La temporada de Valencia Basket está siendo brillante tanto en la ACB como en la Euroliga. Sin embargo, hay partidos en los que el equipo no ofrece su mejor versión y se evidencian carencias en momentos clave. Ante Anadolu Efes, que llegaba con una racha negativa en la competición, el conjunto taronja mostró un fallo estrepitoso en un aspecto decisivo que les costó sumar una nueva derrota en Turquía.

La fragilidad en la pintura sentencia a Valencia Basket

Valencia Basket jugó en Turquía el peor partido de la temporada en Euroliga y suma su décima derrota en la competición. El conjunto de Pedro Martínez, que venía mostrando solidez en algunos aspectos defensivos, se mostró muy débil en la pintura, donde encajó hasta 58 puntos y permitió siete mates de Kai Jones, uno de los más destacados con 15 puntos y 7 rebotes.

La fragilidad defensiva taronja fue clave en la derrota y permitió al Anadolu Efes de Pablo Laso romper su racha de nueve derrotas consecutivas, siendo su última victoria en diciembre. La falta de fluidez en ataque, a pesar del gran partido de Reuvers (30 puntos y 30 de valoración), y la concesión de tiros fáciles sentenciaron al Valencia Basket en Turquía.

Pedro Martínez habla de la mala defensa de Valencia Basket

Tras el mal partido, Pedro Martínez reconoció en sala de prensa la pobre actuación de su equipo: “Hemos hecho un partido pobre y la derrota ha sido dura, pero no se puede decir que todo es una mierda. Tenemos que creer en nosotros mismos y hacer autocrítica”. El técnico subrayó que el equipo sigue siendo competitivo en la Euroliga y hay que valorar su posición actual, donde se encuentran quintos clasificados con un balance positivo de 16-10.

Sobre la defensa, Pedro Martínez fue tajante: “Hemos recibido demasiadas canastas fáciles, no hemos cerrado bien el rebote defensivo y no hemos jugado a nuestro ritmo casi en ningún momento. La defensa como equipo no fue suficientemente buena”. La fragilidad defensiva deja señalado especialmente al juego interior, que sigue siendo uno de los puntos débiles del equipo.

Valencia Basket y un próximo partido en Euroliga con polémica

Valencia Basket ya piensa en su próximo partido ante el Hapoel Tel Aviv, que no ha estado exento de polémica. La Euroliga ha confirmado que el encuentro se disputará en el Menora Mivtachim Arena de Israel. Tras enfrentarse este martes al Anadolu Efes en Estambul, el equipo taronja viajará a Tel Aviv para este compromiso, que se mantiene en su sede original a pesar de las dudas iniciales por la situación geopolítica en la región.