Valencia Basket logró imponerse al Río Breogán en Lugo por 90-113, sumando su segunda victoria consecutiva en ACB. Al equipo taronja, que le tocó remontar el partido tras un inicio brillante de los gallegos, encontró el acierto en la línea exterior y le dio la vuelta al marcador. Entre todos los jugadores que destacaron, Jaime Pradilla sobresalió por encima del resto y volvió a demostrar que su figura es clave para el estilo de Pedro Martínez y para ese proyecto que ha tenido un inicio sobresaliente.

El mejor partido de Jaime Pradilla con Valencia Basket

Jaime Pradilla brilló con luz propia en la victoria de Valencia Basket ante el Río Breogán, aportando 22 puntos, 5 rebotes y 3 asistencias, con un impecable 4 de 4 en triples. Su actuación, que fue fundamental para la remontada ‘taronja’, le valió una valoración de 28, la segunda mejor de su carrera en la Liga Endesa, y lo convirtió en el jugador más destacado del encuentro, llevándose el galardón de MVP.

El alero maño aprovechó los espacios que le concedió la defensa rival para liderar el ataque taronja y mantener el ritmo ofensivo del equipo. Su rendimiento igualó su récord personal de puntos y reafirmó su importancia dentro del proyecto de Pedro Martínez, que destacó su actuación en rueda de prensa: “Jaime ha estado bien, le han dado espacio y lo ha aprovechado”.

¿Qué es el Valencia Basket Style?

El Valencia Basket Style es sinónimo de velocidad y ataque intenso. Desde que Pedro Martínez regresó al banquillo taronja, el equipo ha impuesto un estilo basado en correr, generar transiciones rápidas y protagonizar partidos de muchos puntos. Esta filosofía se refleja en los primeros encuentros de la temporada, donde el equipo ha sumado 206 puntos en apenas dos partidos de ACB, colocándose entre los líderes de la competición y mostrando un baloncesto muy atractivo para el aficionado.

La periodista Noelia Gómez, durante la narración de DAZN, bautizó esta forma de jugar como “Valencia Basket Style”, un término que ya refleja la identidad del equipo. Con jugadores que combinan acierto exterior, capacidad para correr y solidez interior, el Valencia Basket se ha convertido en el equipo que más anota en el inicio de la temporada, y uno de los candidatos al título.

Jaime Pradilla: su situación contractual en este Valencia Basket

Jaime Pradilla se ha consolidado como una pieza clave del proyecto del Valencia Basket, y sobre todo del ya famoso ‘Valencia Basket Style’, siendo un interior con capacidad para abrir el campo desde el triple y destacando en transiciones rápidas y posesiones dinámicas. Su polivalencia le permite incluso jugar de pívot cuando el equipo lo requiere, manteniendo un alto rendimiento. Líder y jugador capital del proyecto taronja, renovó hasta 2027 pese al interés de grandes clubes como el Real Madrid, convirtiéndose en un referente dentro del equipo.