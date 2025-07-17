¿Qué Sitio de Apuestas Elegir?

Codere es, sin duda, nuestra recomendación número uno para una experiencia completaen cuanto a las mejores casas de apuestas deportivas. Con opciones de casino en vivo, apuestas deportivas y una app móvil impresionante, Codere ofrece todo lo que necesitas para disfrutar de una experiencia de juego sin igual. ¿Por qué? Porque tiene todo: bonos atractivos, variedad de deportes y cuotas competitivas.

Si buscas algo diferente, Sportium también es una excelente opción. Con su app móvil de alta calidad y un catálogo completo de juegos, es una plataforma ideal para los apostadores.

¿Cómo elegir entre las Mejores casa de apuesta deportiva en España?

Licencia y Autorización : Siempre verifica que el operador esté aprobado por la Dirección General de Ordenación del Juego .

: Siempre verifica que el operador esté aprobado por la . Cobertura de Deportes y Eventos : Asegúrate de que el sitio ofrezca los deportes que te interesan, y que cubra eventos en vivo .

: Asegúrate de que el sitio ofrezca los deportes que te interesan, y que cubra . Bonificaciones Atractivas : ¿Codere te da un 100% en tu primer depósito ? ¡Aprovéchalo!

: ¿Codere te da un ? ¡Aprovéchalo! Cuotas Competitivas : Compara las cuotas y elige el sitio con las mejores cuotas mejoradas .

: Compara las cuotas y elige el sitio con las mejores . Apuestas en Vivo y Streaming : ¿Te gustaría apostar mientras ves el partido en vivo? Codere y Sportium ofrecen streaming.

: ¿Te gustaría apostar mientras ves el partido en vivo? ofrecen streaming. Métodos de Pago Seguros: Revisa las opciones de pago para asegurarte de que sean rápidas y confiables.

Método de pago Descripción Tiempo de procesamiento Comisiones Visa, MasterCard y Maestro. Permiten depósitos y retiros rápidos y seguros. Depósitos: Instantáneo

Retiros: 1-3 días hábiles Generalmente sin comisiones. Transferencias directas desde cuentas bancarias españolas. Depósitos: 1-3 días hábiles

Retiros: 2-5 días hábiles Algunas entidades aplican tarifas. Monedero electrónico popular por su seguridad y rapidez en transacciones. Depósitos: Instantáneo

Retiros: 24 horas Pueden aplicar pequeñas comisiones. Monedero electrónico que ofrece transacciones rápidas y seguras. Depósitos: Instantáneo

Retiros: 24 horas Pueden aplicar pequeñas comisiones. Monedero electrónico utilizado para depósitos y retiros eficientes. Depósitos: Instantáneo

Retiros: 24 horas Pueden aplicar pequeñas comisiones. Servicio de pago móvil ampliamente utilizado en España para transacciones rápidas. Depósitos: Instantáneo

Retiros: No siempre disponibles Generalmente sin comisiones.

Regulación de las casas de apuestas en España

apuestas deportivas en línea están estrictamente reguladas en España para garantizar un mercado justo y proteger a los usuarios. Las normativas vigentes buscan evitar prácticas desleales y asegurar la transparencia en las operaciones de las Lasestánen España para garantizar un mercado justo y proteger a los usuarios. Las normativas vigentes buscan evitar prácticas desleales y asegurar la transparencia en las operaciones de las casas de apuestas

Licencia de la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ)

Para operar legalmente, las casas de apuestas deben obtener una licencia otorgada por la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ). Este organismo supervisa y regula todas las actividades relacionadas con el juego, asegurando que se cumplan las leyes nacionales, como la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego, que establece el marco legal para las actividades de juego en España.

Protección al jugador

Las normativas también incluyen medidas específicas para proteger a los jugadores:

Verificación de edad : Garantiza que solo los mayores de edad puedan acceder a las plataformas de apuestas.

Herramientas de autoexclusión : Permiten que los usuarios se excluyan voluntariamente de las plataformas durante un tiempo determinado si sienten que tienen problemas con el juego.

Límites de apuestas : Las casas de apuestas deben establecer límites para ayudar a los jugadores a controlar sus gastos.

Prevención de la ludopatía: Se promueven programas para prevenir y tratar la adicción al juego.

Estas medidas buscan crear un entorno seguro para los usuarios y reducir los riesgos asociados al juego.

Tributación de las casas de apuestas

En cuanto a la tributación, las casas de apuestas están sujetas a:

Impuesto sobre Sociedades : 25% sobre los beneficios netos de las empresas de apuestas.

Impuesto sobre las Apuestas: 20% sobre las apuestas deportivas en línea y 25% sobre los juegos de casino.

Estos impuestos contribuyen al financiamiento de programas públicos y al refuerzo del sistema fiscal del país, aunque no tienen asignaciones específicas.

¿Cómo saber cuáles son las casas de apuestas online autorizadas?

Por lo general, en la parte inferior de la plataforma conseguirás toda la información importante sobre la casa de apuestas, allí podrás ver las licencias, los sellos de calidad y las autorizaciones. De todas formas en este artículo de mejores casas de apuestas en España, solo hemos recomendado operadores que están autorizadas.