Analizamos Codere y bet365 para decidir cuál es la mejor casa de apuestas de las dos. Codere destaca por su bono mixto de deportes y casino y sus retiros mediante transferencia de forma inmediata. Por su parte, bet365 sobresale con su amplia oferta deportiva, su calidad en cuanto al streaming y su variedad en métodos de pago.

En los siguientes apartados comparamos sus bonos de bienvenida, sus ofertas deportivas, streaming, cuotas y las características de sus aplicaciones.

¿Quién tiene el mejor bono de bienvenida: Codere o bet365?

Casas de Apuestas Bono de bienvenida Link Codere 100% hasta 200€ (100€ en deportes + 100€ en casino) VISITAR CODERE Bet365 100% hasta 200€ en créditos de apuesta VISITAR BET365

Codere ofrece un bono de bienvenida mixto del 100 % hasta 100 € (50 % hasta 100 € en deportes y 50 % hasta 100 € en casino). Es ideal para los que buscan alternar ambos verticales ya que hay pocas casas de apuestas con una promoción de este tipo.

Los nuevos usuarios de bet365 optan a una promoción del 100 % hasta 200 € en créditos de apuesta. En la comparación gana bet365 por su facilidad en cuanto a la activación y la liberación. Requiere un ingreso mínimo de 5 € frente a los 20 € de Codere y una cuota mínima de 1.50 frente a la cuota 2.00 de Codere.

Valoración:

Codere: 4/5

4/5 bet365: 4.5/5

Deportes y cuotas: ¿bet365 o Codere?

Ambas casas ofrecen una buena gama de deportes, pero bet365 destaca por su amplia variedad y mejores cuotas.

Codere cubre aproximadamente 25 deportes, destacándose en fútbol, tenis y baloncesto, con cuotas que suelen estar en el rango medio-alto. En eventos concretos ofrece Maxicuotas, pero son escasas.

cubre aproximadamente 25 deportes, destacándose en fútbol, tenis y baloncesto, con cuotas que suelen estar en el rango medio-alto. En eventos concretos ofrece Maxicuotas, pero son escasas. bet365, en cambio, ofrece más de 30 deportes y sus cuotas son entre un 2% y 5% más altas en competiciones europeas. Además, tiene una amplia oferta en mercados y competiciones populares como la Champions League, La Liga, ACB y NBA.

Valoración:

Codere: 4.5/5

4.5/5 bet365: 5/5

Imagen tomada el 16/06. Cuotas sujetas a cambios

Bonos para jugadores ya registrados: Codere vs bet365

Los bonos son esenciales para muchos apostadores. Codere actualiza constantemente su catálogo de bonos, ofreciendo desde promociones por depósitos hasta bonos exclusivos para la app. También tiene una serie de promociones mensuales, lo que mantiene su oferta fresca y atractiva. Al registrarte podrás utilizar nuestro codigo promocional Codere.

Por otro lado, bet365 ofrece promociones como devoluciones y mejoras en apuestas combinadas, aunque su catálogo de bonos no es tan variado como el de Codere.

Valoración:

Codere: 4.5/5

4.5/5 bet365: 3.5/5

Revisión de las Funciones Generales de Codere y Bet365

Codere tiene una plataforma sólida que se adapta bien a dispositivos móviles y ofrece una interfaz agradable, aunque algunos usuarios consideran que la navegación podría mejorar.

Bet365, en cambio, tiene una interfaz intuitiva y fácil de usar, con una excelente velocidad de carga y colores amigables que facilitan la navegación. Sin embargo, las letras en algunas secciones pueden ser un poco pequeñas.

Valoración:

Codere: 4/5

4/5 bet365: 4.5/5

Apuestas en Vivo: ¿Bet365 o Codere?

Bet365 ofrece una de las mejores plataformas de apuestas en vivo del mercado, con una cobertura de eventos y mercados muy completa, imágenes de alta calidad y estadísticas detalladas para cada partido.

Codere también tiene apuestas en vivo, pero su oferta es algo limitada, ya que cubre menos deportes y no siempre tiene imágenes disponibles.

Valoración:

Codere: 4/5

4/5 bet365: 4.5/5

Transmisión en Vivo: bet365 es el Líder

Codere ofrece transmisión en vivo solo en eventos populares, mientras que bet365 tiene un servicio mucho más completo, cubriendo deportes populares y con imágenes de alta calidad. Además, la transmisión está disponible tanto en la app como en la web móvil, lo que facilita el acceso desde cualquier dispositivo.

Valoración:

Codere: 3/5

3/5 bet365: 4.5/5

Aplicación Móvil: Codere vs bet365

La app de Codere es muy completa y permite realizar apuestas deportivas y jugar en el casino sin complicaciones. Su diseño responsive asegura que funcione bien en diferentes dispositivos, aunque puede presentar algunos errores en actualizaciones.

Las características de bet365 son muy similares a las de Codere. No obstante, en lo que se refiere al espacio de almacenamiento sí apreciamos diferencias notables. En el caso de Android, la descarga de la app de bet365 ocupaba 100MB, mientras que la de Codere ocupaba 330MB.

Valoración:

Codere: 3.5/5

3.5/5 bet365: 3.9/5

Cerrar Apuesta / Cierre Anticipado

El cierre de apuestas o cash out está disponible en las dos casas de apuestas. Gracias a esta función puedes cobrar tu apuesta de forma anticipada y no depender de lo que ocurra en los últimos minutos.

Valoración:

Codere: 5/5

5/5 bet365: 5/5

Lo bueno y no tan bueno

Codere Bet365 Pros Ofrece bonos para usuarios registrados Bonos exclusivos para la app Pagos y retiros desde locales físicos Excelente sección de apuestas en vivo Más de 35 deportes y mercados estadísticos Transmisión en vivo de alta calidad Contras Streaming limitado App de Android muy pesada Menos bonos para usuarios registrados Versión móvil menos intuitiva

Conclusión: ¿Cuál Casa de Apuestas Elegir?

Tras revisar todos los aspectos clave de Codere y bet365, podemos concluir que ambas casas de apuestas ofrecen servicios completos y de calidad, pero la elección dependerá de lo que busques como apostador.

Si prefieres una apuesta en vivo de alta calidad y mejores cuotas , b et365 es tu opción ideal.

y , es tu opción ideal. Si lo que buscas en un bono mixto y quieres acceder a bonos exclusivos, Codere podría ser la mejor opción para ti.

Recuerda:

Apuesta de manera responsable. Solo mayores de 18 años.



– Última actualización : Junio 2026