Mejores Casas de Apuestas para Apostar al Baloncesto

18+ | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad

Las mejores casas de apuestas para apostar al baloncesto en España incluyen Codere, Sportium y Marca Apuestas, ya que ofrecen cobertura de competiciones como la NBA, Euroliga y ACB, además de una amplia variedad de mercados y apuestas en directo.

Estas plataformas destacan por sus cuotas competitivas, disponibilidad de apuestas en vivo y variedad de ligas, factores clave para apostar al baloncesto con mayor información y flexibilidad.

A continuación, te mostramos qué ofrece cada casa de apuestas para baloncesto y cómo elegir la mejor opción según el tipo de apuesta que prefieras.

Casa de Apuestas Productos que ofrece Visitar el Sitio Codere Gran oferta de deportes

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Es nueva pero se perfila con gran potencial Casino 777 VERSUS Gran oferta en apuestas deportivas, con más de 100 mercados por evento

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5 Estrategias básicas sobre cómo apostar en Basket

El baloncesto se ha convertido en uno de los deportes predilectos a la hora de apostar, de hecho, ocupa un espacio en el top 3 de los deportes favoritos de los españoles junto al fútbol y el tenis.

Apostar al baloncesto no es solo elegir qué equipo ganará o cuál anotará los primeros puntos, saber cómo apostar en Basket va más allá de eso. A continuación, reseñamos las estrategias claves para hacer apuestas en este entretenido deporte:

1. Conoce las rotaciones y los descansos

Antes de hacer cualquier tipo de predicción para apostar al básquet, es sumamente importante saber las rotaciones de los equipos y los jugadores que se quedarán en la banca. Por lo tanto, saber si un jugador tendrá descanso puede ayudarte a hacer una buena predicción, ya que, el rumbo del partido se puede ver afectado por completo.

Supongamos que el director técnico decide cambiar a un jugador que cuenta con una impresionante capacidad de rebote por uno que, con habilidades diferentes, esto puede verse reflejado en la cantidad de puntos que recibirá el equipo. Es probable que sea mayor al promedio que tenían con el primer jugador.

Otro punto clave al que debes estar atento es en las apuestas en directo, donde vemos que un equipo va con una diferencia de puntos considerablemente más alta que la de su rival, entonces el entrenador decide darles un descanso a sus jugadores más importantes y juega con la segunda unidad.

Si esto último sucede, puedes tener un plan B y apostar al equipo que va en desventaja, pues al ver que el favorito tendrá a sus mejores jugadores descansando, es la oportunidad de la remontada. Esta puede ser una estrategia que potencie tus ganancias.

2. Estudia todos los mercados y los equipos

En la actualidad, las casas de apuestas pueden ofrecer cientos de mercados para apostar a este deporte, pero la clave es no dejarse llevar por la variedad y especializarse en un equipo o competición.

Para saber cómo apostar en Basket con éxito, primero debes decidir a qué equipo apostarás, una vez tengas esto claro, asegúrate de recopilar tanta información como sea posible.

Alguno de los datos que te servirán para hacer predicciones certeras son:

Las estadísticas de los equipos (tanto del que apostarás como su rival)

Cómo ha sido el comportamiento del equipo en encuentros anteriores

Cómo va en la tabla de posiciones

Conoce los jugadores lesionados o suspendidos

Descifra si existe alguna tendencia

Todos estos datos te ayudarán a conocer más sobre el equipo al que apostarás, además, debes tener información sobre sus rivales y conocer sus debilidades y fortalezas, sólo de esta manera lograrás hacer un buen pronóstico y podrás prepararte para cualquier escenario posible.

En este punto la clave es dedicar tiempo al estudio y análisis, también hacer un seguimiento cercano y estar al tanto de cualquier noticia. Combinarlo con la primera estrategia, te ayudará a estar preparado.

3. No te pierdas las bajas de último minuto

Si eres de los que piensa que las apuestas anticipadas o pre-partido son muy fáciles, te contamos que hay un punto débil en estos mercados.

Muchos apostadores aprovechan las cuotas altas que tienen las casas de apuestas para los partidos antes de que comiencen y no podemos juzgar eso, pues ¿a quién no le gusta recibir mayores ganancias? Sin embargo, antes de que se sepa cuál será la alineación oficial de los equipos, es importante conocer cuáles han sido las bajas de último minuto.

Las bajas de última hora de un jugador clave para un equipo, puede significar un giro completamente diferente al resultado, esto puede provocar que las apuestas pierdan valor.

Aquí la regla de oro es “mantente atento a las noticias” y apuesta cuando veas que un mercado puede cambiar en cualquier momento. Esta es una estrategia que puede ser muy funcional para las apuestas en directo.

4. Sácale provecho a las apuestas en directo

Si bien las apuestas en directo son para los apostadores un poco más atrevidos, puedes probarlo si has hecho seguimiento y además sigues las estrategias que te mencionamos en el punto anterior, apostar en esta modalidad será pan comido.

Las apuestas en directo o en vivo se basan en apostar en tiempo real mientras se lleva a cabo el partido. Resulta interesante porque te permite tener un plan b y saber qué hacer en caso de que las cosas no marchen como lo esperabas.

Además, puedes decidir en qué momento hacer tu predicción.

5. Elige las apuestas más favorecedoras

Aprender cómo apostar en Basket no solo se trata de conocer sobre los equipos, también es importante que conozcas sobre las apuestas, pues no es lo mismo apostar al mercado 1×2 en el fútbol que en el baloncesto.

Dicho esto, enfócate en elegir un tipo de apuesta que se adapte a ti como apostar, ya que, si eres nuevo, lo más sabio es apostar a mercados sencillos que no requieran mayor análisis y puedas comprenderlo en un primer vistazo.

Más adelante te contaremos sobre las apuestas más populares para este deporte, de esta forma podrás elegir la que mejor se adapte a tu pronóstico.

Consejos para apostar en las mejores casas de apuestas de baloncesto

Ahora que estás al tanto de las mejores estrategias sobre cómo apostar en Basket y no fallar en el intento, te dejamos algunos consejos que te serán clave al momento de hacer una predicción, no decimos que te asegurarán atinarle, pero te ayudarán a estar cerca y sobre todo apostar con confianza en tu casa de apuestas de baloncesto favorita.

Elige la casa de apuestas para baloncesto correcta

Desde que la DGOJ comenzó a regular el mundo de las apuestas en España, han comenzado a funcionar cientos de casas de apuestas, sin embargo, no todos los sitios con licencia son la mejor opción para apostar al básquet.

Estas son algunos de los puntos que debes tener en cuenta al momento de elegir una casa de apuestas para apostar a esta disciplina:

Asegúrate que la casa de apuesta de baloncesto sea autorizada y avale el juego responsable. Verifica que tenga cobertura de las competiciones de básquet más populares en España y el mundo como ACB y NBA. Comprueba que ofrezca los tipos de apuestas que buscas. Debe ser un sitio donde te sientas seguro y familiarizado

Algunas de las casas de apuestas autorizadas en España que cumplen con cada una de esas características son: Luckia, Kirolbet, Codere, Sportium, Bwin, Bet365 y William Hill.

Conoce cómo funcionan las cuotas

Las cuotas no solo son ese numerito que nos indica cuál es el equipo favorito y cual evidentemente no lo es, las cuotas también conocidas como odds son las encargadas de determinar las potenciales ganancias que tendrás si le atinas al resultado de tu apuesta, también representan las posibles pérdidas en caso de que el resultado no te favorezca.

Asimismo, muchos apostadores suelen confundir el significado de las cuotas y lo que representan.

Por lo general, las cuotas más altas se le atribuyen al equipo y/o jugador con menos posibilidades de ganar el partido, mientras que las cuotas más bajas las tendrá el equipo que se considere favorito, es decir, las tendrá el equipo o jugador con mayor demanda en el mercado.

Por ejemplo, supongamos que se enfrentan Ratiopharm Ulm vs Valencia en un partido de la Eurocup y las cuotas aparecen de la siguiente manera:

Ratiopharm Ulm 5.75

Valencia 1.14

¿Qué significa esto? A simple vista es fácil darse cuenta de que el Valencia es el favorito del mercado y si analizamos el partido, podemos ver que el Valencia venía jugando mejor y ocupaba un mejor lugar en la tabla de posiciones.

Las cuotas también se pueden presentar en diferentes formatos:

Cuotas decimales : estas son las que vemos generalmente en las casas de apuestas que funcionan en España, son fáciles de identificar porque se expresan con un número decimal.

: estas son las que vemos generalmente en las casas de apuestas que funcionan en España, son fáciles de identificar porque se expresan con un número decimal. Cuotas americanas : se representan por un número completo acompañado por un signo negativo (-) y uno positivo (+). El positivo lo tiene el “equipo menos favorito” y el negativo el equipo favorito.

: se representan por un número completo acompañado por un signo negativo (-) y uno positivo (+). El positivo lo tiene el “equipo menos favorito” y el negativo el equipo favorito. Cuotas fraccionadas: como su nombre lo indica, se muestran en un número fraccionado, no son las más populares en los operadores.

Escoge la competición que más domines

Es probable que al pensar sobre cómo apostar en Basket lo primero que se te venga a la mente es la NBA y si bien es una de las competiciones más atractivas y populares para apostar, también existen otras competiciones europeas de gran renombre a las que apostar.

Una de las opciones más populares para apostar desde España es la ACB, esta liga tiene una enorme presencia en las casas de apuestas, así que puedes conseguir buenas cuotas.

Otra competición que merece la pena seguir para apostar es la Euroliga o Eurocup, también puedes echarles un vistazo a los eventos de Eurobasket, Copa mundial y los Juegos Olímpicos. Todas estas competiciones tienen mercados realmente interesantes y merecen la pena seguir.

Eso sí, mantén siempre el foco en la misma dirección y especialízate en la que más te guste.

Los mejores mercados para apostar

Entre las dudas que más surgen al momento de investigar sobre cómo apostar en Basket es cuál es el mejor mercado o tipo de apuestas para elegir, pues las casas de apuestas son capaces de ofrecer hasta más de 100 opciones en un mismo partido y puede resultar abrumador.

Sin embargo, elegir a qué apostar es mucho más fácil de lo que imaginas, partimos con que en el basket no existe la opción del empate, así que se resume en apostar al ganador. Entre los mercados más populares para apostar a este deporte se encuentran:

Ganador del partido

Esta es una apuesta básica que puede ser puesta en práctica por apostadores novatos y profesionales. Consiste en predecir cuál equipo resultará el ganador del partido. En algunas casas de apuestas puedes conseguir este mercado como “resultado final”.

Margen de victoria

Este tipo de mercado es para los apostadores un poco más aventureros. Se trata de predecir el número exacto de puntos con el que ganará uno de los equipos.

Hándicap

Las apuestas con hándicap consisten en que la casa de apuestas da una ventaja o desventaja a uno de los equipos cuando las probabilidades están considerablemente desproporcionadas. Puedes encontrar diversos tipos de hándicap como: hándicap asiático y europeo.

Over en el primer cuarto

Se trata de un tipo de apuesta que se basa en predecir que después de los primeros 12 minutos de encuentro, el marcador de los dos equipos sobrepasará el objetivo elegido.

Primer equipo en anotar

Esta apuesta es una de las más populares y consiste en pronosticar cuál de los dos equipos será el encargado de anotar cierta cantidad de puntos, su nombre es bastante evidente.

Apuesta a la prórroga

Apostar a la prórroga es una alternativa para los partidos que están más cerrados de definir. Se basa en predecir qué equipo ganará en durante la prórroga.

Total de puntos

Este es uno de los mercados más populares y el que cualquier apuesta que quiere aprender todo sobre cómo apostar en Basket debe conocer. Esta apuesta hace referencia al número total de puntos que puede tener un partido. De acuerdo a la casa de apuestas que elijas, puedes conseguir variantes de este mercado.

Over / under

Esta apuesta también conocida como “más / menos” es un mercado bastante popular donde el objetivo es predecir si el partido tendrá más o menos la cantidad establecida por la casa de apuestas.

Par / impar

Un mercado básico, que no requiere mayor análisis, basta con pronosticar si el resultado final que tendrá el marcador será par o impar.

¿Ya aprendiste cómo apostar en Basket?

Apostar a este deporte es realmente entretenido y si eliges las estrategias correctas y sigues los consejos, puedes divertirte y relajarte por unos momentos.

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– Última actualización : Marzo 2026