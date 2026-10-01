✓ Verificado DGOJ · 23-11/GA/SGR Sportium Hasta 200€ en apuestas deportivas ✓ 10€ gratis al registrarte ✓ Doble bono: 100€ + 100€ ★ Cuotas de 1.50 o más Usa el código de registro Visitar Sportium → +18 | Solo residentes en España | Bono apuestas: Rollover x1 cuotas ≥1.50 | Bono sin depósito: 10€ gratis: rollover x50, máx. 25€, válido 3 días | Caduca: 31-12-2026 Juega con responsabilidad

El código de registro Sportium es CASHMAX en 2026. Úsalo al crear tu cuenta como nuevo usuario y recibe el bono de bienvenida Sportium de hasta 200 € en apuestas deportivas y casino, más 10 € solo por registrarte.

¿Cuál es el código promocional Sportium válido hoy?

CASHMAX es el código promocional Sportium válido en 2026. A través de él puedes acceder a un bono de bienvenida del 100 % hasta 200 € en deportes o casino, además de 10 € extra gratis.

¿Qué ofrece el código de registro Sportium en 2026?

Con el código de registro Sportium puedes obtener hasta 200 € de bono de bienvenida en apuestas deportivas y casino, además de 10 € gratis para casino y slots

Bono de bienvenida ¿Qué ofrece? Código promocional Sportium Bono de deportes 100% hasta 100€ con tus dos primeros depósitos CASHMAX Bono de casino 100% hasta 200€ CASHMAX Bono de póker 200% hasta 200€ + 4 tickets CASHMAX Bono de registro 10€ en slots y casino CASHMAX

Bono bienvenida deportes: doble bono hasta 200 €

El código CASHMAX permite duplicar tus dos primeros depósitos hasta un máximo de 100 € cada uno. El formato es de freebet. Condiciones del bono de deportes:

Primer bono : 100 % hasta 100 €

: 100 % hasta 100 € Segundo bono : 100 % hasta 100 €

: 100 % hasta 100 € Requisito de activación : apostar la cantidad ingresada una vez con cuotas 1.50 o superior.

: apostar la cantidad ingresada una vez con cuotas 1.50 o superior. Plazo para los dos depósitos : 30 días

: 30 días Validez de la freebet : 7 días

: 7 días Cuota máxima de la freebet: 10.00

Consulta cuánto puedes recibir según tu primer y segundo depósito:

Depósito (€) Bono recibido (€) 10 10 50 50 100 100 150 100

Nota del autor: las apuestas que realices para recibir la freebet se deben saldar en un plazo máximo de 30 días desde el momento del ingreso. Ten en cuenta que, aunque la suma total es de hasta 200 €, cada depósito funciona por separado y el máximo que puedes obtener con cada uno son 100 €.

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Bono casino Sportium: 100 % hasta 200 €

Después de crear tu cuenta, tienes la opción de conseguir un bono del 100 % de tu primer depósito hasta un máximo de 200 € en casino con el código de bono Sportium CASHMAX.

Condiciones del bono de casino:

Bono : 100 % hasta 200 €

: 100 % hasta 200 € Ganancias máximas : 1000 €

: 1000 € Rollover : x50 la cantidad del bono

: x50 la cantidad del bono Validez : 30 días naturales desde la recepción

: 30 días naturales desde la recepción No contarán depósitos mediante Skrill y Neteller

Se permite un solo bono por IP, cuenta y dispositivo.

Ejemplo: si realizas un depósito de 60 €, recibirás una bonificación de igual valor para utilizar en la sección de casinos y slots.

Bono de póker: hasta 200 € + 4 tickets torneo

Los aficionados al póker que usen el código promocional de Sportium recibirán un 200 % hasta 200 € + 4 tickets torneo. Condiciones del bono de póker:

Bono : 200 % del primer depósito hasta 200 €.

: 200 % del primer depósito hasta 200 €. Tickets : 4 tickets para el Step Sixers.

: 4 tickets para el Step Sixers. Caducidad : 30 días.

: 30 días. Liberación : mediante Status Points. Cada 1 € de comisión o rake se transforma en 10 Status Points y cada 50 Status Points se libera 1 € del bono.

: mediante Status Points. Cada 1 € de comisión o rake se transforma en 10 Status Points y cada 50 Status Points se libera 1 € del bono. Es necesario crear el alias de póker antes de realizar el depósito.

Nota del autor: este proceso se repetirá todas las veces que el usuario llegue a 50 Status Points hasta que se complete la liberación.

Código promocional Sportium sin depósito: 10 € en casino y slots

Solo por registrarte con el código promocional Sportium sin depósito CASHMAX recibirás un bono de 10 € que puedes usar en casino y slots. Estas son sus condiciones:

Bono : 10 €.

: 10 €. Rollover : x50.

: x50. Validez : 3 días naturales desde la recepción del bono sin depósito de Sportium.

: 3 días naturales desde la recepción del bono sin depósito de Sportium. Máximo de ganancias : 25 €.

: 25 €. Requiere verificación de la cuenta: debes verificar tu identidad enviando tu documento (DNI, NIE o pasaporte) para recibir el bono.

¿Cómo usar el código de registro Sportium?

Sigue estos simples pasos para activar el código CASHMAX y aprovechar al máximo tu bono de bienvenida en Sportium:

Regístrate en Sportium.es con tus datos reales. Introduce el código promocional CASHMAX durante el registro. Realiza tu primer depósito para activar el bono de bienvenida. Cumple los requisitos de apuesta con eventos de cuota mínima de 1.50. Haz un segundo depósito para obtener el segundo bono de hasta 100€. Apuesta en deportes, casino y más usando los bonos activos.

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Condiciones generales del bono Sportium CASHMAX

Antes de empezar a apostar con el código de Sportium CASHMAX, es importante que tengas en cuenta las siguientes condiciones:

Verificación de identidad: Envía una copia a color de tu DNI, NIE, pasaporte o carnet de conducir a documentos@sportium. es

Envía una copia a color de tu DNI, NIE, pasaporte o carnet de conducir a documentos@sportium. es Un bono por persona , familia, domicilio y dirección IP.

, familia, domicilio y dirección IP. No combinable con otras ofertas. Podrás acceder a otras promociones de Sportium una vez activado el bono.

con otras ofertas. Podrás acceder a otras promociones de una vez activado el bono. Revisión de apuesta: Asegúrate de comprobar tu apuesta y su elegibilidad en la plataforma.

¿Dónde usar el bono Sportium?

El código de Sportium CASHMAX te permite usar el bono en distintas categorías:

Apuestas deportivas: Usa el bono en apuestas simples o combinadas en eventos como LaLiga o en otros deportes de tu elección. Las apuestas combinadas ofrecen mayores beneficios.

Usa el bono en apuestas simples o combinadas en eventos como LaLiga o en otros deportes de tu elección. Las apuestas combinadas ofrecen mayores beneficios. Apuestas en vivo: El bono también se puede usar para apuestas en vivo, con streaming en directo de eventos como fútbol, baloncesto y tenis.

El bono también se puede usar para apuestas en vivo, con de eventos como fútbol, baloncesto y tenis. Casino online: Disfruta del bono en tragamonedas populares y participa en el Club Casino para obtener giros gratis y otros bonos adicionales.

Disfruta del bono en populares y participa en el para obtener giros gratis y otros bonos adicionales. Blackjack y ruleta: Usa el bono en mesas en vivo de blackjack y ruleta para una experiencia auténtica de casino.

Si quieres aprender más sobre cómo colocar tus pronósticos, consulta cómo apostar en Sportium.

¿Puedo usar el código de Sportium en apuestas en vivo?

Sí, puedes usar el código CASHMAX en las apuestas en vivo de Sportium. Al activar esta promoción, el bono estará disponible para realizar apuestas deportivas en directo, aprovechando las mejores cuotas a medida que avanzan los partidos.

Para más información sobre cómo realizar apuestas en vivo, visita nuestro artículo sobre Sportium en Vivo.

Cómo usar el bono de bienvenida Sportium en apuestas de baloncesto (ACB, Euroliga y NBA)

El código de registro Sportium CASHMAX no es solo para fútbol: al registrarte en Sportium puedes liberar el doble bono apostando a baloncesto, donde es fácil encontrar cuotas de 1.50 o superiores para cumplir el requisito de liberación. Así puedes aprovechar el bono de bienvenida Sportium en tus competiciones favoritas:

Liga Endesa ACB y Euroliga : ganador del partido, hándicap de puntos y totales (over/under).

: ganador del partido, hándicap de puntos y totales (over/under). NBA : ganador, hándicap, totales y apuestas a jugadores (puntos, rebotes y asistencias).

: ganador, hándicap, totales y apuestas a jugadores (puntos, rebotes y asistencias). Apuestas en vivo : sigue los partidos con Sportium TV y apuesta en directo cuarto a cuarto.

: sigue los partidos con Sportium TV y apuesta en directo cuarto a cuarto. Consejo para liberar el bono: los mercados de puntos totales y hándicap suelen rondar la cuota 1.50, ideal para cumplir las condiciones sin forzar selecciones de riesgo.

Eventos importantes para apostar esta semana con el bono Sportium

Esta semana, la Euroliga y la Liga ACB o Endesa ofrecen mercados interesantes para usar el bono de Sportium de apuestas.

Euroliga – 01/10 Apuesta sugerida: Gana Real Madrid Hapoel Tel Aviv vs Real Madrid Gana Hapoel 2.10 Gana Real Madrid 1,67 Euroliga – 02/10 Apuesta sugerida: Gana Barcelona Besiktas vs Barcelona Besiktas 1,67 Barcelona 2,10 Apostar en Sportium → 🕒 Cuotas según Sportium

Hapoel Tel Aviv vs. Real Madrid – Gana Real Madrid

El Real Madrid ha perdidos sus dos primeros partidos de Euroliga, un registro nada habitual para el conjunto blanco. En los últimos cruces contra el Hapoel ha logrado 4 victorias de las últimas 5. Lo que está por ver es si Pedro Martínez contará con Llull, al que ha descartado en los dos primeros encuentros de Euroliga.

Besiktas vs Barcelona

El Barcelona logró una victoria en casa y perdió fuera en este arranque de la Euroliga. En el equipo blaugrana hay muchas caras nuevas, incluida la del entrenador y necesitan tiempo para encajar las piezas. Panter está siendo la referencia anotadora y se espera un gran papel fuera de casa para subir posiciones en la tabla.

Comparación con otros códigos promocionales en España

Para saber si el código de Sportium es realmente competitivo, hicimos comparaciones como Sportium o Codere, pero también fuimos más allá y lo medimos con Marca Apuestas, e incluso Luckia.

Operador Bono Deportes Bono Casino Sportium Código: CASHMAX Doble bono hasta 200€ con tus primeros dos depósitos 100% del primero depósito hasta 200€ + 10€ gratis por registro Codere Código: MAX*** 100% hasta 200€ en deportes y casino 100% hasta 200€ en deportes y casino Luckia Código: MAXLUCKIA 50% de tu primera apuesta fallada hasta 200€ Bono del 100% hasta 200€ en tus tres primeros depósitos Marca Apuestas Código: MARCASB 100% hasta 200€ en freebets 100% hasta 200€ con tu primer depósito

Métodos de pago disponibles en Sportium España Sportium España ofrece múltiples métodos de pago, desde Visa y transferencias hasta Skrill, Neteller y su sistema propio Métodos de pago Mínimo depósito Mínimo retiro Tiempo de espera de retiro Información adicional Visa / Mastercard 10€ 10€ 2-5 días laborables Método tradicional y ampliamente utilizado. Bizum 10€ -- -- Ideal para depósitos rápidos y sencillos. Transferencia bancaria (Caixa, ING, etc.) 10€ 10€ 1-2 días laborables Soporte con múltiples bancos en España. Paysafecard 10€ -- -- Requiere cuenta para retiros. PayPal 10€ 10€ 6 horas Comodidad y rapidez en operaciones electrónicas. Neteller 10€ 10€ 6 horas Popular entre usuarios de monederos digitales. Skrill 10€ 10€ 6 horas Compatible con criptomonedas. Rapid Transfer 10€ — — Transferencias electrónicas rápidas. MuchBetter (incluye criptomonedas) 10€ 10€ Inmediata Perfecto para transacciones rápidas con criptomonedas. Sportium UNO 0.01 € 10 € Inmediata Exclusivo de Sportium, con integración en tiendas físicas. Notas Importantes: No existe un límite diario de depósitos a menos que el usuario lo configure en su cuenta.

Los retiros en Sportium están limitados a 3 transacciones diarias , con un máximo total de 15.000 € sin comisiones adicionales.

, con un máximo total de sin comisiones adicionales. La sincronización con Sportium UNO permite una experiencia única, enlazando la cuenta en línea con las tiendas físicas a través de su aplicación móvil disponible para iOS y Android .

permite una experiencia única, enlazando la cuenta en línea con las tiendas físicas a través de su aplicación móvil disponible para . Skrill y Neteller no son compatibles con los bonos de bienvenida asociados a los códigos de Sportium. Cómo activar el bono Sportium desde la app móvil Aprovecha las ventajas de la app para mejorar tu experiencia de apuestas en Sportium, solo deberás seguir estos pasos: Descarga la app Sportium en tu dispositivo iOS o Android. Regístrate y usa el código CASHMAX. Activa tu bono de bienvenida para deportes o casino. Comienza a apostar directamente desde la app. Si prefieres usar la aplicación móvil, consulta nuestra guía sobre la Sportium España ofrecey su sistema propio Sportium UNO . Además de depósitos y retiros online, puedes operar en más de 3.000 puntos físicos en todo el país, con opciones que permiten retiradas inmediatas.Aprovecha las ventajas de la app paraen Sportium, solo deberás seguir estos pasos:Si prefieres usar la aplicación móvil, consulta nuestra guía sobre la app Sportium

Revisión del bono Sportium por expertos

El bono actual de Sportium, activado con el código CASHMAX, es uno de los más competitivos en España en Octubre 2026. Destaca por su estructura en dos fases, la compatibilidad de las apuestas deportivas de Sportium con el casino, y el hecho de tener condiciones de liberación accesibles. Además, el operador ha mejorado su proceso de verificación, haciendo más ágil la activación del bono Sportium para nuevos usuarios. Si buscas un bono que combine flexibilidad y fiabilidad, este es uno de los más recomendables del mercado. Revisión de Josemmabet, tipster especializado en apuestas deportivas y creador de contenido en redes sobre casas de apuestas en España.

Atención al cliente y regulaciones en España

Sportium España ofrece varios canales de atención en España. Estos son los principales medios de contacto:

Teléfono : 900 44 77 44

: 900 44 77 44 Email : [email protected]

: [email protected] Correo postal : Sportium – Departamento de Atención al Cliente, Polígono Industrial Can Sant Joan, C/Sena 2-10, 08174 Sant Cugat del Vallés, Barcelona.

: Sportium – Departamento de Atención al Cliente, Polígono Industrial Can Sant Joan, C/Sena 2-10, 08174 Sant Cugat del Vallés, Barcelona. Formulario de contacto: disponible en la sección de Atención al cliente en Sportium.es

Los reclamos deben presentarse en un plazo máximo de 90 días. Sportium está obligado a responder en menos de 30 días, siempre que el usuario haya proporcionado la información necesaria (usuario e ID de apuesta). Si tienes problemas con depósitos o retiros, lo más recomendable es usar el formulario de contacto. Es el canal más directo y queda registrado.

Errores frecuentes al usar el código de registro Sportium (y cómo evitarlos)

Si el código de registro Sportium no te funciona, casi siempre se debe a uno de estos motivos. Revísalos para activar tu bono sin problemas:

Solo para nuevos usuarios : si ya tienes cuenta en Sportium, el código CASHMAX no se activará.

: si ya tienes cuenta en Sportium, el código CASHMAX no se activará. Escribe el código exacto : introduce CASHMAX sin espacios y respetando las mayúsculas.

: introduce sin espacios y respetando las mayúsculas. Método de pago no válido : los depósitos con Skrill o Neteller no activan el bono de bienvenida.

: los depósitos con Skrill o Neteller no activan el bono de bienvenida. No se combinan promociones : no puedes tener otra oferta activa al mismo tiempo que el bono de bienvenida.

: no puedes tener otra oferta activa al mismo tiempo que el bono de bienvenida. Si falla en la app: prueba desde el navegador web o borra la caché; si el error persiste, contacta con atención al cliente antes de depositar.

Regulaciones en Apuestas Deportivas y Compromiso con el Juego Responsable

En 2026, la DGOJ (Dirección General de Ordenación del Juego) mantiene un marco regulatorio estricto para garantizar un entorno seguro para los jugadores.

Verificación obligatoria de identidad : Asegura que todos los jugadores sean mayores de edad y estén registrados de forma legítima.

: Asegura que todos los jugadores sean mayores de edad y estén registrados de forma legítima. Limitaciones en publicidad: La publicidad de las casas de apuestas está restringida a horarios específicos y no se puede utilizar figuras públicas para promocionar apuestas.

La publicidad de las casas de apuestas está restringida a horarios específicos y no se puede utilizar figuras públicas para promocionar apuestas. Mayor protección contra la ludopatía: Se han implementado medidas más estrictas para prevenir los riesgos de adicción al juego como los límites de 600 € por día en depósitos.

Esto garantiza que los códigos promocionales y otras ofertas sigan vigentes, pero siempre cumpliendo con las normas legales de España.

Juego Responsable en Sportium

Sportium en España se compromete activamente con el juego responsable. Para proteger a los jugadores, ofrece herramientas y recursos para gestionar las apuestas de manera segura:

Establecer límites : Los jugadores pueden fijar límites de depósito, pérdida y tiempo para evitar apuestas impulsivas.

: Los jugadores pueden fijar límites de depósito, pérdida y tiempo para evitar apuestas impulsivas. Jugar solo por entretenimiento : Sportium promueve un entorno donde el juego debe ser una actividad recreativa, no una fuente de estrés.

: Sportium promueve un entorno donde el juego debe ser una actividad recreativa, no una fuente de estrés. Autoexclusión: puede ser de un mes o incluso de forma indefinida.

Además, dispones de organismos oficiales que puedes ayudarte si el juego sigue siendo un problema:

FEJAR : organismo para la ayuda de adictos al juego.

: organismo para la ayuda de adictos al juego. RGIAJ: registro para la autoprohibición a cualquier sitio de apuestas.

Este enfoque asegura que puedas disfrutar de las apuestas de manera segura, dentro de un entorno regulado y responsable.

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¿Merece la pena el bono de Sportium en 2026?

Sí, si buscas un bono de bienvenida de hasta 200€ más 10€ sin depósito, con requisitos de apuesta desde cuota 1.50 y 30 días para completar las condiciones de cada bono. Destaca por estructurarse en dos fases y por incluir 7 días para usar la apuesta gratis tras activarla.

Recomendación Final

El bono CASHMAX de Sportium es una excelente opción para nuevos jugadores que buscan una promoción flexible y accesible. Si bien los requisitos de apuesta pueden ser un desafío para algunos, la oferta de 200€ en apuestas gratuitas y la posibilidad de usarlo en múltiples mercados hacen que esta promoción sea bastante atractiva. Es recomendable aprovecharla si te gustan las apuestas combinadas y los mercados en vivo, pero asegúrate de cumplir con las condiciones de liberación dentro de los plazos establecidos.

Ventajas del Bono Sportium CASHMAX

Bono doble : Hasta 200€ en apuestas gratuitas, divididos en dos depósitos .

: en apuestas gratuitas, divididos en . Compatible con múltiples mercados : Utiliza el bono en apuestas deportivas, casino, blackjack y más.

: Utiliza el bono en apuestas deportivas, casino, blackjack y más. Condiciones accesibles : Cuota mínima de 1.50 para liberar el bono, ideal para principiantes.

: para liberar el bono, ideal para principiantes. Promociones adicionales: Se puede combinar con otras ofertas de Sportium, como reembolsos en caso de empate.

Desventajas del Bono Sportium CASHMAX

Limitación en métodos de pago : Los depósitos realizados con Neteller y Skrill no activan el bono.

: Los depósitos realizados con y no activan el bono. Plazo de activación limitado : Los dos depósitos deben realizarse dentro de los 30 días posteriores al registro.

: Los deben realizarse dentro de los posteriores al registro. Requisitos de apuesta altos : Aunque la cuota mínima es accesible, los requisitos de liberación pueden resultar elevados para algunos usuarios.

: Aunque la cuota mínima es accesible, los requisitos de liberación pueden resultar elevados para algunos usuarios. Rollover alto: el rollover en el bono ligado al código promocional Sportium sin depósito es de x50 y solo está disponible 3 días.

Preguntas frecuentes sobre el código promocional Sportium

Si todavía tienes alguna duda sobre el código de registro Sportium hoy, revisa este último apartado con las preguntas más habituales.

¿Cuál es el código promocional de Sportium Octubre 2026?

El código es CASHMAX. Debes introducirlo durante el registro y solo está disponible para nuevos usuarios.

¿Qué obtengo con el código promocional registro Sportium CASHMAX?

Con el código promocional de Sportium recibes un doble bono de bienvenida de hasta 200 €, dividido en dos depósitos. Además el código promocional Sportium sin depósito también activa un bono por registro de 10 €.

¿Qué requisitos debo cumplir?

Ser mayor de 18 años y tener residencia legal en España.

¿Es obligatorio usar el código?

No. El uso del código es opcional y no limita las funciones de tu cuenta.

¿Puedo combinar el código de registro Sportium con otras promociones?

No. CASHMAX aplica solo al bono de bienvenida. Tras activarlo, podrás acceder a otras promociones de Sportium para usuarios registrados.