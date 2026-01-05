Pronósticos Euroliga Baloncesto

Pronósticos de Euroliga baloncesto hoy

En Solobasket te traemos las cuotas más interesantes de los partidos Euroliga hoy, en la que es la liga más popular del baloncesto europeo. En el apartado de apuestas deportivas tendrás los mejores pronósticos Euroliga de hoy, así como los resultados Euroliga hoy en la sección Euroliga.

Pronósticos de Favoritos para ganar la Euroliga

La Euroliga 2025-26 arranca con 20 equipos en una fase regular de 38 jornadas, donde los seis primeros acceden directamente a playoffs y los puestos 7-10 disputan el Play-In. Los siguientes favoritos, sobresalen por su rendimiento en la temporada pasada, además de los fichajes clave que han realizado durante el verano, destacando la profundidad de plantillas turcas y griegas tras el título de Fenerbahçe en 2024-25.

Fenerbahce @ 12.00

Olympiacos @ 5.00

Panathinaikos @ 3.75

Mónaco @ 10.00

Hapoel Tel-Aviv @ 11.00

Fenerbahçe

Campeón defensor tras vencer 70-81 al Mónaco, es el principal favorito para la Euroliga 2025-26. Bajo Šarūnas Jasikevičius, su backcourt con Wade Baldwin IV (17.7 puntos por juego en playoffs) y Talen Horton-Tucker (ex jugador de los Lakers) asegura continuidad. Caracterizados por la experiencia de su plantilla, se colocan entre los candidatos potenciales al título.

Olympiacos

Olympiacos se posiciona como segundo favorito gracias a su defensa élite, que limitó a grandes rivales en 2024-25, liderando la liga. Sasha Vezenkov, tras su paso por la NBA, aporta potencia anotadora. Con Thomas Walkup y la dirección de Georgios Bartzokas, su consistencia les da ventaja en rondas eliminatorias ante equipos con menos experiencia.

Panathinaikos

Panathinaikos, campeón en 2023-24, sigue siendo contendiente con Kendrick Nunn, MVP de playoffs con 22.8 de eficiencia, y Ergin Ataman en el banquillo tras brillar en el Eurobasket 2025. Su ofensiva rápida, siendo una de las más arrolladoras en la temporada pasada y el 85% de victorias en casa los mantienen fuertes. Fichajes como TJ Shorts y Richaun Holmes elevan su techo competitivo.

Otros favoritos: Real Madrid y Anadolu Efes

Real Madrid busca revancha tras caer eliminados en 2024-25 por Olympiacos, con el prestigio y experiencia que los caracteriza, se han reforzado con jugadores como Theo Maledon y el ex NBA Trey Lyles. Anadolu Efes sin duda que fue uno de los equipos que mejor se reforzó en verano, con fichajes estelares como Cole Swider, Jordan Loyd y Kai Jones.

Pronósticos de favoritos para entrar en Playoff Euroliga Barcelona @ —

Mónaco @ —

Valencia @ —

Hapoel Tel Aviv @ —

Milano @ — Fenerbahçe y Olympiacos lideran los pronósticos Euroliga para el top-6, equipos que suelen dominar en una competición tan exigente. Panathinaikos y Real Madrid, con defensas que promediaron en la 2024-25 75 puntos en contra, completan el grupo. Barcelona, con un 70% de victorias locales, asegura un puesto alto pese a los tropiezos de la temporada pasada. AS Mónaco y Valencia son favoritos para el Play-In, con jugadores que vienen de una última temporada destacando en varios aspectos de la cancha. Sin dejar de mencionar que, el equipo francés estará contando con 2 MVP del torneo Mike James y Nikola Mirotic, por parte del Valencia estarán comandados por una de las sensaciones de la pasada campaña Jean Montero.

Pronóstico de MVP de Euroleague

Sasha Vezenkov de Olympiacos es el favorito al MVP de la Euroliga 2025-26, tras promediar 19 puntos y 22.8 de eficiencia en playoffs 2024-25. Su versatilidad y rol central en un equipo top lo destacan. Otro aspecto importante, es el complemento de jugadores explosivos como Kendrick Nunn y TJ Shorts quienes le abrirán mucho más la cancha.

Mike James de AS Monaco, MVP 2023-24 es otro que se puede mantener en la carrera por el premio, pero necesita un Mónaco en playoffs y a un Mirotic en su mejor versión. Shane Larkin (Efes) podría surgir en la lista, después de un Eurobasket 2025 al máximo nivel, posee el talento suficiente para colocarse entre los mejores de la temporada.

Kendrick Nunn, el guardia anotador de Panathinaikos, emerge como fuerte candidato a MVP de la Euroliga 2025-26 gracias a su explosividad ofensiva y liderazgo en un equipo campeón. Con promedios de 16.0 puntos y 40% en triples en 2024-25, su capacidad para dominar partidos clave y elevar a compañeros como Kostas Sloukas lo posiciona idealmente. Si Panathinaikos repite título, Nunn podría reclamar el premio, demostrando su adaptación al baloncesto europeo tras su paso por la NBA con Lakers y Heat.

Trucos para pronósticos Euroliga de baloncesto

Analiza la actualidad de los equipos

Un truco clave para apostar en Euroliga es analizar la forma reciente, enfocándote en las últimas cinco jornadas, donde la actualidad influye en un 60% de resultados según los expertos. Compara rendimiento local/visitante: los equipos ganan un 65% en casa.

Maneja los hándicaps en los pronósticos Euroliga de baloncesto

Apuesta en handicaps asiáticos para equilibrar cuotas en partidos igualados, como derbis griegos, donde el spread promedio es -4.5. Verifica lesiones o ausencias importantes, en las plataformas oficiales antes de realizar tu apuesta; un ausente clave reduce la eficiencia en un 15%. Limita tus stakes al 2% de tu bankroll para minimizar riesgos.

Seguimiento de estadísticas

Las estadísticas en los deportes, siempre marcan diferencias, más en el baloncesto en donde cada dato puede acercarte a la victoria. Estadísticas como puntos, asistencias, rebotes, rendimiento en enfrentamientos históricos, entre otras, pueden ser clave. Usa estadísticas de rebotes y triples, evitando cuotas por debajo de 1.50.

Aprovecha las cuotas en vivo del Final Four

El Final Four de la Euroliga, suele ofrecer oportunidades únicas en apuestas en vivo. Las cuotas fluctúan según el momento, como remontadas (Real Madrid remontó un 12% de juegos en 2024-25). Analiza las tendencias en las plataformas oficiales, para detectar favoritismos y apuesta en márgenes estrechos, para así mejorar ganancias en partidos decisivos.

Errores que debes evitar cuando apuestas en pronósticos de baloncesto Euroliga

Evitar errores en apuestas de Euroliga es crucial para proteger tu bankroll, ya que fallos como ignorar la fatiga en dobles jornadas (que afecta al 40% de resultados) pueden ser costosos. Siempre verifica datos creíbles como lesiones o tendencias antes de apostar en pronósticos Euroliga de baloncesto para maximizar aciertos.