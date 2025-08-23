El Real Madrid Baloncesto tiene en su roster a un Facu Campazzo que se ha erigido como todo un líder del vestuario blanco. Su actual nivel le sitúa entre los mejores bases ACB y Euroliga, pero hubo un tiempo en el que, en la NBA, su relevancia deportiva decayó notablemente. Por aquel entonces vivió situaciones que contó para el podcast Desde el Respeto. Y es que el ex de Dallas Mavericks no acostumbra a morderse la lengua.

Un adiós de Dallas Mavericks complicado para Facu Campazzo

La política de traspasos NBA es más que conocida por su peculiar forma de proceder. Los jugadores, a diferencia de los que sucede en las ligas europeas, no tienen control sobre su destino y eso hace que las franquicias de la liga hagan y deshagan con ellos a su antojo. En el caso del actual jugador del Real Madrid Baloncesto, se tuvo que enterar mediante los medios de su despido: “Una mañana abro twitter y leo: según fuentes, Facu Campazzo es cortado de Dallas Mavericks”. Sin embargo, no fue lo más llamativo de su adiós.

CAMPAZZO 👌 — Dallas Mavericks (@dallasmavs) October 26, 2022

Si bien actualmente Facu Campazzo es un peso pesado del vestuario del Real Madrid Baloncesto, en Dallas Mavericks tuvo que acabar saliendo por la puerta de atrás. De hecho, según relataba en el podcast, ni siquiera le dejaron entrar en las instalaciones: “Lo más cruel es que le escribo al utillero y le digo, mira, tengo que ir a buscar las zapatillas y me dice, te voy a dejar una caja fuera del vestuario, o sea en el parking, no puedes entrar”. Eso sí, a pesar del incidente, la estrella Euroliga cuenta este periplo NBA en un tono bastante humorístico.

Facundo Campazzo, una mentalidad realmente peculiar

Si hay algo llamativo en la entrevista realizada por Desde el Respeto, es el tono y la perspectiva con la que cuenta estas complejas situaciones vividas en la NBA. De hecho, la anécdota ya inicia con un: “Mira donde estoy, no estoy jugando, pero está buenísimo (…) es feo no jugar, pero hay que valorar“. Esta mentalidad ha llevado a Facu Campazzo a su máximo nivel. Un buen ejemplo fue su proceso de cambio en su trato con los árbitros, que ya contó hace tiempo para DSports.

Además de esta forma de pensar que ha llevado a Facu Campazzo a militar en franquicias NBA como Denver Nuggets o Dallas Mavericks, lo más llamativo es su apertura para expresarlo. El jugador del Real Madrid Baloncesto no tiene problema en desnudarse, como ya se vio en su anécdota sobre los árbitros. También ha llegado a hablar de sus hábitos de vida, de alimentación, de descanso… Una estrella accesible y con una forma de ver el mundo, cuanto menos, interesante.