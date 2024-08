Verificado MOSTRAR CÓDIGO PROMOCIONAL CODERE MAXBET Términos y condiciones: Bono de bienvenida Casino y Deportes: Recibe de bienvenida el 100% de tu 1er deposito hasta 200€. TyC: Para más información ir al sitio del operador.

Hasta inicios del 2024, el código promocional Codere estaba afectado por los alcances del Real Decreto de 2021. Sin embargo, estas normativas cambiaron y ahora el código promocional Codere ofrece un bono de bienvenida del 100% de tu 1er deposito hasta 200€.

Obtén el código promocional de Codere para Agosto 2024

Es muy importante que tengas en cuenta que el código promocional ofrecido por Codere apuestas debe ser activado durante el momento de tu registro. Luego de esto podrás acceder inmediatamente a los beneficios con tu primer déposito.

Es muy importante que consideres que para que la activación del código promocional de Codere se complete, deberás validar tus datos de usuario. Es decir, deberás enviar una copia de tu DNI a la casa de apuestas de tal modo que quede constancia no sólo de que eres mayor de edad, sino de que eres residente legal en España.

En términos generales, usar tu código de Codere, te permitirá acceder a lo siguiente:

Codere Productos Codere Código Codere Apuestas deportivas Cuotas especiales en eventos Código Codere Ruletas y Slots Amplia gama de juegos Código Codere

Como ya te lo explicamos anteriormente, el código promocional Codere te da acceso al bono de bienvenida.

¿Cómo activar el código promocional Codere?

La obtención del código promocional Codere puede hacerse directamente en nuestro sitio web, sin embargo, para su activación deberás tenerlo presente durante el momento del registro. Si no activas el código en este punto, las ofertas del operador podrían ser distintas cuando el periodo de gracia expire:

Abre tu cuenta en Codere: Completa el formulario de registro usando siempre tus datos reales, ya que serán verificados. Valida tus datos personales: Codere requerirá una copia de tu Documento Nacional de Identidad (DNI), tenlo a la mano para que tu cuenta quede 100% activa. Ingresa tu código promocional Codere: No olvides ingresar tu código promocional durante el momento del registro para que este quede activado. Verifica tu recompensa: Una vez hayas completado el periodo de gracia y hecho tu primer depósito de por lo menos 20 euros, verás tu recompensa en el saldo de tu cuenta.

¿Es posible usar el código promocional de Codere desde un dispositivo móvil?

En nuestro caso hemos probado usar el código promocional que da Codere tanto desde la app para IOS, como para Android y en ambos casos su funcionamiento fue óptimo. Lo que sí debemos decir es que la aplicación en ambos casos es un poco demandante en términos de hardware, en nuestra prueba usando un iPhone 8, la aplicación llegó a fallar un par de veces, lo mismo sucedió con el Samsung Galaxy 9.

No obstante, por tratarse de un código que se activa durante el momento del registro, nuestra prueba de funcionamiento se limitó en principio a que el software nos permitiera ingresarlo. Sobre la experiencia de usuario tanto en la Codere app, como en el sitio móvil, podemos decir con toda tranquilidad, que es óptima.

Pros y contras del código promocional de Codere

En términos generales el código promocional de Codere está diseñado para jugadores de nivel intermedio que están dispuestos a asumir un riesgo moderado y a jugarse su apuesta gratis en un periodo relativamente corto. No será sencillo convertir esta oferta en dinero real, pero no es imposible.

OPERADOR PROS CONTRAS CODERE Cuota de apuesta mínima baja Exclusión para carreras de galgos y caballos CODERE Con el depósito se acredita más de una freebet Periodo de caducidad de 7 días CODERE 10 euros extra depositando con la tarjeta Codere CODERE Código promocional 100% regulado por la DGOJ

Comparativa del código promocional de Codere vs 1XBet, Versus y Sportium

Todas las casas de apuestas en España han debido adaptar su esquema de promociones a la nueva regulación. Por esa razón es que el código promocional de Codere, tal como sucede con 1XBet, Versus y Sportium están muy limitados en comparación a lo que sucede en otros países donde también existen estos operadores.

No obstante, no por eso no deja de haber una competencia feroz a la hora de ofrecer apuestas gratuitas y bonificar nuestro primer depósito, en la que a nuestro parecer la clave está en ofrecer apuestas gratuitas, así sea por un valor relativamente bajo, antes que otorgar premios onerosos con un rollover exigente.

Operador Descripción código promocional Cuota mínima Depósito mínimo Caducidad 1XBet

Recibe hasta 300 EUR extra con tu primer depósito 1,40 10 EUR 30 días VERSUS Recibe una free-bet directa de 5 EUR y 20 EUR más en free-bets con tu primer depósito 1,50 20 EUR 7 días Sportium

Verifica tu cuenta y llévate 50 EUR en apuestas gratis 1,50 10 EUR 7 días

¿Qué hacer si mi código promocional de Codere no funciona?

Desde que entró en vigencia el Real Decreto, son muchos los jugadores que se quejan debido a que no pueden comprobar inmediatamente si su código promocional quedó activo o no. A continuación vamos a presentarte los cuatro pasos que debes seguir en caso tal de que tu código promocional no funcione, en este caso no aplican sólo a Codere, sino a cualquier casa de apuestas deportivas en España:

Revisa el caché de tu computadora: Es lo primero que debes verificar, borra las cookies de tu navegador y asegúrate de refrescar la página del saldo de tu cuenta. Verifica que el método que usaste para depositar no está excluido de la oferta: En algunas oportunidades las casas de apuestas excluyen o premian métodos de depósito específicos. Revisa siempre los T&C. Asegúrate de que no hay otra cuenta registrada con tu misma IP: Si hay otra cuenta de Codere registrada bajo la misma IP es posible que el código promocional no se active e incluso que bloqueen ambas cuentas. Contacta con el servicio de atención al cliente: Como último recurso puedes ponerte en contacto con el servicio al cliente de Codere para que te den una explicación.

Nuestra experiencia contactando al servicio al cliente de Codere fue bastante buena. Los tiempos de espera tanto en su chat en vivo, como a través de su línea de atención telefónica no superan los 3 minutos y lo que es mejor, por tratarse de una casa de apuestas 100% española, todos los agentes son hispanohablantes nativos.

Lo que sí debemos tener en cuenta, es que la verificación de nuestros datos puede tardar. Cuando les preguntamos la razón por la cual nuestro código promocional que otorga Codere no funcionaba correctamente, nos mantuvieron en línea alrededor de 10 minutos hasta que lograron dar con una explicación.

Correo electrónico de contacto [email protected] Chat en vivo: Sí Redes sociales Facebook, X, Instagram Teléfono de contacto 91 343 29 50

Mejores eventos para usar el código promocional Codere

Sin importar el país en el que te encuentres, las cuotas para hacer apuestas deportivas en Codere son siempre muy convenientes. Por esa razón decidimos hacer una selección de apuestas interesantes, no sólo en baloncesto, en las que podrías llegar a utilizar tu código promocional Codere:

Torneo Pronóstico Fecha / Cuota Apuesta Barcelona derrotará al Valladolid 31 de agosto de 2024 @1,82 VISITAR CODERE Real Madrid derrotará al Betis 1 de septiembre de 2024 @1,35 VISITAR CODERE Parathinaikos derrotará al Alba Berlín 10 de octubre de 2024 @2,31 VISITAR CODERE Golden State Warriors vencerá a Los Angeles Lakers 25 de diciembre de 2024 @1,74 VISITAR CODERE Phoenix Suns se impondrá ante los Denver Nuggets 25 de diciembre de 2024 @1,83 VISITAR CODERE

Legalidad del código promocional Codere

Quizás por tratarse de una casa de apuestas española, el código promocional de Codere apuestas y en general toda la operación de esta plataforma está por completo dentro de la ley vigente. Nosotros mismos hemos cotejado los folios de la DGOJ y todas las licencias están al día y en orden, eso cubre por supuesto aquella que ampara las apuestas deportivas y sus promociones.

Entidad emisora DGOJ Número de licencia 22511/GNA86346038/SGR

¿Codere ofrece promociones para baloncesto?

En este momento puedes encontrar la Apuesta en Parlay al Baloncesto, además de los bonos generales de apuestas deportivas y utilizarlos en apuestas de baloncesto sin problema alguno. Codere también ofrece promociones enfocadas en el baloncesto cuando las principales competiciones llegan a la etapa cumbre de la temporada.

El baloncesto, la joya de Codere

Cuando se hacen reseñas sobre las casas de apuestas por lo general toda la atención se la lleva el fútbol, pero la realidad es que hay otros deportes igual de buenos y Codere es consciente de ello.

Precisamente, el baloncesto es uno de los deportes más seguidos en las apuestas y, por ende, Codere tiene una importante selección de torneos disponibles para apostar. No se escapará ningún torneo importante.

Puedes apostar en torneos de baloncesto como:

Liga ACB o Liga Endesa.

Euroliga.

NBA de los Estados Unidos.

Baloncesto masculino de la NCAA.

Copa del Mundo de baloncesto FIBA

Además de ligas reconocidas como la francesa, italiana, china, turca y más torneos de equipos y selecciones.

En cuanto a la cantidad de mercados disponibles por partido de baloncesto, todo dependerá de la relevancia y del tipo de apuesta. Por ejemplo, en las apuestas prepartido cada encuentro puede llegar a tener más de 100 mercados, algunos de ellos son: ganador del partido, ganador a medio tiempo, máximo anotador de puntos, hándicap y más.

Mientras que en las apuestas en vivo la cantidad de partidos y mercados suelen disminuir, pero de igual forma las cuotas son atractivas. Un excelente deporte para usar el código de registro, conocido antes como código promocional Codere.

En este aspecto, solo operadores de larga trayectoria como 888 Sports y Bet365 pueden competir contra Codere en España.

Los mejores pronósticos de baloncesto en Codere

Los que llevamos mucho tiempo apostando a los partidos de basket sabemos dónde mirar para encontrar las cuotas de valor, es decir, aquellas cuotas con un valor añadido a la probabilidad normal de éxito de la apuesta. Pues bien, Codere, aunque a simple vista mantenga cuotas parecidas al resto de casas de apuestas, tiene unas especialidades con las que podemos obtener bastante dinero si aprendemos a verlas.

Vamos a mostrarte algunos de los tipos de pronósticos más rentables que puedes hacer en baloncesto con Codere, y que difícilmente pueden igualar otros sitios de apuestas de baloncesto.

Combinados . La sección de combinados mezcla pronósticos de hándicap, total de puntuación y ganador. Es la mejor opción para subir el valor de una apuesta con cuota muy pequeña (en el caso de que haya un gran favorito).

. La sección de combinados mezcla pronósticos de hándicap, total de puntuación y ganador. Es la mejor opción para subir el valor de una apuesta con cuota muy pequeña (en el caso de que haya un gran favorito). Primer equipo en marcar “x” puntos . Muy útil en los partidos de baloncesto NBA de Estados Unidos, donde se pone como límite los 30 puntos. Lo mejor es investigar el factor cancha de cada uno de los rivales, es algo que no suele variar mucho en los comienzos de partido.

. Muy útil en los partidos de baloncesto NBA de Estados Unidos, donde se pone como límite los 30 puntos. Lo mejor es investigar el factor cancha de cada uno de los rivales, es algo que no suele variar mucho en los comienzos de partido. Anticipadas . Codere es una de las casas de apuestas deportivas que más trabaja las cuotas anticipadas por la victoria de campeonatos o carreras, benefíciate de ello y apuesta con tiempo, quizá en un futuro tu cuota tenga un valor impresionante.

. Codere es una de las casas de apuestas deportivas que más trabaja las cuotas anticipadas por la victoria de campeonatos o carreras, benefíciate de ello y apuesta con tiempo, quizá en un futuro tu cuota tenga un valor impresionante. Apuestas al jugador. Al contrario que en otros sitios de pronósticos, en Codere se sacan multitud de cuotas relativas a la actuación individual de los jugadores, sobre todo en NBA, donde además cuentan con una interfaz bastante intuitiva para realizar tu pronóstico.

Opiniones del código promocional Codere

Durante nuestras pesquisas alrededor de la promoción de bienvenida de Codere nos hemos encontrado con varios comentarios que quisimos destacar en nuestro artículo. Lo interesante es que muchos de ellos son críticos y por eso decidimos llevarlos directamente con el equipo de servicio al cliente.

A continuación te presentamos tres opiniones sobre la promoción de Codere junto con el dictamen que recibimos por parte de la casa de apuestas:

“La activación del código promocional Codere no es automática, tuve que esperar a que revisaran mi documentación y sólo entonces pude ver acreditado el extra de mi primer depósito” @Fulanito630 ⭐⭐⭐

En este caso en particular, los agentes de servicio de Codere nos explicaron que aunque la activación del código promocional es automática, para que los jugadores puedan de verdad usufructuar la oferta deberán completar el proceso de validación de identidad, sin importar el país en que se encuentren.

En el caso de España, en donde han empezado a cambiar las medidas cautelares alrededor de las promociones de las casas de apuestas online, ya no hará falta completar 30 días hasta que el código promocional Codere quede activo, sin embargo, sí será necesario enviar una copia legible del DNI.

“Abrí una cuenta en Codere por sugerencia de mi pareja y a las pocas horas recibimos un correo en el que nos decían que desactivarían ambas cuentas y no pudimos usar el código promocional” @LauritaBad ⭐⭐

Este caso nos llamó particularmente la atención porque lo hemos encontrado no sólo con Codere, sino con varias casas de apuestas en España y varios países de América Latina. La explicación que recibimos es que la identidad de los usuarios se conforma no sólo con su nombre y su correo electrónico, sino con su dirección IP.

Lo más probable es que el usuario haya utilizado la misma conexión IP que su pareja para abrir su cuenta y por esa razón no sólo el código promocional Codere, sino la cuenta en sí misma quedaron desactivados inmediatamente. En este caso, sólo procede hablar con el operador e intentar aclarar la situación.

Conclusión sobre el código promocional Codere

Más allá de las restricciones que ha impuesto el mercado español a las casas de apuestas deportivas, el código promocional de Codere apuestas sobresale por su manera de cumplir con la legislación y mantener el interés de la gran mayoría de los jugadores.

Durante nuestra experiencia probando el código podemos decir que nos gustó muchísimo la manera como los agentes de servicio al cliente pusieron manos a la obra para intentar resolver nuestro problema y eventualmente encontrar una explicación. La UX en cualquier casa de apuestas está más determinada por este tipo de detalles, que por los códigos en sí mismos.

En ese sentido, aunque con limitaciones, el código promocional Codere es una herramienta que puede llegar a mejorar nuestra experiencia de juego y que además, tiene el respaldo de una plataforma bien diseñada en la que si algo sale mal, alguien estará ahí para nosotros.

Preguntas frecuentes sobre el código promocional Codere

¿Por qué no recibí el monto de la apuesta gratis si esta resultó ganadora?

La razón por la cual no recibiste el monto original de tu apuesta gratis de Codere, es porque esta modalidad de bonificación sólo acredita las ganancias en la cuenta, pero su valor original se cancela cuando se hace efectiva.

¿Recibiré una apuesta gratuita indivisible por 20 euros con mi código promocional Codere?

Si depositas 20 euros en Codere recibirás tus apuestas gratuitas de 2€, 5€ y 10€ hasta completar el valor bonificado por el código promocional.

¿Por qué se otorgan 10 euros adicionales si deposito usando la tarjeta Codere?

Se otorgan 10 euros adicionales depositando con la tarjeta Codere porque en este momento la casa de apuestas se encuentra promocionando su propio sistema de pagos y le interesa captar la atención de los jugadores veteranos.

¿Es normal que el código promocional Codere no tenga rollover?

Considerando que el código promocional Codere está asociado en este momento a una oferta que otorga apuestas gratis, es completamente normal que no se exija ningún rollover, lo único que deberemos observar son las exclusiones de deportes y mercados, así como la cuota mínima.