantilla 25/26 de Baxi Manresa
- Diego Ocampo (entrenador)
- Dani Pérez (2026)
- Retin Obasohan (2025)
- Álex Reyes (2026)
- Marcis Steinbergs (2027)
- Max Gaspà
- Hugo Benítez (2028)
- Gustav Knudsen (2028)
- Agustín Ubal (2029)
- Grant Golden (2026)
- Archange Izaw-Bolavie (2027)
- Kaodirichi Akobundu (2026)
- Louis Olinde (2026)
- Alfonso Plummer (2026)
PLANTILLA Y FICHAJES DE CASADEMONT ZARAGOZA
- Fichajes: Jesús Ramírez (entrenador), Sadik Emir Kabaca, Joel Soriano (cesión), DJ Stephens, Erik Stevenson
- Renovaciones: Miguel González (2027), Santi Yusta (2027), Jaime Fernández (2028)
- Salidas: Tomas Dimsa, Didac Cuevas, Yoanki Mencía, Emir Sulejmanovic, AJ Slaughter, Nate Watson
Plantilla 25/26 de Casademont Zaragoza
- Jesús Ramírez (entrenador – 2029)
- Marco Spissu (2026)
- Trae Bell-Haynes (2025)
- Joaquín Rodríguez (2028)
- Santi Yusta (2027)
- Miguel González (2027)
- Bojan Dubljevic (2026 +1)
- Lucas Langarita (2027)
- Jaime Fernández (2028)
- Sadik Emir Kabaca (2027)
- Joel Soriano (cesión)
- DJ Stephens (2026)
- Erik Stevenson (2026+1)
- Devin Robinson
PLANTILLA Y FICHAJES COVIRAN GRANADA
- Fichajes: Micah Speight, Edu Durán, Jovan Kljajic, Beqa Burjanadze, Babatunde Olumuyiwa, Zach Hankins, Ramón Díaz (entrenador), Travis Munnings, Luka Bozic, Pere Tomàs, Matt Thomas (2026)
- Renovaciones: Jonathan Rousselle, Elias Valtonen
- Salidas: Agustín Ubal, Amine Noua, Pablo Pin (E), Riccardo Visconti, Rubén Guerrero, Scott Bamforth, Sergi García
Plantilla 25/26 Covirán Granada
- Ramón Díaz (entrenador)
- Jonathan Rousselle
- Micah Speight
- Edu Durán
- Jovan Kljajic
- Elias Valtonen
- Beqa Burjanadze
- Babatunde Olumuyiwa
- Iván Aurrecoechea
- Zach Hankins
- Travis Munnings
- Luka Bozic
- Pere Tomàs
- Matt Thomas (2026)
PLANTILLA Y FICHAJES DE GRAN CANARIA
- Fichajes: Kur Kuath, Louis Labeyrie, Braian Angola, Ziga Samar, Eric Vila, Isaia Wong
- Renovaciones:
- Salidas: John Shurna, Jovan Kljajic, Caleb Homesley, Joe Thomasson, George Conditt IV, Jakub Urbaniak
Plantilla 25/26 de Gran Canaria
- Jaka Lakovic (entrenador) – 2027
- Andrew Albicy (2026)
- Carlos Alocén (2026)
- Miquel Salvó (2025)
- Pierre Pelos (2025 +1)
- Mike Tobey (2026)
- Nico Brussino (2025 +1)
- Ziga Samar (2026)
- Louis Labeyrie (2026)
- Braian Angola (2026)
- Kur Kuath (2027)
- Eric Vila (2027)
- Isaia Wong (2026)
PLANTILLA Y FICHAJES DE HIOPOS LLEIDA
- Fichajes: Melvin Ejim, Cameron Krutwig, Atoumane Diagne, Millán Jiménez (cesión), John Shurna, Kristers Zoriks, Caleb Agada
- Renovaciones: Corey Walden (2026), James Batemon (2026), Oriol Paulí (2028)
- Salidas: Dee Bost, Derek Cooke, Michael Caicedo, Rafa Villar, Kenny Hasbrouk, Alexander Madsen, Edo Muric, Thomas Bropleh, Johnny Hamilton, Demajeo Wiggins, Pierre Oriola
Plantilla 25/26 de Hiopos Lleida
- Gerard Encuentra (entrenador)
- Corey Walden (2026)
- Oriol Paulí (2028)
- James Batemon (2028)
- Mikel Sanz (2027)
- Melvin Ejim (2027)
- Cameron Krutwig (2027)
- Atoumane Diagne (2027)
- Millán Jiménez (cesión)
- John Shurna (2027)
- Kristers Zoriks (2026)
- Caleb Agada (2026)
- Gyorgy Goloman
PLANTILLA Y FICHAJES DE JOVENTUT DE BADALONA
- Fichajes: Ludde Hakanson, Simon Birgander, Cameron Hunt, Ricky Rubio
- Renovaciones: Yannick Kraag (2028), Sam Dekker (2026), Ante Tomic (2028)
- Salidas: Devon Dotson, Kassius Robertson, Artem Pustovyi, Pau Ribas, Andrejs Grazulis, Jordi Rodriguez
Plantilla 25/26 de Joventut Badalona
- Dani Miret (entrenador)
- Guillem Vives (2026)
- Adam Hanga (2026)
- Yannick Kraag (2028)
- Miguel Malik Allen (2027)
- Ante Tomic (2028)
- Michael Ruzic (2029)
- Sam Dekker (2026)
- Ludde Hakanson (2027)
- Simon Birgander (2027+1)
- Cameron Hunt (2027)
- Ricky Rubio (2026)
PLANTILLA Y FICHAJES DE LA LAGUNA TENERIFE
- Fichajes: Héctor Alderete, Wesley Van Beck, Rokas Giedraitis, Dylan Bordón (2027)
- Renovaciones: Thomas Scrubb (2026), Joan Sastre (2027), Jaime Fernández (2027), Aaron Doornekamp (2026), Giorgi Shermadini (2027), Tim Abromaitis (2027)
- Salidas: Yannis Morin, Ibou Badji, David Krämer, Henri Drell
Plantilla 25/26 de La Laguna Tenerife
- Txus Vidorreta (entrenador)
- Marcelinho Huertas (2026)
- Bruno Fitipaldo (2026 +1)
- Lluis Costa (2026+1)
- Jaime Fernández (2027)
- Thomas Scrubb (2026)
- Kostas Kostadinov (2027)
- Joan Sastre (2027)
- Tim Abromaitis (2027)
- Giorgi Shermadini (2027)
- Aaron Doornekamp (2026)
- Fran Guerra (2026 +1)
- Héctor Alderete (2026)
- Wesley Van Beck (2026)
- Rokas Giedraitis (2027 + 1)
- Dylan Bordón (2027)
PLANTILLA Y FICHAJES DE MORABANC ANDORRA
- Fichajes: Aaron Best, Justin McKoy, Artem Pustovyi, Morris Udeze, Rubén Guerrero
- Renovaciones: Shannon Evans (2027), Stan Okoye (2027)
- Salidas: Nikos Chougkaz, Ben Lammers, Enzo Goudou-Sinha, Sekou Doumbouya, Jerrick Harding, Felipe dos Anjos
Plantilla 25/26 de Morabanc Andorra
- Entrenador: Joan Plaza
- Ferran Bassas (2026)
- Rafa Luz (2025)
- Aaron Ganal
- Chumi Ortega (2026)
- Kyle Kuric (2026)
- Stan Okoye (2027)
- Nacho Llovet
- Shannon Evans (2027)
- Aaron Best (2026)
- Justin McKoy (2026)
- Artem Pustovyi (2027)
- Morris Udeze (2026)
- Rubén Guerrero (2027)
PLANTILLA Y FICHAJES DE REAL MADRID
- Fichajes: Sergio Scariolo, David Krämer, Theo Maledon, Gabriele Procida, Chuma Okeke, Izan Almansa (2029)
- Renovaciones: Mario Hezonja (2029), Walter Tavares (2029), Sergio Llull (2026)
- Salidas: Dzanan Musa, Chus Mateo, Hugo González, Serge Ibaka, Eli John Ndiaye, Xavier Rathan-Mayes
Plantilla 25/26 del Real Madrid
- Sergio Scariolo (entrenador) (2028)
- Usman Garuba (2026)
- Alberto Abalde (2027)
- Andrés Feliz (2027)
- Sergio Llull (2026)
- Facundo Campazzo (2027)
- Gabriel Deck (2028)
- Mario Hezonja (2029)
- Walter Tavares (2029)
- Bruno Fernando (2026)
- David Krämer (2026)
- Theo Maledon (2027)
- Gabriele Procida (2028)
- Chuma Okeke (2027)
- Izan Almansa (2029)
- Trey Lyles (2026)
PLANTILLA Y FICHAJES DE RÍO BREOGÁN
- Fichajes: Dewayne Russell, Francis Alonso, Bakary Dibba, Keandre Cook, Danko Brankovic, Dario Drežnjak
- Renovaciones: Dragan Apic (2026), Artur Kurucs (2026), Dominik Mavra (2026)
- Salidas: Darrun Hilliard, Toni Nakic, Boubacar Touré, Charlie Moore, Dae Dae Grant, Edin Atic, Elijah Hugues, Eric Vila
Plantilla 25/26 de Río Breogán
- Luis Casimiro (2025)
- Erik Quintela (2026)
- Dominik Mavra (2026)
- Aleksandar Aranitovic (2026)
- Dragan Apic (2026)
- Jordan Sakho (2026)
- Arturs Kurucs (2026)
- Bakary Dibba (2026)
- Dewayne Russell(2026)
- Francis Alonso(2026)
- Keandre Cook(2026)
- Danko Brankovic (2026)
- Dario Drežnjak (2026)
PLANTILLA Y FICHAJES DE SAN PABLO BURGOS
- Fichajes: Leo Meindl, Raul Neto, Juan Rubio, Jhivvan Jackson, Silvio de Sousa, Yannick Nzosa (cesión), Jermaine Samuels Jr. (2026)
- Renovaciones: Pablo Almazán (2026), Jón Axel Guðmundsson (2026), Gonzalo Corbalán (2026), Bruno Savignani (2026)
- Salidas: Alex Barrera, Dídac Cuevas, Emmanuel Wembi, Joe Cremo, Miha Lapornik, Roberts Stumbris, Gyorgy Goloman
Plantilla 25/26 de San Pablo Burgos
- Entrenador: Bruno Savignani
- Dani Díez (2026)
- Gonzalo Corbalán (2026)
- Jon Axel Gudmundsson (2026)
- Luke Fischer (2026)
- Pablo Almazán (2026)
- Leo Meindl (2026)
- Raul Neto (2026)
- Juan Rubio (2026)
- Jhivvan Jackson (2026)
- Silvio de Sousa (2026)
- Yannick Nzosa (cesión)
- Jermaine Samuels Jr. (2026)
PLANTILLA Y FICHAJES DE SURNE BILBAO BASKET
- Fichajes: Darrun Hilliard, Luke Petrasek, Justin Jaworski, Aleix Font, Stefan Lazarevic, Margiris Normantas, Martin Krampejl
- Renovaciones: Harald Frey (2026), Amar Sylla (2027)
- Salidas: Thijs de Ridder, Melwin Pantzar, Zoran Dragic, Marvin Jones, Muhammad-Ali Abdur-Rahkman, Kristian Kullamae, Rubén Domínguez, Malcolm Cazalon, Tomasz Gielo, Xabi Rabaseda
Plantilla 25/26 de Surne Bilbao Basket
- Jaume Ponsarnau (entrenador)
- Harald Frey (2026)
- Melwin Pantzar (2026)
- Amar Sylla (2027)
- Bassala Bagayoko (2028)
- Tryggvi Hlinason (2029)
- Darrun Hilliard (2026)
- Luke Petrasek (2026)
- Justin Jaworski (2026)
- Aleix Font (2027)
- Stefan Lazarevic (2026)
- Margiris Normantas (2026)
- Martin Krampejl (2026)
PLANTILLA Y FICHAJES DE UCAM MURCIA
- Fichajes: David Dejulius, Toni Nakic, Sander Raieste, Emanuel Cate, Michael Forrest, Rubén López de la Torre, Devontae Cacok
- Renovaciones: Dylan Ennis (2026), Jonah Radebaugh (2026), Kaiser Gates (2026), Moussa Diagne (2027)
- Salidas: Nemanja Radovic, Ludde Hakanson, Rodions Kurucs, Simon Birgander, Kostas Antetokounmpo, DJ Stephens
Plantilla 25/26 de UCAM Murcia
- Sito Alonso (entrenador)
- Dani García (2026)
- Dylan Ennis (2026)
- Jonah Radebaugh (2026)
- Howard Sant-Ross (2026)
- Moussa Diagne (2027)
- Kaiser Gates (2026)
- Toni Nakic (2026+1)
- David Dejulius (2026+1)
- Sander Raieste (2027)
- Emanuel Cate (2026)
- Michael Forrest (2026)
- Rubén López de la Torre (2028)
- Devontae Cacok (2026)
PLANTILLA Y FICHAJES DE UNICAJA
- Fichajes: Emir Sulejmanovic, Melwin Panztar, Xavier Castañeda, James Webb III, Chris Duarte, Dylan Addae-Wusu (pretemporada),
- Renovaciones: Tyson Pérez (2029), Kendrick Perry (2027), Nihad Djedovic (2026), Killian Tillie
- Salidas: Tyson Carter, Mario Saint-Supery, Dylan Osetkowski, Yankuba Sima, Melvin Ejim, Kameron Taylor
Plantilla 25/26 de Unicaja de Málaga
- Ibon Navarro (entrenador) (2027)
- Kendrick Perry (2027)
- Emir Sulejmanovic (2026)
- Alberto Díaz (2028)
- Tyler Kalinoski (2027)
- Nihad Dedovic (2026)
- David Kravish (2025 +1)
- Jonathan Barreiro (2027)
- Tyson Pérez (2029)
- Killian Tillie (2026)
- Olek Balcerowski (2026+1)
- Xavier Castañeda (2026)
- James Webb III (2026)
- Chris Duarte (2026)
PLANTILLA Y FICHAJES DE VALENCIA BASKET
- Fichajes: Álvaro Cárdenas (cedido), Kameron Taylor, Yankuba Sima, Omari Moore, Darius Thompson, Neal Sako, Isaac Nogués (2027)
- Renovaciones: Xabier López-Arostegui (2027), Jean Montero (2028), Millán Jiménez (2028)
- Salidas: Amida Brimah, Semi Ojeleye, Chris Jones, Stefan Jovic, Amida Brimah, Millán Jiménez (cesión), Joel Soriano (cesión), Lucas Marí
Plantilla 25/26 de Valencia Basket
- Pedro Martínez (entrenador) (2027)
- Jean Montero (2028)
- Sergio De Larrea (2028)
- Brancou Badio (2027)
- Josep Puerto (2025)
- Nate Sestina (2026)
- Xabier López-Arostegui (2027)
- Ethan Happ (2026)
- Matt Costello (2026)
- Jaime Pradilla (2027)
- Nate Reuvers (2026)
- Kameron Taylor (2027)
- Omari Moore (2026)
- Yankuba Sima (2028)
- Darius Thompson (2028)
- Neal Sako (2027)
- Isaac Nogués (2027)
- Ike Iroegbu (Temporal)