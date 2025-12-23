Las noticias en la Euroliga no dejan de sucederse. Los banquillos de la máxima competición europea están que arden. Olimpia Milano, Barça Basket, Partizan Belgrado, Bayern Múnich… han tenido cambios notables dentro del staff y parece que, en el día de hoy, las buenas nuevas llevan a acordarse de la ciudad Condal.

Joan Peñarroya no será el único fichaje en los banquillos Euroliga

Si bien en cada equipo Euroliga la realidad es noticia a cada día, nada tiene el mismo impacto que el vacío que deja una figura como Željko Obradović. Su sustituto y los conflictos internos del club son el pan de cada día en los medios. Uno de los grandes culebrones, su reemplazo, ya tiene nombre y apellidos. En el día de hoy se ha hecho oficial la incorporación del ex de Barça Basket, Joan Peñarroya, al equipo serbio. Sin embargo, no es el único ex blaugrana en el candelero.

.@PartizanBC confirm the appointment of Joan Peñarroya ✍️ start of a new era in Belgrade#EveryGameMatters pic.twitter.com/FyCttdAPJ0 — EuroLeague (@EuroLeague) December 23, 2025

Hasta cierto punto, la llegada de Joan Peñarroya ha tenido cierta notoriedad en los entornos de prensa del Barça Basket. Sin embargo, una figura emblemática como Svetislav Pešić ha decidido hacerle la competencia. El legendario técnico serbio ha firmado por Bayern Munich. Todo ello, pocas horas después de que se anunciara la destitución de Gordon Herbert.

¿Qué contexto se encontrarán los dos ex del Barça Basket?

Ni Svetislav Pešić, ni Joan Peñarroya tendrán un contexto sencillo. Por un lado, el egarense llega a un vestuario conflictivo y con disputas internas. Partizan, ahora mismo, es una moneda al aire y tan pronto dejan dos partidos desastrosos como los últimos dos de Euroliga, como una victoria en la ABA League con una exhibición mayúscula de Washington. Por ello, la capacidad del ex del Barça Basket de meter en el redil todo ese talento ofensivo será clave.

"Guten Abend. Ich bin wieder da."



♦️ Coach Pesic back at Bayern ♦️



⤵️⤵️⤵️ pic.twitter.com/ErbcZy628N — FC Bayern Basketball (@FCBBasketball) December 22, 2025

Bayern Múnich, por su lado, no vive una situación en el vestuario tan adversa. Sin embargo, la plantilla tiene unas ciertas tendencias anárquicas que a un técnico de la vieja escuela como Svetislav Pešić podría no encajarle. El técnico que un día fuera un icono del Barça Basket tendrá que tratar de poner orden a un roster con perfiles como Xavier Rathan-Mayes o Spencer Dinwiddie. Apoyo para maniobrar no le faltará, ya que el director deportivo del club bávaro es Marko Pešić, hijo de Svetislav.