Hacía 23 años que la Copa ACB no tenía como sede Valencia, y el estreno copero del precioso Roig Arena puede enmarcar varios hitos históricos en la historia de nuestro deporte. La Copa del Rey de Valencia 2026 se presenta para el Real Madrid Baloncesto como una oportunidad de seguir aumentando su leyenda copera. El equipo blanco no solo defiende su condición de favorito; también llega con la posibilidad real de alcanzar una cifra récord de esas que perdurarán en la memoria colectiva del baloncesto español. Y, en paralelo, su capitán puede colocar su nombre en lo más alto de uno de los rankings más simbólicos del torneo.

Real Madrid y el récord histórico de títulos en la Copa del Rey

El Real Madrid es el club más laureado en la historia de la Copa del Rey y esa condición no está en discusión. Con 29 títulos en su palmarés, lidera con claridad el listado histórico y ha convertido el torneo del KO en uno de sus escenarios favoritos. Tiene en su mano llegar a una cifra redonda que marcará un nuevo hito. Si el conjunto blanco levanta el trofeo en Valencia, conseguirá su trigésima Copa ACB, una cifra redonda que no solo refuerza su dominio en la competición y amplía su distancia respecto a sus perseguidores, sino que pondrá una marca para recordar en la historia del baloncesto patrio.

⏳ Tal día como hoy…

🏆 Ganamos nuestra 27ª Copa

🆚 Valencia Basket (97 – 95)

✨ MVP: @23Llull

📅 19/02/2017 pic.twitter.com/4DYLdUmv1z — Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) February 19, 2026

No sería simplemente sumar un torneo más a su palmarés; sería alargar una hegemonía que ha vestido de blanco a generaciones, entrenadores y plantillas muy diferentes a lo largo de la historia. El 30º título tendría un valor simbólico evidente en un club que mide su grandeza en cifras históricas… y le da a sus jugadores más importantes una competición fetiche donde brillar con luz propia.

Sergio Llull ante una Copa del Rey que puede agrandar su leyenda

En paralelo al reto colectivo del Real Madrid, la figura de Sergio Llull se sitúa en el centro de esta Copa del Rey 2026. El base menorquín no solo compite por un nuevo título, compite contra la historia. En el apartado anotador, Llull acumula 461 puntos en fases finales de la Copa del Rey. Por delante solo aparece Jordi Villacampa, líder histórico con 491 puntos.

La cuenta es clara:

Diferencia actual: 30 puntos

Objetivo en Valencia: 31 puntos para convertirse en el máximo anotador histórico

Como máximo tiene hasta tres partidos para conseguirlo

En términos prácticos, si el Real Madrid alcanza la final, Llull necesitaría una media ligeramente superior a los diez puntos por encuentro. Más que una hazaña imposible, se trata de un hito al alcance de la mano para un jugador que ha construido su carrera a base de noches mágicas.

Pero los techos históricos para el escolta del Real Madrid en esta Copa no se limitarían a la anotación. Llull ya forma parte del núcleo duro de la historia del torneo y puede ampliar su legado en cuanto a número de victorias (cuenta en su haber ya con 7 torneos) y en número de partidos y victorias en fases finales.

Sergio Scariolo en la Copa ACB: tres equipos, ¿tres títulos?

Otro de los protagonistas de esta edición es sin duda Sergio Scariolo. El técnico italiano ya sabe lo que es levantar el trofeo, lo hizo con TAU Cerámica en 1999 y Unicaja en 2005, tiene en la mano, si consigue hacer campeón a su Real Madrid, de ser el primer técnico en levantar tres veces la copa de campeón con tres equipos diferentes.

Este dato es más que un número, si ya es complicado ganar un título como la Copa del Rey de Baloncesto, hacerlo con tres proyectos tan diferentes habla claramente de la capacidad de Scariolo para sacar el máximo rendimiento a cualquier plantilla. El ex seleccionador nacional, en su segunda etapa en el Real Madrid, quiere agrandar más su figura dentro del baloncesto español, aunque sea italiano de cuna, el baloncesto hispano corre por sus venas, y está dispuesto a diferenciarse entre los más grandes.

El contexto competitivo del Real Madrid en la Copa del Rey 2026

El momento deportivo del Real Madrid también invita a pensar en un fin de semana grande. El equipo llega como uno de los conjuntos más sólidos de la Liga Endesa 2025-26, ha conseguido un complicado equilibrio entre jugadores consagrados y debutantes en la ACB, pero sobre todo ha conseguido tener profundidad de plantilla. En torneos de eliminación directa, esa combinación suele ser decisiva, y si añadimos el “factor Scariolo”, un auténtico experto en este tipo de competiciones, la apuesta sube.

Sin embargo, la Copa del Rey es un campo de minas donde los favoritos caen ante el factor sorpresa que le da el sabor a cada edición. Cuatro días de máxima exigencia física, mental y competitiva sin margen de error. Precisamente por eso, los récords que pueden caer en Valencia tendrían un valor añadido: más alto, más fuerte, más rápido, mejor… en el escenario más complicado… y puede que no caigan todos del lado del Real Madrid, hay otros aspirantes con ganas de hacer suya esta copa.