Valencia Basket afronta una etapa diferente desde este curso con la intención de mantener la estabilidad y el crecimiento de su proyecto deportivo. Tras temporadas de éxito en ACB y Euroliga, el club sigue apostando por un modelo que combina planificación estratégica, incorporación de talento y una estrecha colaboración entre la dirección deportiva y el entrenador Pedro Martínez.

Valencia Basket renueva a Luis Arbalejo hasta 2030

Valencia Basket sigue con su idea continuista de un proyecto que funciona y ha anunciado una renovación clave para el presente y el futuro de la entidad. Luis Arbalejo, director deportivo del club, amplía su contrato hasta el verano de 2030. La noticia llega justo antes de una semana decisiva para el equipo, con la celebración de la Copa del Rey en el Roig Arena, donde el club será anfitrión.

Luis Arbalejo aterrizó en Valencia Basket en 2023 tras pasar por clubes como HLA Alicante o Casademont Zaragoza. Además, el directivo taronja realizó labores de scouting vinculadas a la NBA con franquicias como los Utah Jazz, un currículum que le ha ayudado a consolidarse como el director deportivo de una entidad que compite en las principales competiciones del continente.

Los aciertos y errores de Luis Arbalejo en Valencia Basket

La continuidad de Luis Arbalejo en Valencia Basket se explica por dos motivos: la fortaleza de su figura en el apartado estrictamente deportivo junto a Pedro Martínez y las decisiones en los últimos mercados de fichajes, que han reforzado la plantilla con jugadores de calidad, situando actualmente al equipo en el segundo puesto de la ACB y tercero en la Euroliga. La construcción del equipo, basada en la filosofía de juego del entrenador, ha dado frutos reflejados en los resultados.

Bajo la planificación de Arbalejo han llegado jugadores como Kameron Taylor, Darius Thompson u Omari Moore, piezas que se han integrado rápidamente en el modelo competitivo del equipo, junto al crecimiento de perfiles como Neal Sako y la incorporación de jóvenes con proyección como Isaac Nogués o Álvaro Cárdenas, cedido al Peristeri. Sin embargo, como suele ocurrir con todos los directores deportivos, también ha habido fichajes fallidos, siendo los casos de Ethan Happ y Luka Bozic los más destacados.

Movimientos Valencia Basket 25-26

Fichajes oficiales:

Neal Sako (ASVEL)

Álvaro Cárdenas (Boise State)

Kameron Taylor (Unicaja)

Yankuba Sima (Unicaja)

Darius Thompson (Anadolu Efes)

Omari Moore (South East Melbourne)

Isaac Nogués (Rip City Remix)



Bajas oficiales: