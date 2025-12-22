El Barça Basket encadena triunfos y consolida su racha con una identidad renovada bajo la batuta de Xavi Pascual. Sin embargo, la exhibición ante Baskonia en Euroliga dejó una nota amarga: la lesión de Will Clyburn, pieza clave en el engranaje del técnico de Gavà. Ahora, el gran interrogante es quién asumirá su protagonismo durante las próximas seis semanas, el tiempo estimado de baja por la lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda.

Las opciones de Xavi Pascual para sustituir a Will Clyburn

Joel Parra

En el tramo final de 2025 y el arranque de 2026, el Barça Basket afrontará citas de máxima exigencia en Euroliga frente a rivales de la talla de Fenerbahce y AS Mónaco, además del Clásico de Liga Endesa ante el Real Madrid el próximo 4 de enero. En este contexto, Joel Parra, una de las piezas que mejor encajan en el sistema de Xavi Pascual, está llamado a dar un paso adelante y asumir un rol más determinante en ambos lados de la pista tras la baja de Clyburn. Hasta ahora promedia 18 minutos por partido en 17 encuentros de Euroliga, una cifra que todo apunta a que crecerá de forma notable en las próximas semanas.

Miles Norris

Es el jugador que más puede salir ‘beneficiado’ por la lesión de Will Clyburn. Hasta ahora había sido uno de los menos utilizados en la rotación, mientras que el estadounidense apenas ha disputado dos partidos en ACB y 14 en Euroliga. Sin embargo, ya se pudo ver a Norris sobre la pista durante 23 minutos en el duelo ante el Joventut de Badalona, en el que firmó 6 puntos y 4 rebotes. De cara a este nuevo escenario, deberá ganar regularidad en su tiro exterior y, al mismo tiempo, aportar solidez defensiva, un aspecto irrenunciable para Xavi Pascual en cada minuto que decida otorgarle.

Small ball

No parece una solución pensada para muchos minutos, pero Xavi Pascual sí podría recurrir en determinados tramos a alineaciones con tres jugadores de perímetro. Punter, Laprovittola, Brizuela o Cale pueden combinarse con Satoransky o Juani Marcos para dar forma a quintetos de tres pequeños durante distintas fases de las próximas seis semanas sin Clyburn. En este contexto, Myles Cale es otro de los nombres llamados a aumentar ligeramente su cuota de protagonismo tras la ausencia de su compatriota.

Minutos para los canteranos

La Euroliga traerá duelos de máxima exigencia —con el Real Madrid asomando en el horizonte en ACB— y en este contexto Nikola Kusturica podría ganar peso en la rotación durante este final de diciembre y a lo largo del mes de enero. Incluso no se descarta que se produzca el debut de algún joven, como Joaquim Boumtje-Boumtje, una de las grandes joyas que ha dado la cantera del Barça Basket en los últimos tiempos.