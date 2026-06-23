Si buscas la mejor casa de apuestas en España, probablemente te hayas encontrado con bwin, bet365 y William Hill. Pero, ¿cuál es la mejor opción? En esta comparativa, analizamos en profundidad bonos, cuotas, métodos de pago y mucho más para ayudarte a elegir la plataforma ideal para tus apuestas.

bwin vs bet365 vs William Hill: Comparativa rápida

bwin Mejor en cuotas y app móvil Bonos Sí Cuotas Más altas en LaLiga Apuestas en vivo Limitadas App móvil La mejor optimizada Métodos de pago Amplios Atención al cliente Eficiente Ver oferta bet365 Mejor experiencia y apuestas en directo Bonos Sí Cuotas Equilibradas Apuestas en vivo Excelentes App móvil Varias apps Métodos de pago Amplios Atención al cliente Rápida Ver oferta William Hill Mejor variedad de pago y promociones Bonos Sí Cuotas Buenas, en la media Apuestas en vivo Streaming HD App móvil Completa Métodos de pago Mayor variedad Atención al cliente Más canales Ver oferta

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Bono de bienvenida: bwin vs bet365 vs William Hill

bwin, bet365 y William Hill ofrece bonos de bienvenida para los nuevos usuarios. Mientras que bet365 opta por créditos de apuesta en formato de freebet, bwin y William Hill utilizan una mecánica de reembolso en caso de perder la primera apuesta.

Bono de deportes bwin : 100 % hasta 100 € si pierdes tu primera apuesta. Necesitas depositar al menos 5 € y realizar una apuesta de ese valor en un plazo de 30 días.

: 100 % hasta 100 € si pierdes tu primera apuesta. Necesitas depositar al menos 5 € y realizar una apuesta de ese valor en un plazo de 30 días. Bono de deportes bet365 : 100 % hasta 200 € en créditos de apuesta. Requiere un ingreso mínimo de 10 € y realizar apuestas con una cuota mínima de 1.50 en un plazo de 30 días. Se aplican T&Cs.

: 100 % hasta 200 € en créditos de apuesta. Requiere un ingreso mínimo de 10 € y realizar apuestas con una cuota mínima de 1.50 en un plazo de 30 días. Se aplican T&Cs. Bono de deportes William Hill: hasta 150 € por tu primera apuesta perdida + hasta 50 €. El ingreso mínimo está fijado en 50 € y para activarlo deberás hacer una combinada de 4 o más selecciones con la opción “Crear apuesta” con cuota 4.00 o superior.

Para acceder a estas promociones, solo necesitar registrarte y realizar un primer depósito válido.

Oferta deportiva y mejores cuotas: bwin, bet365 o William Hill

En cuanto a la variedad de apuestas y deportes, todos estos operadores tienen secciones completas, pero bet365 es conocido por su amplia cobertura de deportes, mientras que bwin sobresale por sus cuotas competitivas.

bet365 ofrece más de 30 disciplinas deportivas, desde los clásicos como fútbol y tenis hasta opciones más exóticas como vela y bádminton. Además, su enfoque en competiciones globales y su cobertura del mercado español la hace una opción popular. Las cuotas de bet365 se mantienen en el rango promedio, pero su oferta deportiva es impresionante.

bwin también tiene una amplia gama de deportes, destacándose especialmente en las cuotas. Tras un análisis detallado, encontramos que bwin ofrece cuotas un poco más altas que Bet365 y William Hill, especialmente en eventos de LaLiga. Además, su código promocional sigue disponible, con un bono de bienvenida de hasta 100€.

William Hill, aunque sólida, se mantiene en el promedio en cuanto a cuotas, pero es una opción confiable con límites de apuesta flexibles y un producto interesante.

Valoración de cuotas:

bwin: 4.8/5

4.8/5 bet365: 4.8/5

4.8/5 William Hill: 4.5/5

Bonos para usuarios habituales: qué ofrece cada operador

Además de los bonos de bienvenida, los tres operadores disponen de diferentes promociones para usuarios registrados:

bwin ofrece una variedad de bonos tanto para apuestas deportivas como para casino y póker. Cuenta con mejoras en apuestas combinadas y promociones especiales para torneos populares.

bet365 tiene una oferta más limitada de bonos, pero sus promociones se enfocan en apuestas anticipadas y combinadas, además de torneos y sorteos en el casino.

William Hill actualiza sus promociones regularmente y es conocido por premiar las apuestas con “cuotones extra” en carreras de caballos y galgos. También ofrece promociones diarias y torneos de casino.

Valoración de Bonos:

bwin: 4.5/5

4.5/5 bet365: 4.5/5

4.5/5 William Hill: 4.8/5

Experiencia de Usuario: bet365 Destaca

Si hablamos de la experiencia de usuario, bet365 es el líder. Su plataforma es intuitiva, rápida y bien organizada. El diseño es limpio y fácil de navegar, lo que permite encontrar rápidamente lo que buscas.

Por su parte, bwin tiene un diseño atractivo, pero su sección de apuestas deportivas puede resultar un poco confusa por la cantidad de información disponible. William Hill tiene una interfaz de calidad, pero los botones son algo pequeños.

Valoración de experiencia de usuario:

bet365: 5/5

5/5 bwin: 4.7/5

4.7/5 William Hill: 4.5/5

Apuestas en Directo: bet365 y William Hill

Las tres casas ofrecen apuestas en directo, pero bet365 es sin duda el líder en este apartado. Su plataforma no solo cubre una gran cantidad de eventos, sino que también ofrece imágenes de alta calidad y estadísticas detalladas durante los partidos.

William Hill, aunque es excelente para apuestas en directo, se destaca más por su transmisión en vivo, cubriendo hasta 15 partidos al día con una calidad impresionante. bwin, por su parte, ofrece apuestas en vivo, pero con una selección de eventos más limitada.

Valoración de Apuestas en Directo:

bet365: 4.8/5

4.8/5 William Hill: 4.9/5

4.9/5 bwin: 3/5

Aplicación Móvil: bwin se Lleva el Premio

En cuanto a aplicaciones móviles, bwin sobresale por su app completa, que se adapta bien a dispositivos iOS y Android, ofreciendo una experiencia sin fallos. bet365 también tiene una aplicación sólida, aunque requiere que descargues apps separadas para cada sección de juego. William Hill tiene una app eficiente, aunque no es la mejor en cuanto a diseño.

Valoración de la App Móvil:

bwin: 4.9/5

4.9/5 bet365: 4/5

4/5 William Hill: 4.7/5

Cash Out: bet365 es el Líder

El Cash Out es una de las funciones más queridas por los apostadores, y bet365 la ofrece de manera más completa, permitiendo cierres parciales y completos, y aplicándola tanto a apuestas sencillas como combinadas.

Valoración de Cash Out:

bet365: 5/5

bwin: 4/5

4/5 William Hill: 4/5

Métodos de pago: ¿Dónde es más fácil depositar y retirar?

Entre los métodos de pago que aplican los grandes operadores como William Hill o bet365, se encuentran diferentes opciones. En el caso de William Hill, estos son:

Tarjetas de débito y crédito.

Monedero electrónico.

Banca online.

ApplePay.

Vales y tarjetas prepago.

Cada uno de estos es un método seguro y confiable con el que realizar las puestas. Sabiendo estos datos, se hace más sencillo elegir entre William Hill o Bet365.

Es importante mencionar, que el método de pago puede cambiarse o elegirse desde el perfil.

Por el lado de bet365, este cuenta con modalidades de pago, como lo son:

PayPal.

Paysafecard.

Tarjetas Visa, Maestro y Mastercard.

ApplePay.

Wire Transfer.

Click to pay.

Ambas empresas se mantienen en la constante mejora de sus productos, por lo que estos podrían variar con el tiempo. Sin embargo, esto se hace con previo aviso a sus clientes, por lo que también es un proceso seguro.

Valoración de Métodos de pago:

bet365: 5/5

5/5 William Hill: 4/5

Atención al cliente: ¿Qué casa de apuestas responde mejor?

bet365 y William Hill destacan por su atención al cliente. Ambos ofrecen servicio las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con operadores capacitados para resolver cualquier problema. Además, la atención es rápida y fácil de acceder por chat en vivo o correo electrónico.

Valoración de Atención al Cliente:

bet365: 5/5

5/5 William Hill: 5/5

Ventajas y desventajas bwin o bet365 o William Hill

Bwin Bet365 William Hill Ventajas Tiene una app completa Ofrece más de 30 deportes Tiene los mejores bonos para usuarios antiguos Transmisión en vivo en pantalla completa Diseño amigable e intuitivo Es un especialista en las apuestas de carreras de caballos y galgos Desventajas Pocos medios de atención al cliente Botones de selección pequeños Las cuotas están en el rango medias-bajas El menú principal contiene mucha información No ofrece bonos. Aplica T&C. Puede demorar en cargar No siempre dispone de eventos en vivo Requiere una app por sección de juego La función de cerrar apuesta es limitada

¿Cuál es el Mejor? bwin, bet365 o William Hill

Las tres casas de apuestas son excelentes y ofrecen diferentes ventajas según las preferencias del usuario. Bwin es ideal para quienes buscan cuotas competitivas, especialmente en LaLiga. bet365 es la opción preferida para quienes buscan una experiencia completa con apuestas en directo y un sistema de cash out avanzado. William Hill es perfecto para quienes buscan bonos para usuarios habituales y una transmisión en vivo de alta calidad.

En resumen, no hay una respuesta definitiva sobre cuál es el mejor, pero si buscas la mejor plataforma global con una variedad de deportes y funciones, bet365 probablemente sea tu opción ideal. Si te interesan las apuestas deportivas locales y las mejores cuotas, bwin puede ser la mejor opción. Y si eres un fanático de las apuestas en carreras y prefieres bonos atractivos, William Hill es una gran elección.

Para saber más:

Descubre el código bonificación Bet365

Descubre el código promocional Sportium

Descubre el código promocional Bwin

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– Recuerda: En España el codigo bonus bet365 ya no puede ser utilizado y su promoción es penalizada. En Latinoamerica este beneficio continua vigente.

– Los términos y condiciones de Bet365 aplican / Solo nuevos usuarios / 18+ Juego responsable. (La edad es correspondiente al país)

– Este texto está basado en una experiencia personal de las ofertas de Bet365.

– Última actualización : Junio 2026