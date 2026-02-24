Las oficinas del Barça Basket parecen tener dos objetivos claros de cara al verano: Sylvain Francisco reforzaría la dirección de juego bajo el sistema de Xavi Pascual, mientras que Luwawu-Cabarrot se sumaría para aportar solidez al puesto de alero junto a Joel Parra y Clyburn. Sin embargo, el club también mantiene en el radar la posibilidad de reforzar el puesto de pívot, ante las dudas sobre la continuidad de Willy Hernangómez y la casi segura salida de Fall.

Mouhamet Diouf sale a escena como opción en el Barça Basket

Se avecinan meses movidos en las oficinas del Barça Basket, entre renovaciones, posibles salidas y fichajes clave bajo el sello de Xavi Pascual. Según informa el medio serbio TeleSport, Mouhamet Diouf aparece como uno de los candidatos para reforzar el puesto de pívot, mientras que Yoan Makoundou continúa en la lista de opciones para la pintura.

Diouf se unió a la Virtus de Bolonia en julio de 2025, después de una temporada en Breogán en ACB. El pívot de Dakar promedia 8 puntos y 5 rebotes en la Serie A, mientras que en 24 partidos de Euroliga sus números caen a 7,6 puntos y 4,2 rebotes. Durante su etapa en Lugo, registró 7,3 puntos y 3,2 rebotes por partido en la ACB.

Reforzar la pintura blaugrana se perfila como uno de los grandes objetivos de la temporada baja, mientras se esperan decisiones sobre jugadores clave y veteranos como Jan Vesely y el mencionado Willy Hernangómez. Además, no se descarta que Sayon Keita pueda incorporarse al primer equipo si opta por no emprender la aventura NCAA.

El puesto de center podría llegar desde la NBA

El actual jugador de la Virtus ha surgido como uno de los nombres en la mesa tras la conclusión de una nueva edición de la Copa ACB. Sin embargo, el futuro pívot de Xavi Pascual también podría llegar desde la NBA, lo que abriría la puerta a fichar un perfil similar al de jugadores que en su día no tuvieron protagonismo, como Jabari Parker o Chimezie Metu.