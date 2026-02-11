La plantilla de Valencia Basket es extensa y de gran nivel, pero hay jugadores cedidos con calidad que están demostrando que pueden tener hueco en el equipo de cara al futuro. El club es consciente de ello y monitoriza el rendimiento de cada uno para evaluar si tienen nivel suficiente para competir en la ACB y la Euroliga.

Los dos cedidos que vigila de cerca Valencia Basket

Millán Jiménez, cedido en el Hiopos Lleida durante la presente temporada, está teniendo un rol limitado en la ACB, aunque está consiguiendo sus mejores números en la élite del baloncesto español desde que pasó a ser profesional. Este curso, en 18 encuentros disputados, está promediando 4,8 puntos, 2,7 rebotes y 1,1 asistencias, con un 45,2 % en tiros de campo y un 35,7 % en triples.

Por su parte, Álvaro Cárdenas se está consolidando en el Peristeri, en la liga griega, como una pieza fundamental. En 16 partidos y 26,3 minutos por encuentro, promedia 10 puntos, 3,3 rebotes y 5 asistencias, con un destacado 45,1 % en tiros de campo y un 36,5 % en triples. En competiciones europeas, sus números mejoran: 12,6 puntos, 3,2 rebotes y 2,8 asistencias en 26,5 minutos, con un impresionante 56,2 % en tiros de campo y un 53,1 % en triples, mostrando su crecimiento como base polivalente y eficaz en ataque.

¿Tendrán hueco los cedidos de Valencia Basket?

Respecto a si podrían quedarse en Valencia Basket de cara a la próxima temporada, Millán Jiménez, pese a su crecimiento a través de cesiones, nunca ha logrado consolidarse en el primer equipo y cuenta con contrato hasta 2028. Por contra, Álvaro Cárdenas presenta más opciones de tener un rol en la rotación del primer equipo, aunque deberá ganárselo durante la pretemporada. El base granadino, que fue un fichaje de futuro del club, está ganando enteros para poder hacerse un hueco en la plantilla del curso siguiente, que seguirá siendo amplia para poder competir en todas las competiciones.

Enric Carbonell, director general de Valencia Basket, ha hablado en una entrevista en Las Provincias sobre los cedidos, sin cerrar la puerta a ninguno de ellos, a pesar del gran nivel de la plantilla y de la dificultad que supone hacerse un hueco: “Uno de los trabajos que hace Luis Arbalejo y el área que él dirige es el seguimiento de los jugadores que tenemos cedidos. En función de la situación que nos encontremos en verano, con las renovaciones o movimientos, veremos cada caso”.

Los jugadores cedidos del Valencia Basket