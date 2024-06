Marca Apuestas es el casino online y casa de apuestas en líneas del diario deportivo. Apuestas deportivas, incluyendo su modalidad en vivo, tragamonedas, juegos de casino y ruleta en vivo te esperan.

¿Cúal es el código promocional Marca Apuestas 2024?

El código promocional Marca Apuestas, que puedes activar usando el código MARCAMAX te proporciona dos alternativas. Por un lado, un bono de 11€ gratis por registro y un bono depósito del 100% hasta 100€ en deportes. Y en su versión de casino se trata de un bono de 10€ por registro y del 100% hasta 200€ en casino. Pero se trata de una oferta para nuevos clientes, por lo que tienes que haber creado una cuenta y haberla verificado desde el 22 de abril de 2024 en adelante para el bono de casino y desde el 19 de abril de 2024 para la opción de deportes.

Marca Apuestas Producto Marca Apuestas 2024 Código cupón Marca Apuestas Apuestas Deportivas Función de Marca Apuestas TV MARCAMAX Apuestas Deportivas Eventos nacionales e internacionales MARCAMAX Casino Juegos populares de casino online MARCAMAX Live Casino Casino en directo MARCAMAX

¿Cómo puedes registrar una cuenta de juego con el código promocional Marca Apuestas?

El proceso de registro de una nueva cuenta de juego en Marca Apuestas es simple. Para completarlo sigue estos pasos:

Entra en la web de Marca Apuestas y accede al formulario con el botón “Regístrate”. Lo encontrarás en la parte superior de la pantalla. Completa el formulario con tus datos personales (nombre y apellidos), dirección, documento de identidad, teléfono y correo electrónico. Elige un nombre de usuario y contraseña que no contenga tu nombre ni ningún dato personal Al final de esta sección encontrarás un espacio para incluir el código cupón MARCAMAX. Acepta las condiciones legales y haz clic en enviar. Recibirás un email en tu correo electrónico de registro para verificar el email. Y estarás listo para depositar y jugar.

Validar la cuenta

El proceso de validado de cuenta te permitirá seguir apostando, una vez hayas alcanzado la cifra acumulada de 150€ en ingresos, y retirar fondos de tu cuenta. Para conseguirlo, simplemente tienes que verificar tus datos de identificación (DNI o NIE) subiendo tu documento a la plataforma de verificación de Marca Apuestas.

Primer depósito

Para concretar tu primer depósito, tienes que acceder a tu cuenta. Busca la sección de banca y selecciona el método que prefieras en la sección de depositar. Ten en cuenta que Marcaapuestas ofrece ingresos con tarjetas de débito/crédito Visa y Mastercard, Paypal, Bizum, aircrash, abon y paysafecard.

También son 10€ la misma cantidad fijada para las retiradas de saldo, en las que tendrás que sustituir paysafecard, Bizum o abon, si fue alguno de ellos tu método de depósito, por una transferencia bancaria. Se trata de un método de retirada de fondos que te llevará entre 3 y 4 días hábiles de tiempo de proceso de la orden. Las tarjetas bancarias también cubrirán el mismo plazo. Y con Paypal y Skrill no se alargará más de 24 horas.

Cómo apostar con el código promocional de Marca Apuestas

Ya has completado el proceso de registro y depósito. Ahora es tu turno para apostar. Es, sin duda, el proceso más directo de todos. Pero vamos a recordarte cómo realizarlo:

Para poder apostar necesitas acceder a tu cuenta. Encontrarás en el menú vertical de la sección de deportes, a la izquierda, todos los deportes disponibles. Dentro de cada deporte encontrarás los eventos y partidos en los que podrás apostar. Y accediendo a cada uno podrás ver el número de mercados disponibles. Selecciona tu apuesta simple o los mercados en los que quieres realizar tu apuesta combinada. Añade la cantidad que quieres apostar en esa apuesta y haz clic en apostar.

Podrás ver todas las apuestas que acabas de concretar en la sección de apuestas abiertas de tu cuenta de juego.

Otras ofertas del código promocional de Marca Apuestas

Mientras haya competiciones deportivas en juego, Marca Apuestas ofrecerá promociones con mejoras de cuotas, devoluciones y combinadas aumentadas. Son estas últimas las que vamos a detallarte. Ten en en cuenta que son igualemnte válidas desde la Marca Apuestas App, disponible para Android e iOS.

Bonos para usuarios previamente registrados

Super Combis

Con la Eurocopa, la Copa América y los Juegos Olímpicos en el horizonte, las opciones de poder realizar combinadas vuelven a ser atractivas. Su promoción habitual de combinadas te permitirá ganar un 5% por ciento adicional por una combinada de 3 selecciones y hasta un 50% más si la apuesta incluye 10 o más selecciones. Recuerda utilizar el código SUPERFUT para poder optar a esta promoción.

Combinadas de Tenis

La llegada de los Grand Slams de primavera y verano, como Roland Garros y Wimbledon, hará que veas con otros ojos su promoción de combinadas de tenis. El código cupón SUPERTEN te permitirá recibir entre un 5% y un 50% por tus apuestas combinadas de entre 3 y 10 selecciones.

Combinadas de Baloncesto

Esta oferta actualmente vigente para los usuarios ya registrados en Marca Apuestas es ideal para los amantes del Basket. Su funcionamiento es idéntico al que acabamos de comentar para el tenis, así que por cada partido adicional que combines recibirás un 5% más de ganancias hasta el 50% extra que ganarás si tu combinada tiene 10 o más partidos. El codigo cupon Marca Apuestas para esta promoción es SUPERBAL.

Recomendar a un amigo

No existe actualmente un bono por recomendar Marca Apuestas a un amigo. Habitualmente son promociones que entregan bonos por cada nuevo cliente que cree una cuenta a través de un tercero.

¿Cómo escoger el mejor código promocional?

Para que hagas una elección correcta, tanto con el código promocional Marca Apuestas, como con otros, debes tener en cuenta varios factores:

Licencia y seguridad: son dos factores que van de la mano si se trata de un casino con licencia de juego en España.

Catálogo de juegos que sean de tu gusto.

Métodos de depósito y retirada transparentes

Servicio de atención al cliente eficiente y disponible 24/7.

Análisis Comparativo con competidores

Dentro del mercado español, Codere y Sportium son dos claros competidores de Marca Apuestas. Comparando sus bonos de bienvenida, hay dos factores que decantan la balanza del lado de Marca Apuestas.

Por un lado, el depósito elegible para el bono es de 10€. Y por otro, premia a sus nuevos clientes con un mínimo de 10€ por registrarse y sin tener que hacer depósito alguno Aunque no sea un bono tan generoso, en su modalidad de deportes, como el de sus dos competidores, no estás obligado a depositar tanto. Y depositar 10€, cuando ya has recibido previamente al menos 10€ por tu registro, minimiza mucho los riesgos.

Casa de Apuestas Depósito mínimo Oferta de bienvenida deportes Oferta de bienvenida casino MARCA 10€ 11€ de registro y bono del 100% hasta 100€ 10€ de registro y bono del 100% hasta 200€ Retabet 20€ Bono del 100% hasta 200€ Bono del 100% hasta 200€ Codere 20€ Bono del 100% hasta 200€ Bono del 100% hasta 200€

Términos y Condiciones

A la hora de registrarte y poder usar el código promocional de Marca Apuesta tienes que cumplir una serie de requisitos:

Ser mayor de edad.

No estar autoexcluido del juego o en situación de prohibición.

Estar en plenitud de facultades mentales.

Conocer los riesgos del juego.

Contar con residencia legal en España.

No suplantar a un tercero y hacer uso personal de tu cuenta.

No tener una cuenta previa cerrada, bien por decisión propia o del operador.

Seguridad y Juego Responsable

Para usar el código promocional Marca Apuestas debes valorar sus opciones de seguridad. Como todo casino con licencia está obligada a ofrecer una web segura, con certificados de encriptación de datos. En su caso, este certificado está emitido por DigiCERT. Además, su adhesión al servicio phishing alert confirma que cuenta con la herramientas para detectar el uso de una cuenta personal por parte de un tercero. Así se evita la suplantación de datos. Y en su proceso de verificación evita que menores de edad puedan apostar.

Su equipo de soporte ofrece atención al cliente de 10:00 a 23:00 de lunes a domingo a través de tres vías:

Teléfono: 900 87 60 06

Chat: iniciando sesión.

Correo electrónico: [email protected].

Además, podrás resolver cualquier duda sobre tu código promocional Marca Apuestas, enviando una carta a su dirección postal: Departamento de BET ON RED DIGITAL S.A.U., sociedad de nacionalidad española, con domicilio en Calle Independencia, 11, entreplanta, C.P. 51001 Ceuta, España.

¿Qué medios de pago hay disponibles para hacer depósitos o retiradas?

Los métodos de pago que Marca Apuestas tienen disponibles para los ingresos y las retiradas de fondos son las tarjetas Visa, Mastercard, Diners y Maestro, así como cualquier cuenta de PayPal. También se acepta EntroPay, Skrill y Paysafecard. En el caso de las retiradas, estas deben hacerse obligatoriamente mediante el mismo sistema a través del que se hayan hecho los depósitos.

Opinión general sobre el código promocional Marca Apuestas

Los puntos fuertes de Marca Apuestas vienen dados por sus opciones de fidelidad tanto en casino como en deportes. Además, la oferta de bienvenida de este operador, con gratificación instantánea desde el momento de registro, es otro de sus puntos fuertes.

Por otro lado, y al igual que muchos de sus competidores, ha optado por retirar su promoción de referidos, no ofrece un servicio de atención al cliente permanente y tampoco mira por los jugadores de póker. Pero esto es algo que se repite mucho en sus competidores. Y para referirte un casino ya estamos nosotros, no te preocupes. Creo que que mira bien por la fidelidad de sus clientes y eso hay que tenerlo en cuenta hoy en día.

Pros

MarcaDay, que te devuelve el 50% de tu primera apuesta cada lunes.

Marcapuntos de fidelidad, con los que podrás conseguir puntos por tus apuestas en cada juego de casino.

Un bono gratis de casino o deportes que recibes por registrar tu cuenta.

Contras

No hay promoción de referidos por traer a un nuevo cliente.

No ofrece un servicio de atención al cliente 24/7.

No cuenta con opciones de póker ni de blackjack en vivo.

Ventajas y Desventajas del código promocional Marca Apuestas

Ventajas 👍 Desventajas 👎 MarcaDay No tiene promoción de referidos Marcapuntos de fidelidad Atención a cliente no 24/7 Bono de registro sin depósito No ofrece poker ni blackjack en vivo

FAQ

¿Cuál es el mínimo y el máximo que puedes depositar empleando el código promocional Marca Apuestas?

El depósito mínimo que puedes realizar es de 10€ y el máximo no baja de 5.000€, salvo con Bizum, que es de 3000€ y Visa y Mastercard, que alcanza los 99.999€.

¿Cuál es el mínimo y el máximo que puedes retirar usando el código promocional Marca Apuestas?

Los máximos a retirar se sitúan en 10.000€ en todos los métodos, salvo aircrash, que es de 1000€.

¿Es posible jugar a Baccarat con el código promocional Marca Apuestas?

Sí, ya que podrás encontrar alguna opción en su sección de mesas y cartas de casino.

¿Ofrece Marca Apuestas alguna promoción para la Eurocopa 2024?

Sí, puedes acumular un 10% en todas tus apuestas previas al torneo,de cuotas de más de 1.5 para simples y 1.25 para combinadas. Podrás conseguir la apuesta gratis, de hasta 20€, para apostar en la Eurocopa, a partir del 13 de junio.