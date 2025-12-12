El Valencia Basket ha afrontado la temporada 2025-26 inmerso en una etapa de crecimiento sin precedentes, marcada por un impulso institucional y deportivo que lo sitúa entre los proyectos más ambiciosos del baloncesto europeo. El salto al Roig Arena y la evolución económica del club se han visto reflejado en sus cuentas anuales, que no tienen nada que envidiar a grandes instituciones de ACB y Euroliga.

Valencia Basket cierra un presupuesto récord y puntero en ACB y Euroliga

El Valencia Basket ha aprobado un presupuesto récord de 35 millones de euros para la temporada 2025-26, lo que supone un incremento de más de ocho millones respecto al ejercicio anterior. Este aumento se debe directamente al traslado de la Fonteta al Roig Arena, una infraestructura que requiere un gasto más elevado de personal y material para mantener un nivel de élite en la Euroliga.

Este incremento presupuestario también está relacionado con el ámbito deportivo, donde el Valencia Basket se ha consolidado como una de las entidades referentes del baloncesto nacional e internacional. El club ha generado más ingresos propios —venta de entradas y abonos, patrocinadores, merchandising y actividades de explotación— gracias a un recinto moderno como el Roig Arena. Además, no hay que olvidar que el Valencia Basket cuenta con el apoyo del mecenas Juan Roig, que realizó una aportación de 19 millones de euros en la última temporada.

PRESTA ATENCIÓN: Obtén las mejores predicciones de la NBA de nuestro experto.

Unas cuentas que se reflejan en los fichajes del Valencia Basket

El aumento presupuestario aprobado por los accionistas para esta campaña ha permitido al Valencia Basket confeccionar una plantilla de élite durante este verano. La inversión en las dos secciones, masculina y femenina, ha crecido exponencialmente: el coste total del equipo masculino se sitúa en unos 22,3 millones y el del femenino en 3,2 millones, incluyendo salarios, desplazamientos y gastos federativos.

Este salto económico se ha reflejado desde un primer momento en la pista, donde los de Pedro Martínez están cumpliendo con creces los objetivos marcados, con una identidad de juego y un estilo propio. Actualmente, el Valencia Basket es segundo de la Euroliga, con un balance positivo de 10-5 —el mejor inicio de su historia—, y líder de la ACB con ocho victorias y tan solo una derrota.

Valencia Basket se sitúa en la élite de la Euroliga

Con un presupuesto de 35 millones de euros esta temporada, el Valencia Basket se colocaría en la zona noble de la Euroliga si se compara con los presupuestos del curso anterior. Solo quedaría por detrás de gigantes como Real Madrid, Olimpia Milano, Panathinaikos, Olympiacos y Anadolu Efes, entrando de lleno en el segundo escalón económico de la competición. El club taronja superaría a proyectos de gran peso como Fenerbahçe, Bayern, Barça Basket o AS Mónaco, lo que evidencia el gran salto que le ha proporcionado el Roig Arena.