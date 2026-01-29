Valencia Basket afronta una jornada de Euroliga marcada por la expectación, al enfrentarse a un equipo israelí. Tras confirmarse que habrá público en las gradas, el conjunto taronja se centra en lo estrictamente deportivo y se medirá a un rival que ha mejorado notablemente en las últimas semanas, con un factor diferencial que los valencianos deberán contrarrestar.

Maccabi Tel Aviv y la mejoría en Euroliga antes de Valencia Basket

La transformación de Maccabi Tel Aviv en la Euroliga ha sido evidente en sus últimos partidos, con un enfoque más sólido en el apartado defensivo, donde la mejora es notoria. Mientras que su capacidad ofensiva siempre ha sido destacada, el verdadero cambio se nota en cómo limitan a sus rivales: en los primeros 13 partidos encajaban 94 puntos de promedio y tenían una eficiencia defensiva de 1,25, mientras que en los últimos 11 encuentros solo reciben 87,9 puntos por partido y su eficiencia defensiva ha bajado a 1,17.

Además, los rivales han visto reducido su porcentaje de tiro del 57,8% al 54,8% y el rebote ofensivo permitido del 38,9% al 33,2%. Esta solidez defensiva ha dado al Maccabi estabilidad en los partidos, lo que le ha permitido escalar posiciones en la clasificación, donde actualmente ocupa la decimocuarta plaza con un balance negativo de 10-14.

El estilo de Valencia Basket frente a la defensa de Maccabi Tel Aviv

Para contrarrestar estas virtudes de Maccabi, Valencia Basket tendrá que imponer su estilo de muchas posesiones y transiciones rápidas para superar la defensa del conjunto israelí. Con un promedio de 90,1 puntos por partido y siendo el segundo equipo que más anota en la EuroLiga, los de Pedro Martínez deberán generar tiros de alta calidad y aprovechar los espacios.

Entre los jugadores a vigilar, Maccabi cuenta con Jaylen Hoard (12,2 puntos y 6,6 rebotes, 15,6 de valoración) y Roman Sorkin (13,3 puntos y 4 rebotes, 14,5 de valoración) como principales referencias interiores, mientras que Tamir Blatt y Jimmy Clark III dirigen el juego. La ausencia de Lonnie Walker IV, su máximo anotador, y de DiBartolomeo hace que Iffe Lundberg y Jeffrey Dowtin Jr. tengan mayor protagonismo, y TJ Leaf aporta fuerza desde el banquillo.

Cuándo y dónde ver el Valencia Basket vs Maccabi Tel Aviv en Euroliga

Valencia Basket recibirá al Maccabi Tel Aviv este jueves 29 a las 20:45 en el Roig Arena, con público en las gradas y la plantilla taronja al completo. El encuentro corresponde a la jornada 25 de la EuroLeague y se podrá seguir por televisión a través de Movistar. Será también una oportunidad para que Pedro Martínez se convierta en el entrenador que más veces ha dirigido al primer equipo masculino en competición continental.