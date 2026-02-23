El Kosner Baskonia se llevó la Copa tras imponerse al Real Madrid Baloncesto por 100-89, con Omoruyi, Forrest y Luwawu-Cabarrot como grandes protagonistas. Los gasteiztarras conquistaron el título diecisiete años después, liderados desde el banquillo por Paolo Galbiati, con una plantilla renovada y un hombre clave en los despachos que estuvo a punto de fichar por el Barça Basket.

Xevi Pujol deja su huella desde las oficinas

La Copa conquistada por Kosner Baskonia en el Roig Arena dejó muchos nombres propios. Paolo Galbiati se consolidó creando un modelo propio, mientras jugadores clave como Diakite, Kurucs, Omoruyi, Luwawu-Cabarrot, Forrest o Radzevicius brillaron dentro del sistema. Además, la llegada de Xevi Pujol a los despachos en verano reforzó aún más la estructura del club.

Volver a sentir.



Nos habéis hecho sentir especiales.



Y HEMOS VUELTO.



———————————————



Berriz sentitu.



Berezi izan gara zuekin.



BUELTAN GARA.



———————————————



Tornar a sentir.



Ens heu fet sentir especials.



I HEM TORNAT.



ZORIONAK @Baskonia pic.twitter.com/lTG325RYFe — Xavier Pujol Estela (@xevi_pujol) February 22, 2026

Tras su exitoso paso por Baxi Manresa, el catalán Xevi Pujol se comprometía con Kosner Baskonia por tres temporadas como nuevo secretario técnico. Desde su llegada ha dejado una huella inmediata, a la espera de los movimientos que marcarán la temporada baja de 2026. Pujol tomó el relevo de Alfredo Salazar y fue pieza clave en la Copa conquistada en Valencia, un fichaje que, sorprendentemente, estuvo a punto de tomar un rumbo muy distinto.

A punto de fichar por el Barça Basket

Un ejemplo del acierto de Xevi Pujol es el fichaje de Eugene Omoruyi, autor de 23 puntos en la final ante el Real Madrid Baloncesto. Hace apenas dos meses, el jugador nigeriano militaba en la liga de Kuwait y hoy se ha convertido en un elemento clave dentro del engranaje de Galbiati. Un movimiento al estilo de Pujol, que domina como pocos el mercado, especialmente en ligas menores, tal como demostró durante sus años en Baxi Manresa.

VOLVER A SENTIR



ELKARREKIN, KOPAREN BILA pic.twitter.com/yrchAhpWcE — Kosner Baskonia (@Baskonia) January 18, 2026

Todo habría sido diferente si la opción del Barça Basket hubiera cuajado. Xevi Pujol estuvo a punto de incorporarse a las oficinas blaugranas, pero no como secretario técnico, sino en un rol de scouting que decidió no aceptar. En junio de 2025 aterrizó en Vitoria-Gasteiz para tomar las riendas del Saski Baskonia, y apenas meses después levantaba con el equipo la preciada Copa ACB.