El Real Madrid Baloncesto no tuvo su mejor noche en la final de la Copa del Rey de baloncesto. El batacazo fue duro y parece que ya ha dejado las primeras consecuencias. El mercado dentro del equipo blanco se ha azuzado y el nombre que resuena con más fuerza es el de Sergio De Larrea. El joven es uno de los proyectos más potentes del baloncesto español. La operación no es sencilla.

La situación contractual del sueño del Real Madrid Baloncesto en el mercado de fichajes

La Copa del Rey de baloncesto ha azotado con fuerza el mercado de fichajes y no solo en el Real Madrid Baloncesto. Barça Basket, Unicaja o Tenerife ya están tejiendo un plan de mejora. En mitad de este aluvión de rumores emergió uno realmente potente, el de Sergio De Larrea al club blanco. Sin embargo, la situación del jugador no parece hacer prometérselas muy buenas a los madridistas.

💥 20 años recién cumplidos… y tiene recursos para inventarse estas cosas con el partido 𝙚𝙘𝙝𝙖𝙣𝙙𝙤 𝙛𝙪𝙚𝙜𝙤.



SERGIO DE LARREA, un TALENTO MAYÚSCULO.#CopaACB | @valenciabasket | @Laaarry_14 pic.twitter.com/T4cXVFuq2y — #CopaACB (@ACBCOM) February 19, 2026

Sergio De Larrea se ha convertido en objetivo del Real Madrid Baloncesto para el próximo verano. Si los blancos quieren hacerse con el joven talento taronja tendrán que pasar por caja. El pasado verano, en mitad de una oleada de rumores de marcha a EEUU, Valencia Basket dio un golpe sobre la mesa y renovó a su perla hasta el año 2028. Con ello se aseguró que quién lo codicie tendrá que pagar un buy-out.

Sergio De Larrea, entre la cláusula de rescisión y el sueño NBA

El contrato de Sergio De Larrea no solo se aseguró su continuidad, por entonces, también el requerimiento de pago para llevárselo en el mercado de fichajes de Liga Endesa y Euroliga. Acorde a las informaciones de Encestando, se firmó una cláusula de rescisión de un precio aproximado al millón de euros. Es poco probable que el Valencia Basket negocie un traspaso por debajo de ese mismo precio. Esta circunstancia tiene sus pros y sus contras para el Real Madrid Baloncesto.

🧡🔒 @Laaarry_14



Cas 👉 Sergio De Larrea apuesta por seguir creciendo con Valencia Baskethttps://t.co/SGh5QCvccP



Val 👉 Sergio De Larrea aposta per continuar creixent amb Valencia Baskethttps://t.co/t9t7DlSV9x



Eng 👉 Sergio De Larrea is committed to continuing his growth… pic.twitter.com/D1WLIRJXc2 — Valencia Basket Club (@valenciabasket) April 24, 2025

El Real Madrid Baloncesto tiene realmente complicado sacar a Sergio De Larrea, negociación mediante, en el mercado de fichajes de verano de la Liga Endesa. El Valencia Basket es un proyecto en crecimiento y el joven es un puntal, además de un icóno de su baloncesto formativo. Sin embargo, la cláusula podría permitir al cuadro blanco llevárselo consiguiendo ‘únicamente’ la voluntad del propio jugador.

La suma por Sergio De Larrea es elevada, aunque similar a la que en su día pagó el Barça por un cupo como Brizuela. Eso sí, evita que el conjunto valenciano pueda cerrarles la puerta. La verdadera duda es si al Real Madrid Baloncesto le compensa apostar ese dinero por un jugador aún lejos de su techo competitivo y cuyo futuro NBA parece cercano en el medio plazo.