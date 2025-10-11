El Valencia Basket salió derrotado en el Palau después de una racha de partidos excelente en este arranque de curso. A pesar de las bajas sensibles de jugadores como Jean Montero, Yankuba Sima o López-Arostegui, los de Pedro Martínez están dando el do de pecho. Fichajes como Kameron Taylor u Omari Moore no han tenido periodo de adaptación y ya son líderes indiscutibles sobre el parquet.

El estilo de Pedro Martínez sigue dando resultados en el Valencia Basket y su fichaje estrella lo agradece

Valencia Basket ya levantó el primer título de la temporada y lo hizo siendo fiel a su estilo. Los taronjas siguen con la idea que Pedro Martínez ya fue implementando la temporada pasada. Un ritmo frenético, una agresividad en rebote ofensivo destacada y la libertad para lanzar de tres puntos en los primeros segundos son sus señas de identidad. En un contexto como este, Omari Moore, su nueva estrella, brilla con luz propia.

Jean Montero está fuera de combate para Valencia Basket, pero eso no ha impedido a Pedro Martínez cosechar éxitos y en buena medida es gracias a Omari Moore. El flamante fichaje cuenta con una velocidad y cambio de ritmo endiablado, parecida a la del dominicano, pero es que el nuevo integrante, además, tiene unas extremidades que le permiten ser un cuchillo a campo abierto.

La zancada, en connivencia con su velocidad, es una bendición para un equipo como el Valencia Basket de Pedro Martínez, enamorado de la transición. Además, es muy capaz de pasar en penetración, algo importante a la hora de darle la manija en instancias iniciales del ataque, en el que las ayudas estarán preparadas. Si bien se le ven menos hechuras que a Jean Montero en juego media pista, eleva el estilo a otro nivel.

Omari Moore podría meter en un aprieto a Pedro Martínez

Todo el mundo parece tener claro en el Valencia Basket que las rotaciones rápidas son el ABC de Pedro Martínez. Sin embargo, Omari Moore suele ser la pieza con más manga ancha del equipo en este arranque. Si bien los minutajes suelen oscilar entre los 15 y los 20, el flamante fichaje ya ha superado los 25 en más de una ocasión.

Una de las preguntas que más se hacen los aficionados del Valencia Basket es cuál será la gestión de minutos cuando todas las piezas del roster estén al 100%. La vuelta de dos jugadores importantes para Pedro Martínez en el perímetro, como son Jean Montero y López-Arostegui, plantean la duda, sobre todo viendo el nivel de Omari Moore y la traslación que este tiene al juego del equipo.