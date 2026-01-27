Valencia Basket está siendo uno de los equipos de moda tanto en ACB como en Euroliga. Aunque los elogios se repiten por su forma de atacar y su definido estilo de juego, que le hace ser un conjunto único, también hay factores defensivos que manejan a la perfección y que les sitúan en lo alto de la clasificación en diferentes apartados.

Valencia Basket y la virtud de los robos

Una de las armas que mejor sabe aprovechar Valencia Basket y que saca de quicio a sus rivales son los robos de balón, donde el conjunto de Pedro Martínez se mantiene entre los equipos más destacados en este apartado tanto en Euroliga como en la ACB, mostrando una gran capacidad defensiva. En esta competición, Jean Claudio Montero lidera al equipo con 1,2 robos por partido, seguido de Darius Thompson con 1,1 y Braxton Key con 1,0, situándose entre los jugadores más activos en recuperación de balón de toda Europa.

Estas cifras reflejan el alto nivel de presión defensiva de Valencia Basket y la agresividad en la recuperación que caracteriza al equipo valenciano en el contexto europeo. Estos datos también se pueden ver en la ACB, donde los taronja mantienen un buen promedio defensivo con 7,8 robos por partido, situándose cerca de los equipos más destacados en esta estadística, como San Pablo Burgos (10,4) y Río Breogán (7,9).

Los rebotes, otro factor clave en Valencia Basket

Otra faceta en la que está destacando Valencia Basket esta temporada es el apartado de los rebotes, tanto defensivos como ofensivos, a pesar de que su línea interior no termina de asentarse y de que algunos fichajes, como Neal Sako o Yankuba Sima, todavía no han terminado de cuajar. En Euroliga, el equipo se mantiene entre los dos mejores en rebotes totales, con 38,0 por partido, empatado con Paris Basketball, y destaca especialmente en rebotes defensivos, con 24,4, situándose en la 5.ª posición de la competición.

En el plano ofensivo, Valencia Basket también se defiende bien, con 13,6 rebotes ofensivos por partido en Euroliga, lo que le coloca en la 2.ª posición, solo por detrás de Paris Basketball (14,5). Esta capacidad para capturar segundas oportunidades es clave para compensar las dudas en el juego interior, ya que permite al equipo generar más posesiones y desgastar al rival.

Los mejores jugadores de Valencia Basket en estas estadísticas

ACB

Jaime Pradilla – 6,0 rebotes por partido

Xabi López-Arostegui – 4,8 rebotes por partido

Matt Costello – 3,9 rebotes por partido

Euroliga