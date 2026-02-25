Valencia Basket quiere pasar página tras la dura eliminación en la Copa del Rey y ya está enfocado en su próximo compromiso, que será ante el Baskonia en la Euroliga. Sin embargo, hay una mala noticia desde la enfermería: un jugador que dio un susto en la semifinal contra el Real Madrid ya se sabe si estará disponible.

La lesión de Kameron Taylor y su importancia en Valencia Basket

Tal y como ha informado el club, Valencia Basket no podrá contar con Kameron Taylor para el próximo compromiso de Euroliga ante el Baskonia. El exjugador del Unicaja sufre un esguince en el tobillo derecho, que se produjo en la semifinal de la Copa del Rey frente al Real Madrid, dejando preocupados a los aficionados taronja cuando se quedó tendido en el parquet. Aunque terminó aquel encuentro, las pruebas posteriores han confirmado la lesión.

El alero estadounidense, que estará de baja aproximadamente dos semanas, supone una ausencia sensible para Pedro Martínez, ya que fue determinante esta temporada ante el conjunto vitoriano en ACB, firmando 18 puntos y anotando la canasta decisiva en el 89-91 logrado en el Buesa Arena.

Más bajas para Valencia Basket y una duda clave en Baskonia

Valencia Basket llegará al Buesa Arena con otra ausencia destacada: Isaac Nogués, concentrado con la selección española tras la llamada de Chus Mateo. El joven exterior, a pesar de no tener minutos en la Copa del Rey, estaba aportando energía desde la rotación, con promedios de 5,2 puntos y 2,1 rebotes en Euroliga.

Por su parte, en el Baskonia, la principal incógnita es Rodions Kurucs, que arrastra un esguince en el tobillo izquierdo y será duda hasta última hora. El ala-pívot letón, que promedia 9,8 puntos y 4,6 rebotes en Euroliga, es una pieza clave en el juego interior azulgrana, y su posible ausencia reduciría notablemente las opciones de rotación del equipo de Galbiati en la pintura.

Números de Kameron Taylor en Euroliga con Valencia Basket