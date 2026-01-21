El buen rendimiento de Valencia Basket está dando lugar a potencial el momento de muchos de sus jugadores, sobre todo de aquellos que mejor encajan en el estilo del técnico catalán. Uno de ellos, que está cuajando su mejor curso desde que firmó por el conjunto valenciano, está rompiendo récords personales que le impulsan a un status importante dentro de la entidad.

Jaime Pradilla y su mejor año en Valencia Basket

Jaime Pradilla está viviendo su mejor temporada desde que llegó al Valencia Basket, algo que queda claramente reflejado en sus números. En el curso 2025-26 promedia 10,7 puntos, 5,6 rebotes y 2,4 asistencias por partido en poco más de 21 minutos, sus mejores registros anotadores desde que viste la camiseta taronja. Además, ha mejorado su eficiencia, con un 60,6 % en tiros de dos y un 35,3 % en triples, cifras que evidencian su crecimiento ofensivo y su mayor protagonismo dentro del equipo.

Este rendimiento supone un salto significativo respecto a campañas anteriores, en las que su anotación se movía entre los 4 y 7 puntos de media, con menor impacto global en el juego. A sus 25 años y en su sexta temporada en el club, Pradilla no solo ha superado ya los 2.000 puntos como taronja, sino que también se ha consolidado como uno de los referentes interiores del equipo, siendo el quinto máximo reboteador histórico con 1.246 capturas.

La importancia de Pedro Martínez en Valencia Basket con Jaime Pradilla

La figura de Pedro Martínez está siendo clave en la mejor versión de Jaime Pradilla desde su llegada al Valencia Basket. El técnico ha depositado una confianza total en el ala-pívot, dándole continuidad, minutos y un rol estable tanto en la rotación como en el quinteto inicial, algo que ha permitido al jugador sentirse importante.

El propio Pradilla ha destacado públicamente la influencia del entrenador en su rendimiento: “Esa confianza la he ido ganando y Pedro tiene un factor muy importante”. Además, el ala-pívot subraya que se siente valorado dentro del grupo y agradecido por la apuesta del club: “Están confiando en mí, me encuentro bien y con ganas de seguir creciendo y ayudando al equipo”.