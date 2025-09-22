Los Angeles Lakers son conocidos por atraer grandes estrellas, y Luka Doncic se unió rápidamente a este selecto grupo tras el traspaso explosivo que lo llevó a Hollywood. En apenas siete meses, disputó 28 partidos de temporada regular y cinco encuentros de playoffs con los Lakers, firmó una extensión millonaria y ya se ha consolidado como uno de los nombres más importantes de la franquicia. Sin embargo, en una entrevista reciente con The Wall Street Journal, Doncic dejó claro que su historia podría no terminar en Los Ángeles.

La FIBA ha subido este video con lo mejor de Luka Doncic en este Eurobasket



Sus promedios fueron:



🔷 34.7 PUNTOS

🔷 8.6 REBOTES

🔷 7.1 ASISTENCIAS

🔷 2.7 ROBOS



Luka Doncic habla sobre un posible regreso

Preguntado por el periodista Jason Gay si consideraría volver a defender al Real Madrid, el equipo que lo lanzó a la fama en Europa, Doncic respondió sin dudar: “Sin duda”. Aunque al principio desvió la cuestión, diciendo que “para jugar en el Real Madrid hay que ser muy bueno”, el astro esloveno admitió que le gustaría vivir otra etapa en el club español en el futuro.

No es difícil entender por qué el Real Madrid ocupa un lugar tan especial en su vida. Fue allí donde Doncic se desarrolló desde la adolescencia, conquistando tres títulos de la Liga ACB, un título de la EuroLeague y siendo elegido MVP del torneo a los 18 años. En sus palabras, el club lo “formó” y abrió el camino hacia la NBA, donde hoy es reconocido como uno de los mejores jugadores del planeta.

Luka Doncic de 18 años en el Real Madrid.



Mientras estuvo en los Lakers, LeBron James también coqueteó con regresos a equipos del pasado, como los Cleveland Cavaliers. Casos así no son novedad en la liga, y Doncic podría seguir esta ruta de ídolo que cierra su carrera en el lugar donde todo comenzó.

Lakers todavía en el presente

A pesar de la declaración, la afición de los Lakers puede estar tranquila por ahora. Doncic firmó este verano una extensión de tres años por 165 millones de dólares (aprox. 155 M€) y ya ha mostrado confianza en el proyecto del equipo junto a LeBron. Internamente, la expectativa es que sea la cara de la franquicia en la era post-LeBron, y nada indica que un cambio esté próximo.

Lo que Doncic reveló se refiere más al futuro lejano que al presente. Su objetivo inmediato es llevar a los Lakers al 18º título y fortalecer aún más su currículum, pero cuando llegue la hora de despedirse de la NBA, ya ha dejado entrever cuál podría ser su destino final: un regreso triunfal al Real Madrid.

