Tras caer en la Copa del Rey ante el Baskonia, que posteriormente se proclamó campeón del torneo, el Barça Basket ya está manos a la obra para la planificación de la plantilla y la imperiosa necesidad de realizar fichajes que refuercen al equipo y eleven su nivel. Hay dos nombres, que se están consolidando como figuras destacadas en la ACB y la Euroliga, que podrían convertirse en candidatos a incorporarse próximamente.

El Barça Basket valora el fichaje de Thimothé Luwawu-Cabarrot

Tal y como ha informado el periodista Óscar Herreros, el Barça Basket mantiene un seguimiento sobre Thimothé Luwawu-Cabarrot, uno de los nombres propios de la temporada en la Liga Endesa, sobre todo en la Copa del Rey, donde sumó 28 puntos y 5 rebotes en la final contra el Real Madrid. El alero francés está firmando un curso sobresaliente con el Baskonia y los números lo respaldan: es uno de los máximos anotadores del campeonato, con promedios cercanos a los 19 puntos por partido.

Sin embargo, su incorporación no sería sencilla. Aunque termina contrato a final de temporada, el Baskonia cuenta con el derecho de tanteo y previsiblemente exigirá una compensación económica elevada para dejarle salir. A ello se suma el fuerte interés de otros grandes clubes europeos, lo que aumenta la competencia y encarece una operación que el Barça Basket tendría difícil cerrar en el actual escenario del mercado.

Sylvain Francisco, otra opción para el Barça Basket en verano

Aparte de Thimothé Luwawu-Cabarrot, el Barça Basket también valora seriamente la opción de Sylvain Francisco para reforzar la posición de base de cara a la próxima temporada. El jugador del Zalgiris se ha consolidado como una de las grandes revelaciones de la Euroliga y podría ser una de las prioridades de la dirección deportiva de cara al verano.

Sus cifras explican el interés del club azulgrana: promedia cerca de 17 puntos y más de 6 asistencias por partido en Euroliga, con un alto nivel de valoración y actuaciones sobresalientes ante rivales de primer nivel. Además, cuenta con una cláusula de salida en su contrato, no ocupa plaza de extracomunitario y encaja por edad y perfil en el proceso de renovación que el Barça Basket quiere afrontar en la dirección de juego.

Contratos jugadores Barça Basket