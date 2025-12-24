Felipe Reyes y Martynas Pocius se han desplazado al Winter Showcase de la NBA G League para observar in situ distintos perfiles y comenzar a monitorizar una incorporación de cara al futuro inmediato. El Real Madrid no descarta acudir al mercado y ya tiene en su radar a un jugador con 54 partidos de experiencia en la NBA, que además está firmando una temporada destacada en la G League. La incógnita ahora es saber si se trata del perfil que busca Sergio Scariolo o si, aprovechando el evento —que ha coronado a Salt Lake City Stars—, pueden surgir nuevos nombres durante estos días de observación.

¿El Real Madrid sigue a Lester Quiñones?

Sergio Scariolo lleva tiempo reclamando la incorporación de un escolta con capacidad anotadora para el Real Madrid, y el tándem formado por Sergio Rodríguez y Martynas Pocius trabaja para dar con ese perfil que pueda reforzar al equipo en la segunda mitad de la temporada 2025-26. El mercado ofrece pocas alternativas, pero la NBA G League aparece como uno de esos escenarios propicios para pescar un perfil idóneo que encaje en la hoja de ruta del técnico italiano.

Lester Quiñones se perfila como una posibilidad real para aterrizar en la Euroliga y su nombre ha sonado con fuerza en los últimos tiempos. Sin embargo, el escolta de Brentwood, Nueva York, podría esperar una oportunidad de obtener un nuevo contrato en la NBA tras sus brillantes números con Osceola Magic, promediando 21,6 puntos, 5 rebotes y 2,5 asistencias en 14 partidos.

Lester Quiñones, formado en los Tigers de Memphis (NCAA), disputó 54 partidos en la NBA entre 2022 y 2025 con Golden State Warriors y New Orleans Pelicans, y fue nombrado jugador más mejorado de la G League en 2023 mientras jugaba en los Santa Cruz Warriors. Internacional con República Dominicana, su perfil está en el radar de varios equipos europeos, aunque su fichaje no se antoja sencillo.

MAGIC WIN 🪄⁰⁰Quiñones: 27 PTS, 5 3PM⁰Wheeler: 27 PTS, 4 3PM⁰Crutcher: 20 PTS, 6 3PM

Morales: 14 PTS, 11 REB

Beekman: 10 PTS, 10 AST pic.twitter.com/yKwlsDqk2u — Osceola Magic (@OsceolaMagic) December 22, 2025

En su último encuentro, Lester Quiñones brilló con 27 puntos y un 5 de 8 en triples ante Capitanes de Ciudad de México, mientras varios scouts de NBA y Euroliga seguían de cerca la evolución del escolta de 25 años. Su capacidad anotadora es su sello de identidad, pero Quiñones también puede aportar de manera bidireccional y jugar en varias posiciones. Un perfil que encaja con lo que Sergio Scariolo busca para el Real Madrid, aunque no parece un fichaje fácil de concretar.