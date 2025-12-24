El Real Madrid Baloncesto hace tiempo que se encuentra en busca de un escolta que ayude en la generación de puntos. En mitad de este ‘runrún’, la noticia de Martynas Pocius presente en el torneo de invierno de la G-League levantó todas las alarmas entre la afición del equipo, más en estas fechas.

La labor de la secretaría técnica del Real Madrid Baloncesto en el evento de la G-League

Muchos aficionados especularon con la posibilidad de que Martynas Pocius, en compañía de Felipe Reyes, acudieran al torneo de invierno de la G-League con la intención de conseguir encontrar ese perfil que tanto tiempo llevan persiguiendo. Las redes han ido calentándose en este sentido. Sin embargo, el periodista especialista en información del Real Madrid Baloncesto, Víctor Colmenarejo, rebajó el suflé.

@MartyPocius y @9FelipeReyes han estado en Orlando en la primera exhibición de invierno de la G League.



Que estarán haciendo?



Estarán buscando un escolta? pic.twitter.com/27dAzbPEQZ — Diego Mallo 🏀⚽️🚴‍♂️ (@diegomallo1) December 23, 2025

El profesional suele estar muy bien relacionado con el club blanco y, aunque no habla de informaciones como tal, sí que se ha mostrado bastante claro con la labor de Martynas Pocius en tal competición. Parece que el viaje no tiene como foco principal acometer una llegada, es más una cuestión rutinaria de un técnico de ese departamento del Real Madrid Baloncesto. Evidentemente, tampoco por ello se tiene por qué caer abajo la ‘operación escolta’ este invierno.

¿Sigue necesitando Sergio Scariolo un anotador al dos?

Las dificultades de adaptación de Theo Maledon al Real Madrid Baloncesto en sus primeros días acuciaron lo que en un inicio parecía un mero complemento. Con el francés a pleno rendimiento hace tiempo que los rumores han bajado. A pesar de ello, el estatus de David Kramer parece adscrito a algo muy residual y, Andrés Feliz, por el momento, parece más jugador de rol, que de escolta suplente. Por ello, entre sus aficionados hay opiniones de diversa índole sobre el asunto.