El éxtasis en el Barça Basket se alcanzó en el segundo partido de la jornada doble de Euroliga. El encuentro ya ha quedado para la historia de la competición con un marcador de récord. En mitad de un día así, además, la figura de Kevin Punter se catapultó a los cielos con un partido estelar. Sin embargo, bajado el suflé, la realidad parece dura y el Joventut de Badalona espera con ansia el choque ACB.

Después del éxtasis para el Barça Basket, la ACB será un golpe de realidad

Los 43 puntos de Kevin Punter le erigieron como la gran estrella en un día en el que piezas importantes como Jan Vesely y Shengelia no estaban, en el que perdieron por el camino a Will Clyburn y con un Nico Laprovittola lejos de su mejor versión. La alegría de la afición del Barça Basket podría tornarse en preocupación, ya que medirse a un eterno rival, Joventut de Badalona, en las circunstancias que acontecen no será fácil.

La nit de les 3⃣ pròrrogues. pic.twitter.com/QfyilUxHVw — Barça Basket (@FCBbasket) December 20, 2025

En un contexto en el que varias piezas importantes del Barça Basket están de baja, el varapalo de Will Clyburn es un mazazo aún importante. Todo apunta a una rotura muscular en un jugador ya de una edad avanzada, como muchos de la plantilla. Al margen de perder a una superestrella, los problemas físicos acumulados podrían volverse una rueda infinita si se tiene en cuenta que, en los próximos choques, piezas como Kevin Punter o Nico Laprovittola podrían verse de nuevo avocadas a tener un minutaje por encima de lo esperado, especialmente en ACB.

Un derbi contra uno de los equipos de moda en Liga Endesa

El Barça Basket, después del sobre esfuerzo de jugarse 3 prórrogas con una rotación corta, tendrá que medirse a uno de los equipos que mejor basket practica en toda la ACB, Joventut de Badalona. En este sentido, habrá que ver el estado de varias piezas que vienen realmente cargadas, como Kevin Punter o Tomas Satoransky, de cara al encuentro. Eso sí, las particularidades del partido pueden marcar su desarrollo.

En positivo para piezas como Kevin Punter, ni Joventut de Badalona, ni Barça Basket, parece que vayan a buscar un ritmo alto de posesiones. Salvo que Dani Miret cambie su estilo en pro del plan de partido, parece que el choque ACB será pausado. En contraposición, la penya es un equipo con gran capacidad de pase. Las circulaciones largas, la facilidad para encontrar a los jugadores liberados y la paciencia para materializar las canastas sí pueden forzar a los culés a grandes esfuerzos defensivos en ayudas y rotaciones.