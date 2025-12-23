Los responsables del Barça Basket están siguiendo de cerca la posibilidad de reforzar el equipo y añadir más profundidad al sistema de Xavi Pascual, especialmente tras la lesión de Will Clyburn, que lo mantendrá fuera de las canchas hasta principios de febrero. El objetivo es claro y ha sido solicitado expresamente por el entrenador catalán, aunque la operación se presenta complicada, ya que varios equipos de Euroliga están atentos al caso, con Olympiacos como el principal candidato para fichar a uno de los jugadores más codiciados del momento.

Media Euroliga se disputa el fichaje de Chris Silva

Xavi Pascual tiene en su lista a Chris Silva como refuerzo ideal para el Barça Basket, y su nombre cuenta con el respaldo tanto del cuerpo técnico como de las oficinas del club. En los próximos días, el club podría realizar un esfuerzo para concretar su fichaje, incorporando experiencia, capacidad anotadora y profundidad de cara al tramo decisivo de la temporada, que incluye la Copa del Rey en Valencia y la postemporada en Euroliga y ACB.

Chris Silva, actual jugador del AEK Atenas con promedios de 14,8 puntos y 13,5 rebotes en la Basketball Champions League, no ocupa plaza de extracomunitario y cuenta con una cláusula de salida accesible para equipos de Euroliga. No obstante, el Barça Basket no es el único interesado en su fichaje. Olympiacos, según informan SDNA y otros medios griegos, mantuvo una reunión con el agente del jugador gabonés el pasado fin de semana y solicitó que, ante cualquier oferta, podrían igualarla para incorporar a Silva al equipo de Bartzokas.

Con experiencia en la NBA, Chris Silva decidió poner fin a su etapa en Estados Unidos y fichar por Bnei Herzeliya en Israel, antes de unirse este verano al AEK Atenas. En Grecia, promedia 16,4 puntos y siete rebotes en nueve partidos, destacando su actuación de 31 puntos ante Olympiacos y los 19 puntos, ocho rebotes y seis asistencias registrados recientemente frente a Panathinaikos.

Olympiacos y Barça Basket son los equipos mejor posicionados para hacerse con Chris Silva, aunque Partizan Belgrado —pendiente de la opinión de Joan Peñarroya—, Fenerbahce y Maccabi Tel Aviv también han mostrado interés. Desde Lituania se informa que Zalgiris Kaunas se suma a la puja, e incluso Estrella Roja podría intentar su fichaje a comienzos de 2026.