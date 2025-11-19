Valencia Basket sigue en proceso de confeccionar a la perfección su plantilla y ha recibido una noticia que puede ser clave para Pedro Martínez en la gestión de sus jugadores de cara a las jornadas de la Liga Endesa. Uno de los fichajes más determinantes del verano, que se ha convertido en una figura clave para el equipo, va a ser nacionalizado próximamente y va a liberar fichas extracomunitarias.

La nacionalización de Omari Moore: factor clave en Valencia Basket

La inminente nacionalización de Omari Moore como jugador de Macedonia del Norte supone un giro decisivo para el Valencia Basket. El exterior californiano está citado para debutar con la selección en la próxima ventana FIBA, y ese simple trámite activará de forma automática su condición de comunitario. Para el club, es una gestión estratégica que llevaba meses en marcha y que por fin libera una de las plazas extracomunitarias para cumplir con la normativa ACB.

Con su nuevo estatus, Omari Moore dejará de ser un condicionante en las convocatorias de Pedro Martínez, que hasta ahora se veía obligado a descartar a uno de los tres extracomunitarios en cada jornada de la competición doméstica. La rotación gana margen en un momento de máxima exigencia competitiva.

La importancia de Omari Moore en Valencia Basket

Omari Moore se ha convertido en una pieza esencial dentro del sistema de Pedro Martínez gracias a su verticalidad y su lectura ofensiva, que le viene como anillo al dedo al equipo en su estilo de juego. El estadounidense está teniendo números sobresalientes en todas las competiciones, estando por encima del 50% en tiros de campo y más de 13 puntos por partido en Euroliga.

Su impacto ha sido tan inmediato que ya se le considera uno de los mejores fichajes de toda la temporada en la ACB y en la Euroliga. Omari Moore es el líder del equipo en anotación en la Euroliga es el segundo jugador que más minutos acumula, una señal evidente de la confianza que Pedro Martínez deposita en él.

Otra gestión de Valencia Basket con los nacionalizados

Además de Omari Moore, el Valencia Basket está cerca de regularizar la situación de otro de sus extracomunitarios, un aspecto clave para la gestión de rotaciones en la ACB. Kameron Taylor tiene ya avanzado su proceso para obtener pasaporte con Benín, que se activará en cuanto debute con su selección.