Comparativa de las Mejores Casas de Apuestas Deportivas en España
18+ | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad
Muchos jugadores buscan las mejores casas de apuestas en España, las opciones son muy variadas, después de ver y probar una gran cantidad de casinos, hemos seleccionado los más destacados.
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#1 - Codere
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Casino: Bono del 100% de hasta 200 EUR
Deportes: Bono del 100% de hasta 200 EUR
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5.00
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#2 - Sportium
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Casino: Bono del 100% de hasta 200 EUR y 10 EUR gratis para las slots
Deportes: Hasta 200 EUR
Póker: Bono de 200% de hasta 200 EUR
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4.75
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#3 - Marca Apuestas
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Deportes: Bono del 100% hasta 200 EUR
Casino: Recibe 10 EUR por registro y realiza el primer depósito para obtener un bono del 100% hasta 200 EUR
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4.50
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#4 - Retabet
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Hasta 200€ en deportes o hasta 200€ + 50 tiradas gratis en casino
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4.40
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#5 - VERSUS
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Deportes: Recibe un freebet del 100% al realizar el primer depósito
Casino: Duplica el primer en hasta 200 EUR
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4.35
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#6 - 1xbet
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Bono de bienvenida del 100% hasta 300€
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4.30
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#7 - Casino777
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Hasta 150€ con el primer depósito
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4.0
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#8 - Luckia
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Deportes: Bono del 100% de hasta 200 EUR
Casino: Bono del 100% de hasta 200 EUR + 50 EUR por registro
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3.70
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#9 - Casino Gran Madrid
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Casino: Bono del 200% de hasta 200 EUR
Deportes: Bono del 50% de hasta 200 EUR
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3.60
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#10 - Bet365
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Deportes: Hasta 100 EUR en créditos de apuestas
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4.00
TOP 6 de las mejores casas de apuestas en España
Estos destacan no solo por ser seguros y confiables, sino que también ofrecen al usuario una muy buena experiencia en sus juegos. Con buenas opciones de pago y el mejor desempeño en los dispositivos móviles, esto es clave en los mejores casinos online.
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Mejores casas de apuestas
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#1
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#2
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#3
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#4
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#5
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#6
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Bono de bienvenida
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Multiplica tu primer depósito hasta por 200 EUR.
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Hasta 200 EUR de bienvenida con tu primer depósito
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Bono 200 EUR con tu primer depósito.
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150€ en tu primera apuesta + 50 tiradas gratis
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Dobla tu primer depósito hasta por 200 EUR.
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Hasta 200€ asegurados con tu primera apuesta
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Característica principal
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Streaming en vivo, buenas cuotas para La Liga.
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Promociones constantes para apostar en baloncesto.
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Excelente complementaridad con el casino.
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Ideal para usuarios novatos.
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Bono de bienvenida fácil de entender.
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Apuestas con cuotas mejoradas y funcionalidades como cash out.
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Aplicaciones disponibles
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IOS / Android
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IOS / Android
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IOS / Android
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IOS / Android
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IOS / Android
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iOS / Android
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Experiencia de usuario
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#1 – Codere: Apuestas y Casino de Confianza
Codere es uno de los gigantes de las apuestas con una excelente trayectoria tanto a nivel local como global. ¿Por qué elegir Codere? Porque ofrece una variedad impresionante de deportes y un casino lleno de emociones. ¡Aquí es donde la diversión y las ganancias van de la mano! 🎯
🌟 ¿Por qué elegir Codere?
- Variedad de Apuestas: Desde fútbol hasta deportes menos populares, ¡Codere lo tiene todo!
- Casino Completo: Juega en un casino online con juegos clásicos y opciones de apuestas innovadoras.
- Fácil de usar: Navega sin problemas en su sitio web y app, con excelente usabilidad en cualquier dispositivo.
🎁 Ofertas y Promociones de Codere
Bono de Bienvenida: ¡Disfruta de un 100% de bono hasta 200 EUR en apuestas deportivas y casino! Solo tienes que registrarte con el código promocional Codere.
- Casino: Libera tu bono apostando 30 veces.
- Apuestas deportivas: Participa en eventos con cuota mínima de 2.00.
- Depósito mínimo: 20 EUR.
📱 Codere en Móviles
- App para iOS y Android: Descarga la app desde la Apple Store o Google Play y disfruta de una experiencia de juego óptima desde cualquier lugar.
- Diseño Amigable: La app es intuitiva y te permite hacer apuestas con facilidad, ¡ideal para apostadores en movimiento!
🔒Otras Características de Codere
- Plataforma confiable, con licencias en España y otros países, reguladas por entidades como la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) 🏛️.
- Encriptación SSL para asegurar la protección de tus datos personales y financieros 🔒.
- Autenticación de dos factores (2FA) disponible para mayor seguridad 🛡️.
🔧 Áreas de mejora
- Bonificación: Requisitos de apuesta algo exigentes para liberar el bono de casino.
- Cuotas: Algunas apuestas menos populares pueden tener opciones limitadas.
Puntuación Final: 5.00 ⭐
Codere es la plataforma ideal para quienes buscan una gran variedad de apuestas y un casino confiable. ¡No te lo pierdas!
#2 – Sportium: Apuestas Deportivas y Casino de Alta Calidad
Sportium se destaca como uno de los operadores más completos para apuestas deportivas, con una oferta amplia y variada. ¡Disfruta de las mejores cuotas y mercados mientras vives la emoción de los eventos en directo! 🎯
🌟 ¿Por qué elegir Sportium?
- Apuestas deportivas de primer nivel: Amplia variedad de mercados y tipos de apuestas, con especial énfasis en deportes como fútbol, baloncesto y NBA.
- Sportium TV: Disfruta de eventos en vivo directamente en la plataforma, ¡perfecto para apostar en tiempo real!
- Estadísticas y consejos: Accede a un blog con valiosos tips para mejorar tus pronósticos.
🎁 Ofertas y Promociones de Sportium
- Bono de Bienvenida: Regístrate y obtén un 100% de bono hasta 200 EUR para el casino o dobla tu primer depósito de hasta 200 EUR para apuestas deportivas.
- Casino: 10 EUR gratis para las slots, pero recuerda que solo estarán disponibles durante 3 días.
- Apuestas deportivas: Al hacer el primer depósito, se duplicará hasta 100€ y, tras completar este bono, el segundo depósito también se doblará, sumando un máximo de 200€ en total.
- Póker: Bono del 200% para el primer depósito hasta 200 EUR.
📱 Sportium en Móviles
- App para iOS y Android: Disfruta de la misma experiencia en la app móvil de Sportium, descargable en la App Store y Google Play.
- Sitio web móvil: Con un diseño intuitivo y responsivo, el sitio se adapta perfectamente a tu móvil, permitiéndote apostar desde cualquier lugar con facilidad.
🔒Otras Características de Sportium
- Licencia oficial en España para operar con total seguridad 💼.
- Protección de datos con encriptación SSL, asegurando la privacidad de tus transacciones 🛡️.
- Apuestas en vivo y transmisión de eventos deportivos a través de Sportium TV 📺.
🔧 Áreas de mejora
- Requisitos de los bonos: Algunos bonos tienen condiciones de uso estrictas (como las cuotas mínimas).
- Variedad de juegos de casino: Aunque la oferta es completa, podría ampliarse en algunas categorías de juegos de mesa.
Puntuación Final: 4.75 ⭐
Sportium es una excelente opción para apostadores que buscan una plataforma robusta y fácil de usar, con apuestas deportivas de calidad y un casino lleno de opciones.
#3 – Marca Apuestas: Calidad, Cuotas Altas y Atención al Cliente de Primer Nivel
Marca Apuestas es la plataforma ideal para quienes buscan buenas cuotas, una amplia variedad de deportes y una excelente atención al cliente. ¡Disfruta de las mejores apuestas en los eventos más populares! 🎯
🌟 ¿Por qué elegir Marca Apuestas?
- Cuotas competitivas: Obtén las mejores cuotas en una amplia gama de deportes, desde fútbol hasta tenis y fútbol americano.
- Variedad de eventos deportivos: Apuesta en los eventos más emocionantes, como La Liga de fútbol, el Masters de Madrid en tenis y más.
- Atención al cliente de calidad: El equipo de soporte está disponible para resolver tus dudas de manera eficiente y rápida.
🎁 Ofertas y Promociones de Marca Apuestas
- Bono de bienvenida: Regístrate y recibe 11 EUR gratuitos y el doble de tu primer depósito hasta 100 EUR.
- Apuesta gratuita: Solo disponible para eventos con cuotas de 5.00 o más.
- Bono de primer depósito: Solo aplicable a eventos con cuotas de 1.50 o más.
- Bono para Casino: Recibe 10 EUR gratuitos para jugar en el casino, disponibles por 3 días. Para liberarlo, deberás apostar 50 veces el valor del bono.
📱 Marca Apuestas en Móviles
- Sitio web móvil: Navega fácilmente desde tu celular y accede a todos los productos y servicios sin perder calidad ni funcionalidad.
- Gráficos y experiencia: Aunque los gráficos son funcionales, la experiencia móvil es fluida y ofrece acceso rápido a las apuestas deportivas y juegos de casino.
🔒Otras Características de Marca Apuestas
- Atención al cliente excelente, disponible por chat en vivo y correo electrónico 🤝.
- Encriptación de datos mediante tecnología SSL para proteger tus pagos y datos personales 🔐.
🔧 Áreas de mejora
- Falta de app dedicada: No hay una aplicación nativa disponible en este momento, pero el sitio móvil cubre bien las necesidades.
- Condiciones de los bonos: Algunos bonos tienen requisitos específicos de apuestas que pueden ser un poco complicados.
Puntuación Final: 4.50 ⭐
Marca Apuestas ofrece una excelente experiencia para los apostadores, con buenas cuotas, una sólida selección de eventos y una plataforma fácil de usar en dispositivos móviles. ¡Ideal para aquellos que buscan calidad en apuestas deportivas y casino!
#4 – Retabet: Más de 10 Años de Confianza en el Mercado de Apuestas
Con más de 10 años de experiencia, Retabet se ha ganado la confianza de apostadores a nivel internacional. ¡Ahora llega a España con una propuesta completa para quienes disfrutan de las apuestas deportivas y los juegos de casino! 🎯
🌟 ¿Por qué elegir Retabet?
- Reputación Internacional: Más de una década ofreciendo apuestas deportivas y casino con total confianza.
- Variedad de apuestas: Accede a una gran selección de eventos deportivos y juegos de casino, incluyendo apuestas virtuales.
- Bonos y promociones para jugadores responsables: Disfruta de giros gratis, apuestas combinadas con boost, y más beneficios si apuestas con responsabilidad.
🎁 Ofertas y Promociones de Retabet
- Bono de bienvenida: Regístrate y recibe un bono de bienvenida de
200€ en tu primera apuesta + 50 tiradas gratis
- Promociones adicionales:
- Giros gratis en juegos seleccionados.
- Freebet semanal.
- Reembolsos en deportes y casino.
📱 Retabet en Móviles
- Aplicación móvil: Disponible para iOS y Android, la app de Retabet es rápida y fácil de usar. Además, guarda tus datos, ¡así no tendrás que iniciar sesión cada vez!
- Sitio web móvil: Su diseño responsivo garantiza una navegación fluida, con accesos directos a tus apuestas favoritas, deportes y apuestas en vivo.
🔒Otras Características de Retabet
- Más de 10 años de experiencia en el mercado internacional de apuestas 🏅.
- Licencias reguladas para operar legalmente en España y otros países 🏢.
- Sistema de encriptación SSL para la protección de datos personales y financieros 🔒.
- Autenticación en dos pasos para asegurar el acceso a tu cuenta 💼.
🔧 Áreas de mejora
- Accesos directos: Aunque la navegación es sencilla, algunos usuarios prefieren aún más personalización en las opciones de apuestas.
- Promociones limitadas: Algunas promociones, como los bonos sin riesgo, tienen restricciones en cuanto a cuotas y tipos de apuestas.
Puntuación Final: 4.40 ⭐
Retabet ofrece una experiencia de apuestas excepcional con un diseño sencillo, una app intuitiva y una variedad de promociones atractivas para los apostadores. ¡Ideal para quienes buscan una plataforma confiable y llena de oportunidades!
#5 – PokerStars: La Mejor Experiencia de Póker y Casino Onlines
PokerStars es el lugar perfecto para los amantes del póker, con una gran variedad de juegos de póker y casino. Pero no solo eso, también está ganando terreno en las apuestas deportivas, ofreciéndote una plataforma completa para disfrutar de todas tus pasiones de juego. 🃏🎰
🌟 ¿Por qué elegir PokerStars?
- Especialistas en póker: La referencia en juegos de póker online, con una amplia oferta de mesas y torneos.
- Variedad de productos: Además del póker, disfruta de una completa sección de casino y apuestas deportivas.
- Bonos atractivos: Disfruta de bonos de bienvenida y promociones regulares que mejoran tu experiencia de juego.
🎁 Ofertas y Promociones de PokerStars
- Bono de bienvenida para casino: ¡Doble tu primer depósito hasta 200 EUR!
- Bono de bienvenida para póker: Reembolso del 100% hasta 200 EUR en tus primeras partidas de póker.
- Depósito mínimo: Solo necesitas hacer un depósito inicial de 10 EUR para aprovechar estos bonos.
📱 PokerStars en Móviles
- Aplicación móvil: PokerStars tiene una app disponible para Android, donde podrás acceder a todo su catálogo de juegos de póker, casino y apuestas deportivas. ¡Juega desde donde quieras y cuando quieras!
- Sitio web móvil: El sitio está optimizado para dispositivos móviles, lo que garantiza una navegación fluida y rápida en cualquier pantalla.
🔒Otras Características de PokerStars
- Encriptación SSL para proteger tus datos personales y transacciones 💳.
- Licencia en varias jurisdicciones, garantizando el cumplimiento de las normativas internacionales 📜.
- Soporte 24/7 en varias lenguas, con énfasis en la protección al usuario y el juego responsable 🎮.
🔧 Áreas de mejora
- Simplicidad: Si bien la plataforma es muy clara, algunos usuarios prefieren más opciones personalizables para una experiencia más avanzada.
- Oferta limitada en apuestas deportivas: Aunque está creciendo, todavía está por detrás de otras plataformas en cuanto a la variedad de apuestas deportivas.
Puntuación Final: 4.35 ⭐
PokerStars es la opción ideal para quienes buscan una experiencia completa de póker y casino, con bonos interesantes y una app fácil de usar. ¡Perfecto para quienes quieren disfrutar de múltiples formas de juego desde una sola plataforma!
#6 – William Hill: Apuestas con Tradición y Tecnología de Última Generación
William Hill combina una larga trayectoria en el mundo de las apuestas con una plataforma digital moderna y eficiente. Con presencia internacional y una reputación consolidada, es una opción ideal tanto para jugadores novatos como experimentados. 🎯
🌟 ¿Por qué elegir William Hill?
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Historial sólido: Fundada en 1934, William Hill es una de las casas de apuestas más confiables del mundo.
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Gran cobertura deportiva: Fútbol, baloncesto, tenis, carreras y muchos otros deportes con amplias opciones de mercado.
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Funcionalidad avanzada: Funciones como cash out, estadísticas en vivo y promociones semanales actualizadas.
🎁 Ofertas y Promociones de William Hill
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Bono de bienvenida: Hasta 200€ asegurados con tu primera apuesta
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Promociones frecuentes: Cuotas mejoradas, combinadas boost y desafíos para eventos destacados.
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Depósito mínimo: 10 EUR.
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Requisitos de apuesta: x8 en apuestas con cuota mínima de 1.50 para liberar el bono de deportes.
📱 William Hill en Móviles
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App iOS/Android: Rápida, intuitiva y con acceso completo a apuestas deportivas, casino y promociones exclusivas.
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Diseño funcional: Apuestas rápidas, navegación fluida y transmisiones en vivo integradas.
🔒 Otras Características de William Hill
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Licencia DGOJ para operar en España 🏛️.
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Herramientas de juego responsable y límites de depósito configurables 🧠.
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Atención al cliente 24/7 vía chat, correo y teléfono 📞.
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Seguridad avanzada con cifrado SSL y verificación de identidad 🔐.
🔧 Áreas de mejora
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App algo pesada en dispositivos antiguos.
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Algunos mercados de nicho no están disponibles para apuestas en vivo.
Puntuación Final: 4.50 ⭐
William Hill destaca por su profesionalismo, fiabilidad y funciones avanzadas. Ideal para quienes valoran tanto la tradición como la tecnología en el mundo de las apuestas.
¿Qué Sitio de Apuestas Elegir?
Codere es, sin duda, nuestra recomendación número uno para una experiencia completaen cuanto a las mejores casas de apuestas deportivas. Con opciones de casino en vivo, apuestas deportivas y una app móvil impresionante, Codere ofrece todo lo que necesitas para disfrutar de una experiencia de juego sin igual. ¿Por qué? Porque tiene todo: bonos atractivos, variedad de deportes y cuotas competitivas.
Si buscas algo diferente, Sportium también es una excelente opción. Con su app móvil de alta calidad y un catálogo completo de juegos, es una plataforma ideal para los apostadores.
¿Cómo elegir entre las Mejores casa de apuesta deportiva en España?
- Licencia y Autorización: Siempre verifica que el operador esté aprobado por la Dirección General de Ordenación del Juego.
- Cobertura de Deportes y Eventos: Asegúrate de que el sitio ofrezca los deportes que te interesan, y que cubra eventos en vivo.
- Bonificaciones Atractivas: ¿Codere te da un 100% en tu primer depósito? ¡Aprovéchalo!
- Cuotas Competitivas: Compara las cuotas y elige el sitio con las mejores cuotas mejoradas.
- Apuestas en Vivo y Streaming: ¿Te gustaría apostar mientras ves el partido en vivo? Codere y Sportium ofrecen streaming.
- Métodos de Pago Seguros: Revisa las opciones de pago para asegurarte de que sean rápidas y confiables.
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Visa, MasterCard y Maestro. Permiten depósitos y retiros rápidos y seguros.
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Depósitos: Instantáneo
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Generalmente sin comisiones.
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Transferencias directas desde cuentas bancarias españolas.
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Depósitos: 1-3 días hábiles
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Algunas entidades aplican tarifas.
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Monedero electrónico popular por su seguridad y rapidez en transacciones.
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Depósitos: Instantáneo
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Pueden aplicar pequeñas comisiones.
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Monedero electrónico que ofrece transacciones rápidas y seguras.
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Depósitos: Instantáneo
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Pueden aplicar pequeñas comisiones.
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Monedero electrónico utilizado para depósitos y retiros eficientes.
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Depósitos: Instantáneo
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Pueden aplicar pequeñas comisiones.
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Servicio de pago móvil ampliamente utilizado en España para transacciones rápidas.
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Depósitos: Instantáneo
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Generalmente sin comisiones.
Regulación de las casas de apuestas en España
Licencia de la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ)
Protección al jugador
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Verificación de edad: Garantiza que solo los mayores de edad puedan acceder a las plataformas de apuestas.
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Herramientas de autoexclusión: Permiten que los usuarios se excluyan voluntariamente de las plataformas durante un tiempo determinado si sienten que tienen problemas con el juego.
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Límites de apuestas: Las casas de apuestas deben establecer límites para ayudar a los jugadores a controlar sus gastos.
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Prevención de la ludopatía: Se promueven programas para prevenir y tratar la adicción al juego.
Tributación de las casas de apuestas
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Impuesto sobre Sociedades: 25% sobre los beneficios netos de las empresas de apuestas.
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Impuesto sobre las Apuestas: 20% sobre las apuestas deportivas en línea y 25% sobre los juegos de casino.
¿Cómo saber cuáles son las casas de apuestas online autorizadas?
Por lo general, en la parte inferior de la plataforma conseguirás toda la información importante sobre la casa de apuestas, allí podrás ver las licencias, los sellos de calidad y las autorizaciones. De todas formas en este artículo de mejores casas de apuestas en España, solo hemos recomendado operadores que están autorizadas.
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