Verificado KIROLMAX Copiar código Visitar el sitio web → Términos y condiciones: Promociones y bonos para los usuarios verificados

Mejora las apuestas combinadas

Cashback para el casino

Programa VIP Kirolbet

Sorteos y torneos especiales TyC: Es responsabilidad del cliente el conocimiento y la aceptación del Reglamento KIROLBET en el que se especifican las reglas generales por tipo de apuesta y modalidad de la misma, así como la condiciones específicas de cada deporte o evento concreto que forman parte de ella.

Con la vuelta de las ofertas y promociones de bienvenida de los casinos online en España, el código * KIROLMAX *, vuelve a ser un código promocional de bienvenida, disponible para todos los clientes que registren una nueva cuenta de juego. Ya no es necesario, como nuevo cliente de casino, que tengas que cumplir 30 días de pertenencia en el casino para recibir promociones.

¿Existe algún código promocional Kirolbet?

El hasta ahora código de registro Kirolbet KIROLMAX vuelve a ser código promocional KIROLBET. Con ello, puedes sacarle partido, desde el punto de vista promocional.

Kirolbet Condiciones Codigo de registro Apuestas Deportivas Múltiples eventos deportivos: NBA, Euroleague, Copa Mundial de la FIFA, tenis KIROLMAX Casino La ruleta, las tragaperras, el blackjack KIROLMAX App Disponible en IOS y Android KIROLMAX

Y además de hacer uso del código promocional Kirolbet para el bono de bienvenida, podrás acceder a otras promociones. No dudes en consultar todas las novedades de cada una de ellas, al momento de aplicarlas.

También tendrás que verificar la cuenta, con el fin de poder depositar más de 150€ acumulados en tu cuenta y poder liberar fondos. A continuación te presentamos cómo hacer tu registro correctamente.

Cómo registrarse en Kirolbet

Para lograr acceder a Kirolbet y hacer tus mejores apuestas, debes registrarte en el sistema. Este es un proceso sencillo y que toma unos pocos minutos de tu tiempo. Los pasos para el registro en Kirolbet, son:

Accede a la página oficial de Kirolbet desde cualquiera de tus dispositivos con acceso a internet. Pincha el botón de registro en color naranja, que se ubica en la esquina superior derecha de la página inicial. Completa el formulario con la información necesaria para realizar la verificación como: nombre y apellidos, dirección, teléfono de contacto, DNI, entre otros. Posteriormente, te llevará a generar un usuario y una contraseña que se puedes crear con tu email. En este paso podrás usar el código de registro, o código promocional Kirolbet. Acepta las condiciones de uso del operador. Realiza tu primer depósito y únete a la familia Kirolbet para realizar tus mejores jugadas. Aprovecha los bonos después que podrás disfrutar después de tu oferta de bienvenida.

Bonos y ofertas

Los bonos suelen ser un recurso atractivo para los jugadores, y es un punto importante a considerar cuando se elige una casa de apuestas. Kirolbet ofrece algunas promociones, siempre y cuando se cumplan con los requisitos establecidos por el operador y por la ley. Para disfrutar de estas ofertas no es necesario redimir el código promocional Kirolbet

Bono para usuarios nuevos

Como mencionamos anteriormente, en Kirolbet vuelven a haber bonificaciones para usuarios nuevos. Y esto se debe a la modificación en el Real Decreto 958/2020 que establecía que solo podrías beneficiarte de los bonos una vez cumplieses más de 30 días registrado y verificado. A partir de ahora, podrás optar a todas las promociones que Kirolbet te ofrezca desde el mismo momento en el que registres tu cuenta. Aún existen promociones para jugadores con antigüedad para las que se pide 30 días de pertenencia al casino y con cuentas verificadas.

Habiendo cumplido con los requisitos, podrás sacarle provecho a un montón de promociones temporales que ofrece el operador. Estas se aplican, tanto a las apuestas deportivas, como al resto de secciones que posee esta casa de apuestas. No olvides mantenerte al tanto de las novedades sobre las promociones y diferentes productos de Kirolbet, antes de jugar.

Promociones y ofertas para los usuarios verificados

¿Ya verificaste tu cuenta de Kirolbet? Ahora podrás disfrutar de las promociones y bonos temporales para los usuarios antiguos.

Resulta interesante que Kirolbet con regularidad lanza promociones flash o con poco tiempo de vigencia para las apuestas deportivas, esto le permite adaptarse a todo tipo de usuario y ofrecer variedad. Por lo tanto, cualquier bono que no dependa del código promocional Kirolbet, o sea, de bienvenida es completamente legal.

Algunos de los bonos que podrás encontrar en esta casa de apuestas son:

LaLiga Live

Consigue un cashback del 10% de tus pérdidas hasta 200€ el día después a la finalización de cada jornada. cada lunes con tus apuestas en vivo a los distintos mercados de deportes virtuales en fútbol y baloncesto. Ten en cuenta que no serán compatibles apuestas previas, anuladas, acumuladas y apuestas no premiadas con balance de freebet.

Cashback 10% US Open hasta 100€

Recupera un 10% de tu balance negativo cada día, hasta un máximo de 100€, con tus apuestas en directo en el US Open. .

Torneo Aviator 1000€ en premios

Si juegas tiradas de un valor mínimo de 1€ al crash game Aviator, de jueves a domingo, y consigues terminar entre los 10 primeros clasificados, recibirás un bono del valor correspondiente a la posición en las que terminaste y de hasta 300€.

Torneo slots 1.000€ en premios

Disfruta de 1 punto por cada €1 que juegues con una cuota mínima de €0.20. También puedes recibir beneficios si quedas entre los 10 mejores, consiguiendo hasta €300 en bonos.

Torneo slots 500€ diario en premios

Podrás conseguir un bono de 10€, 20€, 40€, 50€, 70€, 90€ y hasta 150€ por jugar cada martes a uno de los juegos promocionales y finalizar entre los 10 jugadores con más puntos.

€5 al día jugando

Podrás contar con un bono diario de €5 al día por tan solo jugar al juego promocional de la semana. Encuentra este grandioso juego en el área del casino y descubre las diferentes novedades que ofrece.

Blackjack Cashback 10% hasta 200€

Consigue cada jueves una devolución del 10% de tus pérdidas en los juegos de Blackjack hasta un máximo de 200€.

Cumplemes

Al cumplir 30 días con cuenta de juego verificada podrás llevarte 20€ en freebets y un bono de 30€ en slots. Para optar a la bonificación debes contar con unas pérdidas netas mínimas de 10€, por lo que debes demostrar actividad de juego.

Análisis de la oferta de Kirolbet

Kirolbet es una casa de apuestas española nacida en 2004 y, desde 2012 opera de forma online bajo la licencia y regulación de la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ).

Se caracteriza por adaptarse a las regulaciones de cada comunidad española. Al ingresar a la web, debes seleccionar la localidad desde la que deseas apostar. Entre ellas se encuentran:

Estatal.

Navarra.

Canarias.

Castilla y León.

Euskadi.

La Rioja.

Galicia.

Resto de comunidades.

Más allá del código promocional Kirolbet o cualquier promoción, debes tomar en cuenta si esta casa de apuestas tiene opciones para tus deportes y mercados favoritos. Aquí te presentamos oferta completa de Kirolbet, en apuestas deportivas y Casino, para ayudarte a tomar una decisión informada.

Kirolbet y el baloncesto: los mercados y competiciones más populares

Estamos acostumbrados a que las casas de apuestas en España se especialicen en deportes como el fútbol y el tenis, si bien Kirolbet tiene una buena oferta en esas disciplinas, es el sponsor de Saski Baskonia, un equipo de básquet. Por ello, no nos sorprende que su oferta en este deporte sea interesante.

Resulta curioso que Kirolbet tiene atractivos mercados y cuotas para los eventos que protagoniza Baskonia, pero también tiene cobertura de otros eventos de renombre internacional como:

Liga ACB

NBA

Euroliga

También tiene cobertura de ligas no tan populares de las regiones latinoamericanas y del mundo. Un punto interesante sobre este deporte en el operador es que en el pasado podías disfrutarlo con el Código promocional Kirolbet, ahora también sigue siendo atractivo, pues la casa de apuestas con regularidad ofrece bonos especiales e incluso puedes toparte con cuotas mejoradas.

Opciones para apostar al baloncesto

Ahora que estás al tanto sobre los mercados y ligas que cubre Kirolbet, te contamos sobre los tipos de apuestas disponibles para el baloncesto.

El mercado estrella de Kirolbet para esta disciplina es el de “Totales”, este se puede interpretar como el número total de puntos de un encuentro, también puedes apostar a:

Doble resultado.

Márgenes de victoria.

Primero en anotar 20 puntos.

Total de juego par/impar.

Además, tienes la posibilidad de apostar solo a un jugador en puntos, asistencia, robos de balón e incluso puntos y rebotes.

Otras opciones de apuestas deportivas en Kirolbet

A parte de un interesante apartado de apuestas para baloncesto, Kirolbet también cuenta con una larga lista de deportes donde puedes encontrar los deportes de motor, MMA, carreras de galgos, eSports, ciclismo e incluye opciones que son especiales para su público algunos de ellos son: traineras, pelota vasca o desafíos de deportes locales.

En el fútbol suele contar con al menos 150 mercados diferentes y su oferta en vivo también es bastante buena, pues cubre diferentes partidos que puedes seguir en vivo, mientras apuestas minuto a minuto.

Kirolbet Casino

Otra característica que resalta es Kirolbet casino, que aunque no otorga un código promocional Kirolbet de bienvenida, tiene otras bonificaciones jugadores registrados y ofrece cientos de juegos como:

Tragaperras Blackjack Banca y punto Ruleta

La sección de la ruleta es uno de las más completas, allí encontrarás al menos 10 tipos distintos.

En general, Kirolbet tiene un producto atractivo capaz de cubrir la demanda de cualquier apostador y sobre todo, es capaz de competir con varios grandes de la industria.

También puedes utilizar otros códigos promocionales de casinos. Para ver el código de Bet365 vaya aquí.

Kirolbet App

Esta casa de apuestas está diseñada para funcionar en cualquier dispositivo móvil, bien sea Tablet o teléfono celular. Su diseño responsive le permite adaptarse a pantallas de diferentes tamaños sin perder la calidad. Asimismo, los juegos están optimizados para funcionar en móviles y consume pocos datos de internet con la Kirolbet app.

La aplicación Kirolbet o kirolbet app mobile se encuentra disponible para los sistemas operativos de Android y de iOS. Esta se puede descargar ya sea desde la página web oficial de Kirolbet o desde la tienda de aplicaciones PlayStore o App Store.

Desde la app móvil los usuarios podrán realizar apuestas, ver partidos en vivo, apostar y jugar en la sección de casino y, al igual que desde su página web, tampoco podrás usar el código promocional Kirolbet para obtener un bono de bienvenida. Quizás debería mejorar la información que suministra, pues la misma depende de desde cuál comunidad te encuentres apostando.

Si comparamos la UX de Kirolbet con otros operadores que funcionan de forma legal en España como Luckia, es fácil darse cuenta de que el sitio tiene una plataforma básica sin muchas funciones. Esto puede ser una ventaja para los usuarios nuevos que buscan adaptarse con mayor facilidad, pero por ejemplo la app Luckia tiene mejores colores y las imágenes son de alta calidad.

De pronto si no lo comparamos con un grande del mercado las diferencias no serían tan notorias, pero la realidad es que a Kirolbet le falta ajustar algunos detalles para estar a la par con la gran competencia que tiene el mercado de apuestas en España.

Experiencia de usuario en Kirolbet

Kirolbet cuenta con una plataforma amigable e intuitiva, los colores que la integran hacen que sea fácil conseguir a que apostar, además, tiene una barra o menú principal donde organiza todas las opciones de apuesta disponibles e incluso, especifica la información sobre el Código promocional Kirolbet.

Otro punto a favor de Kirolbet y la buena experiencia de usuario es que cuenta con una barra de búsquedas que facilita conseguir los juegos o mercados y básicamente todo está a un solo clic. En cuanto al funcionamiento, la página tiene buen tiempo de carga, la interfaz es de calidad y lo más interesante es que se adapta a dispositivos móviles y cuenta con varios idiomas.

Kirolbet ofrece una amplia variedad de productos y servicios, tenemos los más importantes que son el Kirolbet Casino, pero tambien la Kirolbet app, o Kirolbet directo para disfrutar de los partidos en el momento de su transmisión.

¿Cómo apostar en Kirolbet?

Deberás realizar un depósito de mínimo 10€ y como máximo de 600€. Después da en el botón de ingresos y completa algunos datos como el importe del depósito y los medios de pago elegidos con sus respectivos datos. Para realizar la apuesta, deberás seleccionar la modalidad de apuesta, el evento y la competencia en la que deseas apostar, todo esto desde la página de inicio de Kirolbet. Para finalizar aparecerá un botón en la parte derecha de forma de boleto en donde saldrá la información del importe que se quiere apostar y la cantidad que se ganaría si llegase a ganar.

Métodos de pagos en Kirolbet

Este operador cuenta con diversos medios de pagos, todos avalados por el ente regulador. Para los ingresos los métodos son:

Tarjetas bancarias: Visa, Maestro y MasterCard.

Transferencias bancarias.

Tarjeta Kirolbet.

Con este último método puedes hacer recargas con efectivo y es exclusivo de Kirolbet cobrar.

Ahora bien, para las retiradas es posible utilizar medios como: tarjeta Kirolbet, transferencias bancarias y puedes retirar en efectivo a través de los cajeros automáticos autorizados por el operador.

Experiencias reales con Kirolbet

Como parte de tomar la decisión sobre si Kirolbet es la mejor casa de apuestas o no, estas son algunas de las opiniones de los diferentes usuarios. Esto te ayudará a tener una visión más clara de lo que es y ofrece realmente esta empresa.

Rafael Cornejo:

“Esta casa de apuestas se ganó un lugar en mi corazón cuando descubrí lo sencillo que es hacer apuestas en vivo. Había probado en otras anteriormente pero no me transmitían la misma confianza que me da Kirolbet. Lo malo que tengo para decir de esta plataforma es que cuando me registré, el proceso de verificación de cuenta tardó varios días en culminarse y sentí miedo de no poder acceder, pero finalmente se solucionó y, aunque a veces va un poco lento, suelo apostar sin mayor problema”

Hugo López:

“Mi sección favorita de Kirolbet es la de las promociones. Aunque no tiene demasiadas, suelo encontrar opciones que se ajustan a lo que me gusta, mayormente relacionado a los deportes, como los torneos y freebets. Lo que no me agrada del todo es que al principio tuve que esperar 30 días desde el registro para poder hacer uso de ellas, de resto, todo es excelente”.

Martín García:

“Aunque al principio esta casa de apuestas no era de mi agrado, con el tiempo me di cuenta de que realmente ofrece una amplia variedad de opciones que otras quizá no cubren de la misma manera. Sus cuotas han ido mejorando con el paso del tiempo y puedo jugar desde mi iPhone tranquilamente cuando no estoy en casa, si es que hay un buen partido al que apostarle”.

Conclusión y Recomendaciones Personales sobre el código promocional Kirolbet

Como ya sabes, el código promocional Kirolbet no puede aplicarse a promociones y tienes que esperar 30 días para poder recibir ofertas en tu cuenta verificada. Pero te recomendamos que uses nuestro código de registro en Kirolbet porque es un operador con licencia de juego en España.

Esa regulación garantiza que es una casa de apuestas y casino online fiable y transparente. Además, su licencia le obliga a cumplir con los principios de juego responsable y seguro. Eso se traduce en mecanismos de autoexclusión y protección de los menores de edad. Si estás pensándote usar el código promocional Kirolbet, cuentas con nuestra aprobación. Y con apps móviles para dispositivos Android e iOS. Por lo que su grata experiencia de juego quedará cubierta en todas las plataformas que uses.

Ventajas y Desventajas del Código Kirolbet

Ventajas Desventajas Variedad de promociones Pocos métodos de pago Se pueden retirar fondos en puntos físicos No ofrece atención al cliente a todas horas Amplio catálogo de juegos No cuenta con sección de póker

Uno de los puntos fuertes de Kirolbet son las más de 10 promociones que ofrece de manera regular. Tanto si eres jugador de casino como de apuestas deportivas, quedarás cubierto con su oferta. Toda una variedad de torneos, cashbacks, concursos y bonos. Aún así, si tienes alguna duda, ten en cuenta que su servicio de atención al cliente está disponible de lunes a domingo y de 8 de la mañana a 12 de la noche.

Otra de sus ventajas es la posibilidad de poder retirar fondos en sus locales. Sirve como consuelo, ya que la gama de métodos de pago que ofrece es reducida. Junto a las habituales tarjetas y transferencias bancarias, incorpora la tarjeta prepago Kirolbet y Bizum. Por último, ten en cuenta que su catálogo de juegos suma más de 900 títulos, aunque ninguno de póker.

Preguntas frecuentes sobre código promocional Kirolbet

¿Kirolbet es una casa de apuestas legal?

Así es. Kirolbet funciona en el mercado español. La plataforma cuenta con todas las regulaciones españolas para operar en el país. Cuenta con la licencia DGOJ (Dirección general de Ordenación del Juego), el cual es el organismo estatal dependiente de la Subdirección de Hacienda del Gobierno de España. Así mismo cuenta con una experiencia de más de 10 años en el sector de apuestas en línea, perteneciendo al Grupo Kirol, una empresa que se dedica legalmente al sector del juego de azar.

¿Kirolbet cobra comisiones por los retiros?

No, todas las transacciones que se llevan a cabo a través de Kirolbet están completamente libres de comisiones y costos adicionales. Eso sí, te recomendamos consultar con el banco emisor de tu tarjeta bancaria o cuenta de banco, pues es posible que ellos si cobren algún costo.

¿Puedo retirar el código promocional Kirolbet?

Al no estar habilitado el código promocional Kirolbet, no podrás retirarlo. Sin embargo, si puedes cobrar las ganancias obtenidas con los bonos y promociones especiales. Solo asegúrate de cumplir con los términos y condiciones establecidos para la bonificación.

¿En cuánto tiempo Kirolbet paga las ganancias?

El tiempo de acreditación de las ganancias puede demorar de acuerdo al método de pago que elijas. Por ejemplo, para las transferencias bancarias el tiempo estimado es de 72 horas laborables, mientras que los retiros a través de las tarjetas Kirolbet pueden procesarse de inmediato.