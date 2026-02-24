El batacazo del Barça Basket en la Copa del Rey de baloncesto parecía suponer un punto de inflexión para la renovación de la plantilla en el mercado de fichajes. No es el único equipo cuyo torneo copero había desencadenado los movimientos, Unicaja de Málaga, Joventut de Badalona, Real Madrid… seguían el mismo camino.

¿Preacuerdo con el Barça Basket antes del mercadod de fichajes de verano?

Las noticias en Liga Endesa acerca del mercado de fichajes parecían haberse disparado. Entre todas ellas, la que parecía más material, era la que vinculaba a la estrella de Zalgiris Kaunas al Barça Basket. Mientras que movimientos como el de De Larrea al Real Madrid parecían más en el aire, el acuerdo entre Sylvain Francisco y el FC Barcelona apuntaba a estar hecho. Sin embargo, no es lo que dice el jugador.

Sylvain Francisco niega los rumores de la prensa afín al Barça sobre un preacuerdo con el club blaugrana en su perfil de IG. ✍️🏀 pic.twitter.com/BrCnOLeua8 — Basket a todo Ritmo (@BasketatodoRitm) February 24, 2026

Una de los temas de actualidad más comentados en el panorama de mercado de fichajes respecto al Barça Basket ha sido la publicación en redes de Sylvain Francisco. El base de Zalgiris Kaunas resubió a Instagram la información de Eurohoops que le vestía de azulgrana con el mensaje “Fake news” escrito por él mismo. Si bien el jugador ha desmentido tal acuerdo, tampoco esto es sinónimo de que el fichaje no vaya a producirse.

Las dudas acerca del fichaje de Sylvain Francisco

El post de Sylvain Francisco no ha tardado en acerse viral en redes. Por un lado, para muchos aficionados del Barça Basket es una clara seña de que no se producirá tal movimiento y que era una filtración post Copa del Rey de baloncesto. Para otros, es una estrategia de un jugador con contrato en vigor y con media campaña por delante para evitar conflictos con su club y afición. Las dudas sobre la existencia o no de tal preacuerdo están sobre la mesa.

En caso de que se acabara produciendo la llegada en el mercado de fichajes al conjunto de Liga Endesa, muchos ya se preguntan cómo se confeccionará la posición de base. Por un lado, Juan Núñez es toda una incógnita. Satoransky viene siendo hombre de confianza de Pascual. Laprovittola, a pesar de la edad, es el faro baloncestístico del equipo por momento. Por ello, la afición del Barça Basket está intrigada con el rol que tendría Sylvain Francisco.