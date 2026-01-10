Pronósticos ACB
Se pone en marcha la temporada 2025-26 de la Liga Endesa, y los pronósticos de baloncesto ACB ya generan expectación. ¿Quién se llevará el título? ¿Qué jugadores brillarán? Con equipos como Real Madrid, Barcelona, Valencia Basket y Unicaja reforzados, la competición promete ser feroz. Analizaremos los favoritos, candidatos al MVP, equipos de playoffs y consejos clave para tus pronósticos Liga Endesa. ¡Descubre qué esperar y cómo acertar en tus pronósticos!
Pronósticos Liga Endesa de baloncesto 2025 – 2026
La Liga Endesa 2025-26 promete emociones sin igual con un calendario vibrante que enciende los fines de semana. Los pronósticos ACB están en auge, ya que el ritmo frenético y el nivel competitivo convierten cada partido en una oportunidad única para apostar. Con 18 equipos luchando en la fase regular, la Copa del Rey en Valencia (19-22 de febrero de 2026) y los playoffs, ¿quién conquistará el título? ¡Descubre los favoritos y estrategias para tus apuestas!
Consulta los Pronósticos de baloncesto ACB aquí:
|
Basket Zaragoza vs Gran Canaria
|
10/01/2026
|
Basket Zaragoza @ 1.90
|
|
Valencia Basket vs Unicaja
|
10/01/2026
|
Valencia Basket @ 1.38
|
|
Bilbao Basket vs UCAM Murcia
|
10/01/2026
|
UCAM Murcia @ 1.71
|
|
La Laguna Tenerife vs Força Lleida
|
10/01/2026
|
Más de 164 puntos @ 1.51
|
|
Manresa vs Breogán
|
10/01/2026
|
Manresa @ 1.48
|
|
San Pablo Burgos vs Joventut
|
11/01/2026
|
Joventut @ 1.45
|
|
Barcelona vs Granada
|
11/01/2026
|
Menos de 177.5 puntos @ 1.52
|
|
Basquet Girona vs Baskonia
|
11/01/2026
|
Baskonia @ 1.54
|
|
MoraBanc Andorra vs Real Madrid
|
11/01/2026
|
Más de 168.5 puntos @ 1.54
|
|
Manresa vs Breogán
|
10/01/2026
|
Más de 174 puntos @ 1.48
|
Nota: Las cuotas mostradas son correctas en el momento de la publicación (12 enero 2026) y pueden cambiar en cualquier momento. Te aconsejamos verificarlas antes de confirmar cualquier jugada.
Pronósticos de Favoritos para ganar la ACB de baloncesto
Los pronósticos ACB señalan al Real Madrid de Scariolo, Barcelona, Valencia Basket y Unicaja como los principales candidatos al título según cuotas de casas de apuestas. La paridad reciente en la liga, con Valencia y Unicaja rompiendo el dominio de los gigantes, augura una temporada totalmente competitiva.
Real Madrid: El eterno favorito
El Real Madrid, vigente campeón, lidera los pronósticos Liga Endesa con una plantilla reforzada por Trey Lyles y Theo Maledon. Con Edy Tavares y Facundo Campazzo, el equipo de Sergio Scariolo es una máquina arrolladora que promete grandes emociones. De hecho, las principales cuotas de las casas de apuestas lo colocan como el principal favorito al título.
Barcelona: En busca de la redención
Barcelona, con fichajes como Will Clyburn y Tornike Shengelia, busca recuperar el trono perdido, después de una última temporada llena de inconsistencias. Joan Peñarroya apuesta por un juego equilibrado con Jan Vesely y Willy Hernangómez. Siendo los segundos favoritos según las casas de apuestas, refleja su potencial.
Unicaja Málaga: La sorpresa del mercado
Unicaja, tras su éxito en la Basketball Champions League, ha sacudido el mercado ACB con incorporaciones como la del dominicano Chris Duarte, un jugador con experiencia NBA. Su profundidad y el apoyo del Martín Carpena los colocan entre los favoritos para el título, pero una apuesta mucho más arriesgada que los anteriores.
Otros favoritos: Valencia Basket
Valencia Basket, es uno de los principales outsiders. Valencia, con la destacada adquisición de Darius Thompson y la presencia de Jean Montero, tiene un proyecto sólido. Sin dejar de mencionar el paquete de fichajes restantes, lo convierte en uno de los equipos más profundos de la ACB.
Pronósticos de favoritos para entrar en Playoff ACB
Baskonia se perfila como un fuerte candidato a playoffs en la Liga Endesa 2025-26 gracias a su tradición competitiva y un roster equilibrado. Con Markus Howard (17.2 puntos en 2024-25) como líder anotador, el equipo de Vitoria puede meterse en los papeles. Su historia de 20 apariciones consecutivas en playoffs los impulsa.
Lenovo Tenerife emerge como otro aspirante a playoffs en la Liga Endesa, graacias a su consistencia y profundidad. Giorgi Shermadini domina la pintura, mientras Jaime Fernández aporta visión y manejo. Semifinalistas en Copa del Rey 2025, su núcleo estable (Fitipaldo, Huertas) los favorece. Además, podrían sorprender a los favoritos y clasificar por sexta temporada consecutiva.
Joventut Badalona se posiciona como otro candidato a playoffs en la Liga Endesa 2025-26 impulsado por el regreso de Ricky Rubio. Recordemos que vienen de una temporada bastante destacada en donde aseguraron en el sexto lugar con 20 victorias, con la experiencia y talento de Rubio también pueden sorprender.
Pronóstico de MVP de ACB Baloncesto
El MVP de la ACB dependerá del rendimiento individual y el impacto en sus equipos. Edy Tavares, del Real Madrid, es uno de los favoritos en las casas de apuestas. Su dominio en la pintura y su liderazgo lo convierten en una apuesta sólida en los pronósticos ACB, pero no hay que dejar a un lado a Facundo Campazzo y Will Clyburn del Barcelona, jugadores que generan grandes expectativas por su talento.
Markus Howard (Baskonia) y Jean Montero (Valencia) son otros que compiten dentro de las casas de apuestas más importantes, con cuotas favorables. Howard lideró a Baskonia con 19.5 puntos por partido en 2024-25, mientras que Montero, fue el motor del equipo en la recta final de la temporada pasada. A pesar de que no se puede confirmar un claro favorito, estos jugadores seguramente estarán entre los candidatos.
Trucos para pronósticos ACB Liga Endesa de baloncesto
Analiza el calendario
El calendario ACB, con 34 jornadas y competiciones paralelas como la Euroliga, afecta el rendimiento. Equipos como Real Madrid y Barcelona dosifican esfuerzos en partidos menos relevantes. En pocas palabras, revisa el calendario para identificar oportunidades, como apostar por outsiders en jornadas más congestionadas.
Aprovecha el hándicap
Las apuestas con hándicap equilibran partidos con claros favoritos. Por ejemplo, en un Real Madrid vs. Obradoiro, apostar por Obradoiro +13 puntos, ofrece mejores cuotas. En 2024-25, el 62% de los partidos con hándicap de +10 o más cubrieron la línea, un dato que puede ser muy importante para tus pronósticos Liga Endesa.
Sigue las estadísticas
Las estadísticas son esenciales en el baloncesto. Analiza puntos, rebotes y asistencias en plataformas oficiales como ACB.com. Por ejemplo, el promedio de puntos de Valencia (85.2 por partido en 2024-25) sugiere apostar al over en sus juegos, situaciones que pueden ir variando a medida que avance la campaña.
Errores que debes evitar en los pronósticos de baloncesto ACB
Acierta en tus pronósticos ACB evitando errores comunes que pueden arruinar tus apuestas. No ignores estadísticas, ni el impacto de las dobles jornadas de otras competiciones. Descuidar el factor cancha o apostar sin analizar hándicaps son trampas frecuentes. ¡Consulta la plataforma de la Liga Endesa para obtener datos y tomar decisiones mucho más informadas!
- No considerar el impacto de las ventanas FIBA en la disponibilidad de jugadores.
- Subestimar el efecto de la fatiga en partidos de alta intensidad semanal.
- Pasar por alto el historial reciente de enfrentamientos directos entre equipos.
- Subestimar el impacto de lesiones en jugadores clave de rotación.
- Ignorar el ritmo de juego y eficiencia ofensiva en partidos fuera/casa.
- No analizar tendencias de arbitraje que afectan faltas y tiros libres.
- No ajustar pronósticos por cambios tácticos en playoffs o Copa del Rey.
- No evaluar el impacto de nuevos entrenadores en sistemas tácticos.
- Desestimar el rendimiento en momentos clave para apuestas en vivo.
- Ignorar el efecto de la altitud o desplazamientos largos en equipos visitantes.