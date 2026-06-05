bet365 es uno de los operadores de apuestas deportivas y casino con licencia de la DGOJ más conocidos en España. Tras un periodo de prueba de quince días, analizamos a fondo su oferta deportiva, su casino, la app y la atención al cliente, para que te hagas una opinión clara antes de abrir cuenta.

Streaming Apuestas en vivo Apps Oferta de deportes Oferta de Casino Ir al sitio Sí Sí 📱Android y iOS 🏀40 deportes y especiales de temáticas como política, sociedad o cultura. 🎰Más de 1.100 tragaperras y 20 juegos de mesa. VISITAR BET365

Bonos de bienvenida de bet365 España

bet365 ofrece bonos de bienvenida a los nuevos usuarios que abren cuenta en España, con una modalidad para apuestas deportivas y otra para casino. Ambas se activan con el primer depósito y están sujetas a sus condiciones. Solo para mayores de 18 años.

Bono de bienvenida para apuestas deportivas en bet365

Los nuevos usuarios reciben el 100% de su primer depósito en créditos de apuesta, hasta un máximo de 200€. Para optar a él, es necesario realizar apuestas por el mismo valor del primer ingreso con una cuota mínima de 1.50 en un plazo máximo de 30 días.

Estas son sus condiciones:

Depósito mínimo de 5€.

Cuota mínima: 1.50

Plazo de activación: 30 días.

Validez de la freebet: 7 días

Solamente para nuevos usuarios.

Bono de bienvenida de bet365 casino

En la sección de casino, el bono es también del 100% del primer depósito hasta 200€, con 5 fichas doradas añadidas.

Debes cumplir las siguientes condiciones:

Depósito mínimo: 10€.

Rollover: x30

Plazo: 30 días.

No compatible con depósitos realizados a través de Trustly ni Paysafecard.

Debes aceptar las fichas doradas en un plazo máximo de 7 días. Tienen un valor de 1€ y se pueden usar en American Roulette, Blackjack y European Roulette.

Bet365 Apuestas: amplia oferta deportiva, casino y app

Bet365 apuestas tiene en sus cuotas uno de sus mejores aliados. Ofrece unas de las cuotas más altas del mercado y ofrece un valor añadido a esas posibles ganancias con promociones que mejoran aún más esos valores. Su oferta deportiva y de casino cuentan con una amplia variedad

Oferta deportiva

Bet365 ofrece en primer lugar los campeonatos más populares que tengan eventos en el mismo día de la consulta o próximos. Además, cuenta con un listado de al menos 40 deportes distintos y ciertos eventos relevantes del mundo de la política, cultura o sociedad. Tanto su versión de escritorio como la Bet365 app permiten realizar las habituales apuestas sencillas o realizar combinadas (apuestas con 2 o más selecciones).

Ligas y mercados para apostar al baloncesto

Cuando se comparan los mercados de baloncesto disponibles en Bet365 vs Bwin y William Hill debes tener en cuenta las ligas y mercados disponibles para apostar en el deporte de la canasta.

En el caso de Bet365 nunca faltan los campeonatos de referencia como la NBA, la Euroliga, la Eurocup, las principales ligas europeas y americanas de baloncesto y los campeonatos de selecciones como el Mundial y el Eurobasket. Además siempre están presentes los torneos continentales de equipos nacionales de África, América y Asia.

Streaming en Vivo: Disfruta de los Mejores Eventos Deportivos

Bet365 ofrece streaming en vivo de alta calidad para una amplia gama de deportes. En España, podrás disfrutar de la transmisión de torneos populares de tenis, y ciertos eventos de fútbol y baloncesto. La calidad del video es excelente, con opciones para ajustar la calidad según tu conexión a internet, lo que mejora la experiencia del usuario en todo momento.

Además, puedes apostar en vivo a carreras de caballos, de galgos o eSports, por hablar de otras opciones menos habituales. Cuando se trata de partidos de fútbol, en muchos se ofrece estadísticas, línea de tiempo, alineación y seguimiento en vivo del partido.

En ciertos casos, especialmente en torneos de fútbol, tenis o baloncesto, es posible ver el evento en vídeo y en directo. Los streams funcionan a dos minutos de comenzar el evento en cuestión.

Vea deportes en directo

Puede ver deportes en directo en móvil, tableta y PC, incluyendo fútbol, tenis y baloncesto. Todo lo que tiene que hacer para cumplir los requisitos es ingresar fondos en su cuenta o haber realizado una apuesta en las últimas 24 horas. Se aplican las reglas de ‘Imágenes en directo’ y geolocalización.

Amplia oferta de casino

Bet365 ofrece también casino a través de juegos tragaperras, póker, blackjack, ruleta, y ruleta en vivo. Más de 1.100 slots y 20 de juegos de mesa componen su catálogo de títulos entre los que no faltan productos de proveedores como Microgaming, Blueprint Gaming, Netent, Pragmatic Pla o MGA.

Casino en vivo

El Casino en vivo de Bet365 te ofrece ruleta española, Casiopea, Quantum, Mega Fire Blaze, Quantum Automática, Casiopea francesa y Slingshot. Una de las principales diferencias entre cada tipo es la apuesta mínima, puesto que en unos casos es de 0,20€ y en otros sube hasta 0,25€ y 0,50€. Lo que no varía es el Retorno al Jugador (RTP): 97,3%.

Póker

Bet365 poker es una de las secciones más completas de la página, pues ofrecen opciones para enseñarnos a jugar, mostrarnos las ofertas e incluye un software descargable para mejorar la experiencia en el Lobby de póquer.

Puedes jugar Hold’em sin límite en las mesas de cash o elegir los juegos de Twister. Hay mesas premium y una variedad de torneos que la hacen una gran opción para los amantes del póquer.

Bet365 apuestas App

La APP Bet365 apuestas está disponible tanto para Android como para iOS. El tamaño de la descarga del archivo es bastante reducido, puesto que no llega a 50 MB. Su diseño es sencillo pero efectivo, ya que permite usar todos los elementos de la app y acceder a los menús y distintas secciones de la plataforma con sencillez. Además, la app funciona de manera fluida y permite depositar y retirar fondos y realizar apuestas con mucha facilidad.

Bet365 App Calificación Disponible para iOS y Android Sí Tamaño de descarga 44,39 MB Diseño de la app Facilidad de uso Velocidad

Experiencia de Usuario en Bet365 España: Navegabilidad, Atención al Cliente y Seguridad de Primera

Bet365 ofrece una experiencia de usuario excepcional, con una interfaz bien organizada y funciones pensadas para facilitar la navegación y la interacción. En esta sección, exploraremos cómo Bet365 España se destaca en términos de navegabilidad, atención al cliente y seguridad, aspectos clave para los apostadores.

Navegabilidad: Una Plataforma Intuitiva y Organizada

La organización de los deportes en Bet365 España es clara y sencilla. Los deportes están dispuestos por orden alfabético, lo que facilita la búsqueda de tu evento preferido. Además, algunos deportes cuentan con subcategorías que te permiten encontrar rápidamente lo que buscas, como fútbol, baloncesto, tenis, entre otros.

Mercados de Apuestas Agrupados

Dentro de cada evento deportivo, encontrarás los mercados disponibles agrupados según el tipo de apuesta. Esto incluye:

Mercados populares : Apuestas directas sobre el resultado del evento.

: Apuestas directas sobre el resultado del evento. Apuestas con hándicap asiático : Donde un equipo o jugador parte con una ventaja o desventaja.

: Donde un equipo o jugador parte con una ventaja o desventaja. Mercados adicionales: Basados en estadísticas del evento, como goles, puntos anotados, apuestas al jugador, minutos y más.

Este enfoque facilita la navegación y permite que los apostadores encuentren rápidamente la apuesta que desean realizar.

Mejores características de Bet365 España

Amplia variedad de oferta deportiva. Cuotas de las más competitivas del mercado. Servicio de estadísticas en tiempo real con información verificada. Posibilidad de apostar en vivo y ver partidos en stream. Plataforma de carga rápida.

Atención al cliente

El servicio de atención al cliente de Bet365 España consta de un chat en vivo, disponible las 24 horas del día, los 7 días a la semana y con soporte en español. Cuando se accede a esta opción ofrece inicialmente la ayuda de un asistente virtual que ofrece información inicial sobre cómo registrar una cuenta, problemas de acceso u otras preguntas. Si no encuentras la información que buscas en las dos primeras opciones, elige la tercera opción para poder chatear con un agente.

También puedes enviar un email a la dirección de correo electrónico [email protected] o escribir un mensaje web desde tu cuenta de juego haciendo clic aquí. Si eres más de métodos analógicos también podrás dirigir una carta a su dirección postal. Podrás encontrar esta dirección y el acceso al resto de métodos de contacto en este enlace.

Seguridad: Apuestas Confiables y Protegidas

La seguridad es una prioridad en Bet365. La plataforma utiliza tecnología de encriptación SSL para garantizar que tus datos personales y financieros estén completamente protegidos. Esto te permite realizar depósitos y retiros con total confianza, sabiendo que tu información está segura en todo momento.

¿Es Bet365 España seguro y confiable?

Bet365, además de ser un operador de juego con licencia en España, está adherido al servicio Phishing Alert, por lo que tus datos personales estarán a salvo de que alguien suplante tu identidad para jugar online.

Bet365 es miembro de la International Betting Integrity Association (IBIA) que vigila pautas de apuestas irregulares y manipulación de eventos. Además, emplea tecnologías de encriptación TLS (Seguridad de la capa de transporte) para la encriptación de los datos personales y financieros, cortafuegos y un Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI), certificado con ISO/IEC 27001:2013.

Promociones Bet365 Apuestas

Aumento de apuesta

El aumento de apuesta de Bet365 está disponible en determinados eventos deportivos. Ofrece cuotas mejoradas en ciertos mercados. Una flecha verde indicará que puedes conseguir una ganancia superior a la inicial en caso de que aciertes esa apuesta. No puede aplicarse el aumento de apuesta junto a combinadas aumentadas.

Combinadas aumentadas multideporte

Las combinadas aumentadas multideporte permiten ganar un 5% adicional con cada selección que añadas a tu boleto de apuesta, partiendo de una apuesta doble y alcanzando su máximo valor con combinadas de 14 o más selecciones, cuando el aumento de la ganancia llega al 70%. Es una promoción disponible en eventos de baloncesto, fútbol americano, MMA (Artes Marciales Mixtas), hockey, béisbol y balonmano. Dispone de versiones propias para usar solo en fútbol o tenis.

Oferta de 2 goles de ventaja

Con la oferta de 2 goles de ventaja de Bet365 tu apuesta se pagará como ganadora siempre que el equipo de fútbol por el que apuestes se ponga con al menos dos goles de ventaja en el marcador durante el desarrollo del partido. Aunque finalmente empate o pierda, contará como una apuesta ganadora.

¿Cómo funcionan depósitos y retiros en Bet365 Apuestas?

Bet365 ofrece varios métodos de depósito y retirada de fondos. A los métodos tradicionales de tarjeta y transferencia bancaria se le unen métodos digitales como detallaremos a continuación.

¿Cómo depositar en Bet365 Apuestas?

Para depositar fondos en Bet365 tienes que seguir unos sencillos pasos:

Accede a tu cuenta. Haz clic en “Ingresar”, en la parte derecha superior de la pantalla de inicio. Selecciona el método de pago y la cantidad a ingresar. Haz clic en Ingresar. El dinero aparecerá al momento en tu cuenta, excepto en el caso de transferencia bancaria, que tardará unos días.

Métodos de pago en Bet365

Método de pago Depósito mínimo Depósito máximo Tarjeta de débito Visa/Mastercard/Maestro 5€ 40.000€ Tarjeta de crédito Visa/Mastercard 5€ 40.000€ Apple Pay 5€ 5.000€ Paysafecard 5€ 1.000€ Pay Pal 30€ 8.000€ Bizum 5€ 5.500€ Bank wire / transferencia bancaria 100€ 150.000€

¿Cómo retirar en Bet365 Apuestas?

Para retirar fondos en Bet365 debes seguir unos sencillos pasos:

Accede a tu cuenta. Haz clic en “Ingresar”, en la parte derecha superior de la pantalla de inicio. Haz clic en “Retirar” en las opciones que aparecen en la parte izquierda de la pantalla. Selecciona tu método de retirada preferido. Ten en cuenta que tienes que haber registrado inicialmente este método para ingresar para que aparezca disponible como opción para retirar los fondos. Si registraste únicamente una tarjeta bancaria para depositar es probable que solo tengas disponible ese mismo método o transferencia bancaria El dinero aparecerá en tu cuenta en un plazo de 1 a 3 días laborables, excepto en el caso de paysafecard, ApplePay y Paypal, que se tramita en 24 horas.

Métodos de retiro en Bet365

Método de retiro Depósito mínimo Depósito máximo Tarjeta de débito Visa/Mastercard/Maestro 5€ 30.000€ Tarjeta de crédito Visa/Mastercard 5€ 30.000€ Paypal 15€ 8.000€ Paysafecard 5€ 2.500€ Apple Pay 5€ 2.000€ Transferencia bancaria 10€ 50.000€

Opinión sobre Bet365 apuestas

Bet365 presenta importantes ventajas e inconvenientes al juzgarlo como operador de apuestas deportivas y casino. La parte positiva es la amplia variedad de mercados disponibles y las ventajas que supone contar con promociones que mejoran las cuotas o permiten aprovechar una ventaja inicial del equipo por el que apostaste o no verte perjudicado por la lesión de un jugador.

Aún así, se echa en falta una mayor presencia de juegos de casino en vivo y una oferta recurrente de bonos. Le damos una calificación de 4,5/5 porque su página es muy sencilla de usar y su oferta deportiva es amplia pero necesita mejorar su catálogo de juegos de casino, ofrecer más opciones de casino en vivo y promociones para gratificar a sus jugadores. Además, no cuenta con un club de fidelización.

Pros Contras Ofertas con cuotas mejoradas y freebets No ofrece bonos con depósito Variedad de mercados y deportes Poca variedad y cantidad de juegos de casino en vivo Streaming de muchos eventos deportivos Ofrece pocas leaderboards App y web bien organizada No cuenta con club de fidelización Sencillez de uso No es fácil encontrar cierta información relativa a la seguridad que emplea Seguridad en el pago Pocos métodos de retirada de fondos

Opiniones sobre Bet365: Usuarios reales

Las opiniones sobre Bet365 España son positivas en buena medida y reflejan que ofrecen unas las mejores plataformas de apuestas deportivas del mercado.

Conclusión: Bet365 España, Una Opción Confiable y Fácil de Usar

En resumen, Bet365 España destaca por su excelente navegabilidad, destacando una organización clara y detallada de los deportes y mercados, así como una atención al cliente eficiente y disponible todo el tiempo. Además, la seguridad en las transacciones es una de sus principales prioridades, lo que genera confianza entre los apostadores. El streaming en vivo de calidad y la rapidez en los tiempos de carga hacen que la experiencia de usuario sea aún mejor.

Si buscas una plataforma confiable y fácil de usar para hacer tus apuestas, Bet365 España es sin duda una excelente opción.

FAQ – Preguntas frecuentes de Bet365

¿Qué pasos debo seguir para verificar mi cuenta en Bet365 España?

Para verificar tu cuenta tienes que enviar una copia escaneada de tu DNI o NIE después de completar el registro de tu cuenta. El equipo de Bet365 se encargará de verificarlo. Pueden solicitarte algún otro dato o documento que justifique tu identidad pero es un proceso habitualmente instantáneo. Con mucha probabilidad podrás usar tu cuenta ya verificada el mismo día en el que te registraste. En cualquier caso, el plazo máximo para verificar tus documentos es de 48 horas.

¿Qué pasa si el evento deportivo en el que aposté se suspende o se aplaza a otra fecha?

Si el evento se suspende, Bet365 te devolverá el dinero apostado. Si se aplaza a otra fecha dependerá de cuánto después suceda. Si transcurren más de 24 horas desde el horario original del evento Bet365 la considerara nula y la cantidad apostada volverá a tu cuenta. Para consultar los fondos devueltos puedes ver los movimientos de tu cuenta en tu Historial.

¿Tengo que pagar un recargo por depositar o retirar fondos en mi cuenta?

No, ninguno de los métodos de depósito o retirada tienen comisión, son todos gratis. La única diferencia entre las distintas formas de pago es el plazo de ejecución y el valor mínimo o máximo requerido a depositar/retirar. Ya depende de qué método te parezca más seguro o te ofrezca mayores garantías, pero a priori todos cuentan con protocolos electrónicos para salvaguardar tus datos.

¿Cómo puedo elevar una reclamación que no me ha resuelto Bet365 España?

En caso de que el equipo de soporte de cliente no resuelva tu reclamación, algo para lo que suele dar respuesta en un plazo de 48 horas, podrás solicitar que tu caso sea escalado. Puedes enviar tu reclamación al organismos de regulación y garantía de Litigios en Línea (eCOGRA), a la plataforma de Resolución de Litigios en Línea (RLL) o a la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ).

– Última actualización : Junio 2026