Pronósticos NBA hoy 12 enero 2026

Cleveland Cavaliers vs Utah Jazz: Más de 243 puntos @ 1.50 Los Cavaliers estarán recibiendo a uno de los peores equipos defensivos de la liga, los Jazz se encuentran recibiendo hasta 127 puntos por encuentro. Además, los de Cleveland llegan en un buen momento anotador promediando casi 120 por encuentro, incluso, en los últimos 4 enfrentamientos ante los visitantes les han anotado más de 120. Indiana Pacers vs Boston Celtics: Menos de 230.5 puntos @ 1.52 Los Celtics han venido de menos a más en lo que va de temporada, hasta convertirse en uno de los equipos más sólidos en el ámbito defensivo permitiendo 110 puntos por duelo. Aunque los Pacers vienen de 2 victorias, siguen teniendo muchos problemas ofensivos con las ausencias por lesión de jugadores importantes, limitando su profundidad. Toronto Raptors vs Philadelphia 76ers: Toronto Raptors @ 2.15 Los Raptors vienen de vencer en tiempo extra a los 76ers en un encuentro emocionante, nuevamente serán locales ante un equipo que se vio impreciso a la hora de anotar. Los de Toronto han dominado a los 76ers en 4 de sus últimos 5 enfrentamientos, además solo han perdido 3 de sus últimos 10 encuentros. Dallas Mavericks vs Brooklyn Nets: Brooklyn Nets @ 2.07 Aunque se estarán viendo las caras 2 equipos con muchas deficiencias tanto ofensivas como defensivas, la ausencia de Anthony Davis en los Mavericks puede marcar un precedente. Con Porter Jr y Thomas comandando a los Nets, tienen grandes probabilidades de hacerle daño a la defensiva de Dallas, quienes tendrán dificultades con su profundidad. Sacramento Kings vs Los Angeles Lakers: Los Angeles Lakers @ 1.35 Los Lakers tendrán la oportunidad de frenar una racha de 2 derrotas consecutivas ante uno de los peores equipos del Oeste. Los Kings siguen en lo más profundo de la conferencia registrando un balance de 8-30. Además, los angelinos los han dominado en 4 de sus últimos 5 enfrentamientos, contando con un Doncic y James protagonizando a nivel ofensivo. Los Angeles Clippers vs Charlotte Hornets: Los Angeles Clippers @ 1.40 Los Clippers le han ganado los últimos 15 encuentros consecutivos a los Hornets, quienes ocupan la posición 12 del Este con un balance de 14-25. Los angelinos han logrado mejorar en los últimos días ganando 8 de sus últimos 10 encuentros, por lo que llegan con el favoritismo absoluto contando con el factor local. Parley NBA: predicciones parley y combinadas NBA

!La NBA 2025-26 sigue emocionándonos con cada jornada! por lo que los parley NBA se convierten en la herramienta perfecta para multiplicar emociones y ganancias. Con favoritos como los Thunder defendiendo el título, las predicciones y combinadas analizadas por nuestros expertos ofrecen opciones seguras que equilibran riesgo y recompensa.

Imagina encadenar victorias de underdogs con spreads cubiertos o total de puntos ajustados en noches de rachas impredecibles: estos parley NBA no solo pronostican resultados, sino que construyen decisiones sólidas con análisis profundos de lesiones, tendencias y matchups clave. Nuestra mejor combinada para hoy:

Combinada del día NBA

Indiana Pacers vs Boston Celtics: Victoria Celtics y Menos de 230.5 puntos

Pronósticos para la temporada 2025-26 NBA

Pronósticos de Favoritos para ganar la NBA

¡Acompáñanos a analizar a los grandes favoritos para ganar el anillo de la NBA esta temporada! Equipos como los Thunder, Nuggets y Rockets lideran los Pronósticos NBA con sus plantillas estelares. Sin embargo, la sorpresa siempre está presente, si tenemos en cuenta los traspasos que sucedieron en verano. Conoce aquí las proyecciones, las apuestas y todos los detalles para seguir de cerca la carrera hacia el título. ¡No te lo pierdas!

Oklahoma City Thunder @ 2.70

Denver Nuggets @ 7.00

Houston Rockets @ 10.00

Cleveland Cavaliers @ 9.00

Oklahoma City Thunder

Los Oklahoma City Thunder, campeones de 2025 tras vencer a los Pacers, regresan con su núcleo intacto: Shai Gilgeous-Alexander (30.1 puntos, MVP), Jalen Williams y Chet Holmgren. Proyectan alrededor de 58 victorias, impulsados por un +12.5 net rating y un récord defensivo histórico (+12.9 diferencial). Su roster joven (24 años promedio) retuvo el 99% de minutos de playoffs. La química y experiencia en finales los hacen candidatos a repetir título.

Denver Nuggets

Los Nuggets reforzaron su roster con Cam Johnson, Bruce Brown, Tim Hardaway Jr. y Jonas Valančiūnas, intercambiando a Michael Porter Jr. Nikola Jokic, triple MVP, lidera con triple-dobles, junto a Jamal Murray y Aaron Gordon (campeones 2023). Proyectan más de 55 victorias, con un ataque top-5 y mayor profundidad. La cultura ganadora de los últimos años los posiciona para un segundo anillo.

Houston Rockets

Los Rockets adquirieron a Kevin Durant de Phoenix, uniendo su experiencia a Alperen Şengün y Fred VanVleet, siendo otros de los favoritos en los pronósticos NBA hoy. Tras asegurar el segundo puesto del oeste la temporada pasada, refuerzos como Dorian Finney-Smith y Clint Capela elevan su defensa y rebotes. Proyectan cerca de 52 victorias, con Durant resolviendo carencias ofensivas. Bajo Ime Udoka, su juventud y tiro exterior, los convierten en serios contendientes.

Otros favoritos: Cleveland Cavaliers

Los Cavaliers, con 64 victorias en 2024-25, lideran el Este tras lesiones de Haliburton y Tatum (Aquiles). Donovan Mitchell (28.0 puntos), Darius Garland y Evan Mobley forman un núcleo élite, con Jarrett Allen sumando profundidad. Proyectan nuevamente más de 50 victorias y una defensa top-5, con las grandes ausencias de los demás equipos, posicionándolos como serios candidatos al segundo título.

Pronósticos de favoritos para entrar en NBA Playoffs

Minnesota Timberwolves @ 11.00

New York Knicks @ 9.50

Los Angeles Lakers @ 15.00

Golden State Warriors @ 19.00

Los Angeles Clippers @ 21.00

Los Minnesota Timberwolves son favoritos para los playoffs 2025-26 gracias a Anthony Edwards, quien promedió 25.9 puntos en 2024-25, y un sistema defensivo liderado por Rudy Gobert y Jaden McDaniels. Con 50 victorias proyectadas y un top-5 en rating defensivo, los Wolves aseguran un puesto directo, consolidando su ascenso tras semis de conferencia.

Los New York Knicks, impulsados por Jalen Brunson (28.7 puntos) y la incorporación de Jordan Clarkson y Guerschon Yabusele se proyectan con 50 victorias. Su profundidad con OG Anunoby y Karl-Anthony Towns fortalece mucho más el talento anotador. Los pronósticos NBA los ven en el top-4 del Este, listos para playoffs tras un 2024-25 competitivo.

Pronóstico de MVP de NBA

Shai Gilgeous-Alexander @ 2.5

Nikola Jokic @ 4.5

Luka Doncic @ 3.4

Giannis Antetokounmpo @ 13.00

Anthony Edwards @ 26.00

Shai Gilgeous-Alexander es el principal candidato al MVP de la NBA 2025-26, tras su consagración en 2024-25 con 30.1 puntos, 6.2 asistencias y 2.0 robos, liderando a los Thunder al título. Con proyecciones de 31.2 puntos y 58 victorias, su impacto bidireccional lo destaca en pronósticos NBA hoy, superando a competidores por su liderazgo en un Oeste salvaje. Su consistencia en clutch (1.3 puntos por posesión) lo hace imbatible.

Nikola Jokic es otro fuerte contendiente, tras promediar casi un triple-doble (26.4 puntos, 12.4 rebotes, 9.0 asistencias) en 2024-25. Liderando a los Nuggets a 55 victorias proyectadas con un ataque top-5, su versatilidad y visión lo mantienen en la cima, aunque la competencia de SGA lo desafía.

No podía faltar el esloveno Luka Doncic, la nueva cara de los Angeles Lakers, quien viene además de ser el máximo anotador del Eurobasket 2025. Con un impactante cambio físico, la nueva cara de la plantilla angelina genera muchas expectativas, además la combinación entre LeBron y Ayton lo convertirá en un mejor jugador. La temporada pasada terminó con un promedio de 28.2 puntos, 8.2 rebotes y 7.7 asistencias.

Trucos para pronósticos NBA

Analiza las lesiones y el estado de forma de los jugadores

En las apuestas NBA, las lesiones son un factor decisivo, ya que un jugador estrella fuera puede cambiar el resultado drásticamente. Consulta sitios como ESPN para verificar reportes diarios; por ejemplo, si Zion Williamson está lesionado, ajusta tus pronósticos hacia el under en puntos totales. Este enfoque reduce riesgos y aprovecha cuotas infladas en favoritos debilitados, mejorando tu rentabilidad a largo plazo en partidos clave.

Detecta partidos trampa en “Back-to-Backs”

Los back-to-backs en la NBA generan fatiga, afectando el rendimiento de equipos favoritos que rotan titulares. Identifica estos escenarios en el calendario oficial de la NBA y apuesta al underdog o under en totales, ya que los favoritos pierden un 7.2% más de spread en estos casos, según datos históricos. Este truco lo puedes acompañar utilizando tu codigo de apuestas, ideal para maximizar valor en cuotas altas durante la temporada regular.

Compara cuotas entre múltiples casas de apuestas

No te limites a una sola casa de apuestas; compara cuotas en sitios como Betfair, Bwin o Marathonbet para encontrar diferencias de 0.5 puntos en spreads. Usa herramientas como Oddschecker para agilizarlo. Este hábito, clave en pronósticos NBA, aprovecha bonos de bienvenida y maximiza ganancias sin aumentar el riesgo

Realiza seguimiento al historial de enfrentamientos

Antes de cada encuentro, es recomendable realizar un seguimiento de los enfrentamientos directos de los equipos. Por lo menos los últimos 5 encuentros en donde se enfrentaron, esto te permitirá definir qué equipo ha sido más dominante y por ende, el que tiene más probabilidades de ganar.

Errores que debes evitar cuando apuestas en pronósticos de NBA

Al apostar apoyado de los pronósticos NBA, evita errores comunes: ignorar lesiones clave, que afectan el rendimiento de equipos; no comparar cuotas entre casas, perdiendo valor; perseguir pérdidas, aumentando apuestas tras derrotas, lo que lleva a decisiones impulsivas. Además de estos errores, los siguientes también son muy comunes:

Apostar por favoritismo emocional.

No comparar cuotas entre casas.

Perseguir pérdidas (chasing).

Apostar sin un capital (bankroll) fijo.

Ignorar estadísticas de los equipos

Realizar apuestas basadas en rumores de redes sociales

18+ | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad