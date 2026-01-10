Pronósticos de Favoritos para ganar la ACB de baloncesto

Los pronósticos ACB señalan al Real Madrid de Scariolo, Barcelona, Valencia Basket y Unicaja como los principales candidatos al título según cuotas de casas de apuestas. La paridad reciente en la liga, con Valencia y Unicaja rompiendo el dominio de los gigantes, augura una temporada totalmente competitiva.

Real Madrid: El eterno favorito

El Real Madrid, vigente campeón, lidera los pronósticos Liga Endesa con una plantilla reforzada por Trey Lyles y Theo Maledon. Con Edy Tavares y Facundo Campazzo, el equipo de Sergio Scariolo es una máquina arrolladora que promete grandes emociones. De hecho, las principales cuotas de las casas de apuestas lo colocan como el principal favorito al título.

Barcelona: En busca de la redención

Barcelona, con fichajes como Will Clyburn y Tornike Shengelia, busca recuperar el trono perdido, después de una última temporada llena de inconsistencias. Joan Peñarroya apuesta por un juego equilibrado con Jan Vesely y Willy Hernangómez. Siendo los segundos favoritos según las casas de apuestas, refleja su potencial.

Unicaja Málaga: La sorpresa del mercado

Unicaja, tras su éxito en la Basketball Champions League, ha sacudido el mercado ACB con incorporaciones como la del dominicano Chris Duarte, un jugador con experiencia NBA. Su profundidad y el apoyo del Martín Carpena los colocan entre los favoritos para el título, pero una apuesta mucho más arriesgada que los anteriores.

Otros favoritos: Valencia Basket

Valencia Basket, es uno de los principales outsiders. Valencia, con la destacada adquisición de Darius Thompson y la presencia de Jean Montero, tiene un proyecto sólido. Sin dejar de mencionar el paquete de fichajes restantes, lo convierte en uno de los equipos más profundos de la ACB.

Pronósticos de favoritos para entrar en Playoff ACB

Baskonia se perfila como un fuerte candidato a playoffs en la Liga Endesa 2025-26 gracias a su tradición competitiva y un roster equilibrado. Con Markus Howard (17.2 puntos en 2024-25) como líder anotador, el equipo de Vitoria puede meterse en los papeles. Su historia de 20 apariciones consecutivas en playoffs los impulsa.

Lenovo Tenerife emerge como otro aspirante a playoffs en la Liga Endesa, graacias a su consistencia y profundidad. Giorgi Shermadini domina la pintura, mientras Jaime Fernández aporta visión y manejo. Semifinalistas en Copa del Rey 2025, su núcleo estable (Fitipaldo, Huertas) los favorece. Además, podrían sorprender a los favoritos y clasificar por sexta temporada consecutiva.

Joventut Badalona se posiciona como otro candidato a playoffs en la Liga Endesa 2025-26 impulsado por el regreso de Ricky Rubio. Recordemos que vienen de una temporada bastante destacada en donde aseguraron en el sexto lugar con 20 victorias, con la experiencia y talento de Rubio también pueden sorprender.

Pronóstico de MVP de ACB Baloncesto

El MVP de la ACB dependerá del rendimiento individual y el impacto en sus equipos. Edy Tavares, del Real Madrid, es uno de los favoritos en las casas de apuestas. Su dominio en la pintura y su liderazgo lo convierten en una apuesta sólida en los pronósticos ACB, pero no hay que dejar a un lado a Facundo Campazzo y Will Clyburn del Barcelona, jugadores que generan grandes expectativas por su talento.

Markus Howard (Baskonia) y Jean Montero (Valencia) son otros que compiten dentro de las casas de apuestas más importantes, con cuotas favorables. Howard lideró a Baskonia con 19.5 puntos por partido en 2024-25, mientras que Montero, fue el motor del equipo en la recta final de la temporada pasada. A pesar de que no se puede confirmar un claro favorito, estos jugadores seguramente estarán entre los candidatos.

Trucos para pronósticos ACB Liga Endesa de baloncesto

Analiza el calendario

El calendario ACB, con 34 jornadas y competiciones paralelas como la Euroliga, afecta el rendimiento. Equipos como Real Madrid y Barcelona dosifican esfuerzos en partidos menos relevantes. En pocas palabras, revisa el calendario para identificar oportunidades, como apostar por outsiders en jornadas más congestionadas.

Aprovecha el hándicap

Las apuestas con hándicap equilibran partidos con claros favoritos. Por ejemplo, en un Real Madrid vs. Obradoiro, apostar por Obradoiro +13 puntos, ofrece mejores cuotas. En 2024-25, el 62% de los partidos con hándicap de +10 o más cubrieron la línea, un dato que puede ser muy importante para tus pronósticos Liga Endesa.

Sigue las estadísticas

Las estadísticas son esenciales en el baloncesto. Analiza puntos, rebotes y asistencias en plataformas oficiales como ACB.com. Por ejemplo, el promedio de puntos de Valencia (85.2 por partido en 2024-25) sugiere apostar al over en sus juegos, situaciones que pueden ir variando a medida que avance la campaña.

Errores que debes evitar en los pronósticos de baloncesto ACB

Acierta en tus pronósticos ACB evitando errores comunes que pueden arruinar tus apuestas. No ignores estadísticas, ni el impacto de las dobles jornadas de otras competiciones. Descuidar el factor cancha o apostar sin analizar hándicaps son trampas frecuentes. ¡Consulta la plataforma de la Liga Endesa para obtener datos y tomar decisiones mucho más informadas!