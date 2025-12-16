Panathinaikos no está siendo uno de los equipos más activos en la rumorología del mercado de Euroliga, pero el conjunto ateniense permanece atento a cualquier oportunidad que refuerce su rotación exterior. El equipo dirigido por Ergin Ataman, octavo en la Euroliga con un balance de 9-6, sigue de cerca la posible incorporación de un alero que aporte profundidad a la plantilla. Según informaciones procedentes de Grecia, el club tendría en su radar a un jugador con más de 200 partidos de experiencia en la NBA.

Jeremiah Robinson-Earl es el objetivo principal de Panathinaikos

La operación no se presenta sencilla, pero Panathinaikos ha fijado su atención en Jeremiah Robinson-Earl, actualmente sin equipo tras ser cortado hace unos días de los Indiana Pacers. Desde el pasado 15 de diciembre, las franquicias NBA pueden agitar el mercado, y se espera que en las próximas semanas varios jugadores queden liberados. El alero de Kansas City, formado en Villanova, ha disputado 17 partidos bajo las órdenes de Rick Carlisle, firmando promedios de 4,6 puntos y 5,2 rebotes.

Las lesiones en la plantilla de los Pacers abrieron la puerta a Jeremiah Robinson-Earl, que promediaba cerca de 17 minutos por partido, pero en Panathinaikos lo identifican como el perfil ideal para elevar el nivel bidireccional del equipo de Ataman de cara a la segunda mitad de la temporada. En Atenas lo consideran una pieza capaz de aportar calidad en ambos lados de la pista, con el objetivo claro de consolidarse como aspirantes reales al título de la Euroliga y volver a conquistar un trofeo que el club ya levantó hace dos temporadas.

El complemento perfecto para Juancho Hernangómez

Juancho Hernangómez es el tercer jugador más utilizado por Panathinaikos en la Euroliga, con una media de 26:35 minutos por partido, solo por detrás de Kendrick Nunn y Cedi Osman. Este elevado protagonismo ha llevado a los despachos del club a valorar la necesidad de reforzar la posición de alero para aliviar la carga del español, a la espera de que se abra alguna oportunidad de mercado que permita lanzar el intento por Jeremiah Robinson-Earl.

Andrew Nembhard finds Jeremiah Robinson-Earl inside for the bucket. pic.twitter.com/CpwFu7Rifx — Indiana Pacers (@Pacers) November 27, 2025

Elegido en el puesto 32 del Draft de la NBA de 2021, ha pasado por las filas de Oklahoma City Thunder y New Orleans Pelicans. Tenía un contrato firmado de dos años con los Indiana Pacers, aunque no estaba garantizado, lo que abría la puerta a una posible rescisión y la llegada de Garrison Mathews llevaba a cortar al jugador de Kansas. En este escenario, el ex McDonald’s All-American de 2019 podría recibir propuestas para dar el salto a la Euroliga o aguardar la opción de un nuevo contrato NBA.